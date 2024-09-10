В Сети расцвел новый способ сексуального вымогательства

В последние недели участились случаи новой формы секс-вымогательства, в которых мошенники используют личную информацию жертв, чтобы запугать их обвинениями в измене. Новая схема мошенничества в основном направлена на семьи.

Новая схема вымогательства

Новый вариант мошенничества нацелен на супругов, которые утверждают, что их муж или жена изменяет им. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет издание Bleepingcomputer.

В письмах с секс-вымогательством мошенники притворяются, что взломали компьютер жертвы, чтобы украсть изображения или видео, на которых жертва совершает сексуальные действия, и требуют заплатить от $500 до $5 тыс., чтобы не отправлять их родственникам и друзьям. Хотя можно подумать, что никто не клюнет на эту аферу, но они оказались очень прибыльными, когда впервые появились в 2018 г., принеся более $50 тыс. за неделю. С тех пор мошенники придумали множество различных мошенничеств с вымогательством по электронной почте, включая те, которые выдают себя за контракты с киллерами, угрозы взрыва, расследования Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и угрозы установки вирусов-вымогателей.

Секс-вымогательство может начаться на любом сайте, в приложении, платформе обмена сообщениями или игре, где люди знакомятся и общаются. В некоторых случаях первым контактом преступника будет угроза. Он может заявить, что у него уже есть откровенная фотография или видео ребенка, которые будут опубликованы, если жертва не пришлет больше снимков. Однако чаще всего преступление начинается с того, что молодые люди верят, что общаются с ровесником, который заинтересован в отношениях, или с человеком, который предлагает что-то ценное. После того как у преступников есть одно или несколько откровенных видео или фотографий жертвы, они угрожают опубликовать эти материалы или угрожают насилием, чтобы заставить жертву сделать больше снимков. Стыд, страх и растерянность, которые испытывают подростки, попавшие в этот круговорот, часто мешают им обратиться за помощью или сообщить о неправомерных действиях в сети. Воспитатели и подростки должны понимать, как происходит преступление, и открыто обсуждать вопросы безопасности в интернете.

Мошенники впервые начали рассылать этот новый вариант секс-вымогательства по электронной почте около трех недель назад, причем на Reddit о получении письма сообщали как жены, так и мужья.

«Я получил это письмо, адресованное моему партнеру, в котором говорится, что у них есть доказательства моей измены. Меня зовут Екатерина. Оно пришло с сайта community@3bigs.com. У меня также есть возможность отказаться от переписки, если я этого хочу. Они использовали наши полные имена (даже мою вторую фамилию, которую я почти нигде не использую), и я не знаю, как они нашли эту информацию. Я почти уверена, что это мошенничество, но я не смогла найти никакой информации об этом в интернете, кто-нибудь сталкивался с подобным? Это так жутко», - написал на Reddit один из получателей письма.

Получатели сообщили о получении писем с различных доменов, включая 3bigs[.]com и домен savkar[.]ai, с текстом «Привет, [имя], пожалуйста, проверь этот отчет». В письмах утверждается, что супруга или супруг получателя был(а) взломана, и хакеры похитили данные с его устройств, свидетельствующие о том, что он/она изменяет.

Больше всего получателей писем обеспокоило использование имен, которые обычно не ассоциируются с ними или не используются в интернете, например девичьих фамилий, вторых фамилий. Хотя неясно, откуда взялась эти данные у мошенников, многие пользователи Reddit утверждают, что они получили ее только на сайте по организации свадеб под названием The Knot.

Журналисты с BleepingComputer связались с The Knot на прошлой неделе, чтобы узнать, не произошло ли у них утечки данных, но ответа на письмо так и не получили. Однако журналисты поговорили с разными людьми, получившими эти письма, и один из них заявил, что ссылка ведет на страницу с просьбой войти в систему, а другой жертве, через ссылку пытались установить вредоносное ПО. К счастью, за последние шесть лет мошенничество с секс-вымогательствами стало настолько распространенным, что большинство жертв распознали мошеннические махинации. Однако у многих жертв, кто получил письма, возникли скандалы с супругами на почве ревности. Доказать обратное весьма сложно, ведь проявления ревности могут быть разными: от обид и замечаний до попыток контролировать близкого человека, искать признаки его неверности. Специалисты по информационной безопасности (ИБ) предупреждают, что полученные письма - мошенничество, они не говорят правду, и пользователям не следует переходить по ссылкам в этих письмах.

Борьба с сексуальным вымогательством

Не платите шантажисту и не давайте ему больше денег или интимного контента. Если жертва уже заплатила ему денежным переводом, то вы можете отменить его. Прежде чем что-либо предпринять, обратитесь за поддержкой. Шантаж с помощью интимных изображений или видео может быть стрессовым и расстраивающим. Жертва не рекомендуют обязательно справляться самостоятельно. Хорошей идеей будет рассказать об этом другу, члену семьи, коллеге или кому-то еще, кому жертва доверяет, чтобы они помогли вам справиться с ситуацией.

Жертве необходимо собрать все доказательства. Сохраните запись: все контакты со стороны шантажиста, особенно его требования и угрозы как они связались с вами — например, URL-адрес социальных сетей «ВКонтакте», Одноклассники (веб-адрес страниц вымогателей), по которому шантажист отправил вам угрозу, или их имена пользователей в Snapchat, Telegram и любых других онлайн- мессенджерах, когда они связались с вами, включая дату и время данные о шантажисте — например, его банковский счет или номер телефона любые сообщения о проблеме, которые вы направляли на любые онлайн-платформы или в полицию. Снимки экрана или записи экрана, или фотографии экрана с другого устройства — это быстрый и простой способ собрать доказательства. Включите угрожающие сообщения и профиль шантажиста. Не отправляйте свои изображения или видео на какие-либо другие сервисы. Узнайте, как собирать доказательства, в том числе как делать снимки экрана на компьютерах Mac, Windows PC, устройствах Apple или Android.

Прекратите дальнейшие контакты с мошенником, усильте меры безопасности и не допускайте обмена данных. Собрав доказательства, воспользуйтесь функциями приложения или настройками устройства, чтобы заблокировать шантажиста, и попросите друзей сделать то же самое. Пользователи также могут временно деактивировать свои учетные записи (полная приватность профиля), чтобы шантажист не преследовал вас (но не удаляйте учетные записи, так как таким образом вы можете потерять дополнительные доказательства). Проверьте настройки конфиденциальности и безопасности ваших учетных записей, чтобы ограничить круг лиц, которые могут с вами связаться. Если вас обманули, измените пароли для своих учетных записей в социальных сетях и других онлайн-аккаунтах. Для получения дополнительной информации о том, как настроить параметры в различных приложениях, играх, веб-сайтах, онлайн-платформах и сервисах необходимо посмотреть руководство по электронной безопасности каждого отдельного сервиса или же связаться с поддержкой сервиса или приложения. Если кто-то утверждает, что взломал или получил доступ к любому из ваших аккаунтов, узнайте, как защитить вашу личную информацию.