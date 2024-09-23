Не платят программистам – озолотят в телекоме. В России бешеный рост зарплат связистов на фоне стагнации в ИТ

Пока ИТ-специалисты страдают от медленного роста зарплат, а иногда и вовсе от из сокращения, представители сферы телекоммуникаций, напротив, резко начали зарабатывать больше. Ежемесячные доходы электромонтажников, к примеру, подскочили на 79% всего за год, и получаемая ими сумма – давно уже шестизначная.

Не программистом, так электромонтажником

Российская сфера телекоммуникаций выделилась на фоне отрасли информационных технологий очень быстрым ростом зарплат работающих в ней специалистов. Как сообщили CNews представители сервиса «Авито Работа», летом 2024 г. средняя зарплата в этой сфере, с учетом всех профессий, увеличилась на 18% год к году. В ИТ зарплаты почти не растут.

В среднем в телекоммуникациях теперь платят почти 53,9 тыс. руб. в месяц, но тут очень важно смотреть статистику по конкретным позициям. Так, например, электромонтажники в сфере телекоммуникаций в России теперь получают в среднем около 165,6 тыс. руб., и это даже больше зарплаты PHP-программиста уровня мидл в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и ряде других российских городов-миллионников.

Государственная Дума В российском телекоме вполне можно зарабатывать достойные по современным отечественным меркам деньги

Что еще более важно, средняя зарплата российских электромонтажников подскочила на 79% по сравнению с летом 2023 г. Причем еще не самый высокий показатель роста – слесари за тот же период стали получать на 89% больше. Их средняя зарплата выросла почти до 102 тыс. руб. при условии полной занятости.

Повезло не всем

Российская сфера телекоммуникаций оказалась весьма контрастной как в плане размера зарплат, так и с точки зрения темпов их увеличения. Одни могут похвастаться более чем 70-процентным ростом, а другим стали платить всего лишь на 4% больше.

Речь о наладчиках. К концу лета 2024 г. их средняя зарплата поднялась до 135 тыс. руб., и, с одной стороны, это много по меркам подавляющего большинства городов России, с другой, они очень сильно обеднели. Рост зарплат наладчиков совершенно не перекрывает годовую официальную инфляцию в стране – по итогам 2023 г. рубль обесценился приблизительно на 7% год к году.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в сфере телекоммуникаций летом 2024 года

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., лето 2024 Динамика увеличения средних предлагаемых зарплат, %, лето 2023/2024 Электромонтажник 165 588 79% Наладчик 135 000 4% Слесарь 101 962 89% Сварщик 98 670 73% Электрик 72 868 8%

По данным «Авито Работы», у электриков результат немного лучше – 8-процентный прирост средней зарплаты по сравнению с летом 2024 г. Эти специалисты теперь получают в среднем около 72,9 тыс. руб.

Нужно больше людей

Российская телекоммуникационная отрасль отметилась ростом не только зарплат, но и спроса на работников. Как и в подавляющем большинстве других сфер российской экономики, здесь тоже наблюдается дефицит кадров.

Активнее всего в России работодатели ищут кабельщиков и проектировщиков – всего за год открытых вакансий на эти специальности стало более чем вдвое больше. Прирост в обоих случаях составил 107%.

Системных администраторов в российском телекоме, судя по всему, тоже очень сильно не хватает. Летом 2023 г. CNews писал, что в перспективе нескольких лет их может полностью заменить искусственный интеллект, и что пора бы им переучиться на другую специальность, но, похоже, в России полная «оцифровка» этой профессии случится не в ближайшем будущем. С лета 2023 г. предложений по поиску в штат системных администраторов стало больше на 98%.

При этом в зависимости от региона, опыта и уровня подготовки (джун, мидл и пр.) системные администраторы могут рассчитывать на зарплатную вилку от 40 до 300 тыс. руб. в месяц и выше, сказали CNews представители «Авито Работы».

Топ-5 профессий в сфере телекоммуникаций с наибольшим приростом вакансий летом 2024 года

Динамика увеличения числа вакансий год к году, %, лето 2023/2024 Средняя предлагаемая заработная плата, полный день, руб., лето 2024 Проектировщик 107% 71 280 Кабельщик 107% 60 008 Системный администратор 98% 58 846 (Зарплатные предложения указаны для начинающих специалистов без опыта работы) Электрик 79% 72 868 Монтажник 65% 67 863

Важно отметить, что представителям абсолютно всех самых востребованных в отрасли профессий платят в среднем намного меньше, нежели сварщикам, слесарям, наладчикам и электромонтажникам. Возможно, количество открытых вакансий может быть тесно связано с этим фактом.

С учетом размеров зарплат ряда профессий в телекоммуникациях для некоторых ИТ-специалистов работа в этой сфере могла бы стать достойной альтернативой. Также, как сообщал CNews, они могут переквалифицироваться в тестировщиков ПО или курьеров, не потеряв, а иногда даже и выиграв в размере зарплаты.