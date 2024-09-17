Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним

С исками к созданному «Ростелекомом» оператору связи ООО «Миранда-медиа» в суд обратились электромонтажные компании. «Миранда» строит инфраструктуру в Крыму и новых российских регионах, а иски могут быть связаны с оплатой договоров с подрядчиками.



Иски от электромонтажных компаний

Против крымского оператора связи ООО «Миранда-медиа» электромонтажные компании подали иски на общую сумму почти в 1,2 млрд руб., выяснили «Ведомости».

От белгородского ООО «Дорстройтех» подан иск на 749,3 млн руб., от ставропольского ООО «Линк-артэл» — на 294,6 млн руб., от ООО «Спектр технологии» — на 150,6 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел. Исковые требования не приводятся.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что иски связаны с ненадлежащим исполнением обязательств в рамках договоров на строительство инфраструктуры.

pixabay.com Иски к крымскому оператору « Миранда-медиа » могут касаться оплаты услуг по строительству инфраструктуры

В Херсонской и Запорожской областях «Миранда» работает под брендом «Миртелеком». «Миранда-Медиа», создана «Ростелекомом» в 2014 г. для оказания услуг фиксированной связи в Крыму. Впоследствии доля «Ростелекома» была снижена до 19,99%. В 2019 г. «Миранда-Медиа» приобрела «дочку» «Таттелекома» «Элемтэ-Инвест», владевшую лицензией на мобильную связи в Крыму. В 2022 г. взяла под управление «Крымтелеком», который к тому моменту был акционирован и приватизирован. В 2024 г. «Миранда-Медиа» начала оказание услуг сотовой связи в Крыму.

Выручка «Миранда-медиа» по РСБУ в 2023 г. превысила четыре млрд руб. (более чем двукратный рост год к году), чистый убыток в 2023 г. составил 1,36 млрд руб. (рост почти в 10 раз год к году), приводит издание данные «СПАРК-Интерфакса».

Возможные причины претензий

«Миранда-медиа» строит мобильную сеть в новых регионах, Крыму, Севастополе и близлежащих территориях и споры с подрядчиками могли возникнуть из-за несвоевременной оплаты услуг, сказал президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко.

«В арбитражной практике подобные требования электромонтажных компаний часто касаются взыскания задолженности по выполненным работам, а также убытков, связанных с задержкой или несвоевременной оплатой», — отметила руководитель практики «Строительство и недвижимость» адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

Электромонтажные работы для оператора обычно капиталоемкие, а в связи с масштабами самой компании и дороговизной оборудования сумма исков вполне могла превысить миллиард, допускает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.

Пешкова обратила внимание на то, что предмет иска может включать не только основное требование, но и штрафные санкции.

Как может развиваться дело

Истцам нужно подтвердить факт выполнения работ и соблюдение установленных договором сроков и условий. Основными доказательствами в таком случае могут являться акты выполненных работ, а также иные документы, подтверждающие выполнение работ, прокомментировала Пешкова.

Ответчик может возражать, а также подать встречный иск, например, если он платил аванс, а работы не принимал и с их результатами не согласен, добавил Катков. Если будет оспариваться качество или объем выполненных работ, потребуются экспертные заключения и техническая документация, отметила Пешкова. В этом случае будет назначаться судебная экспертиза для проверки фактического объема и качества выполненных работ, указала она.