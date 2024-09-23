В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Беспилотные грузовики запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Уточняется, что грузовые автомобили в беспилотном режиме курсировали с лета 2022 г., однако до этого момента водитель обязан был находиться за рулем на пунктах въезда в город. До конца 2024 г. автопарк увеличится до 43 тягачей. В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей.

Запуск движения беспилотных грузовиков

Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта России. В заявлении отмечается, что открытие первого в стране беспилотного логистического коридора состоялось в рамках форума «Цифровая транспортация».

Как сообщили в Минтрансе России, по трассе запущены четыре беспилотных грузовика: два от КАМАЗа и два от «Сберавтотеха». Первоначально оператор занимал место водителя и мог сразу перехватить контроль. Без аварий такая техника проехала более 3 млн км за полтора года. Это позволило перейти на следующий этап тестирования, при котором водитель смог пересесть на пассажирское сиденье.

В конце марта этого года председатель Правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам состоявшейся 13 февраля 2024 г. стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития по направлению «Технологический рывок» с 2025 по 2030 гг. В частности, глава Правительства поручил запустить беспилотные грузовики по трассам из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону.

Youtube В России запустили полностью беспилотные грузовики по всей трассе М-11

По сообщению пресс-службы Правительства России, дальнейшей реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» Минтрансу и Минфину поручено предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге М-11 «Нева». Также Минтрансу поручено проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон».

В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, слова которого 23 сентября приводит ТАСС.

Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 г. По словам Савельева, сначала на трассу вышли всего 3 автомобиля, за год их количество выросло до 22. До конца 2024 г. автопарк увеличится до 43 тягачей. С момента запуска проекта было перевезено более 330 тыс. кубометров груза, добавил вице-премьер.

С 2024 г. беспилотные грузовики могут начать применять и на других трассах, сообщал ТАСС. К 2030 г. протяженность беспилотных логистических коридоров должна составить не менее 19,5 тыс. км, сообщал тогда еще первый вице-премьер России Андрей Белоусов, а в настоящее время министр обороны России.

По информации РБК в 2023 г., первые открытые испытания грузовых беспилотников проводила компания НПО «СтарЛайн» из Санкт-Петербурга. При движении грузовика система управления автомобилем использует сразу несколько специальных датчиков, а для маневрирования применяется цифровая модель дороги. Информация поступает в программное обеспечение (ПО) беспилотного тягача и там обрабатывается. На тестах присутствовали два водителя-испытателя.

Правительство разрешило беспилотники на ЦКАД и трассе Москва-Казань

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее проведение беспилотных грузоперевозок на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Москва-Казань». Об этом стало известно в начале августа этого года.

Как передает РИА Новости, ранее подобный режим действовал только на трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Новое постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, позволяет беспилотным грузовикам осуществлять коммерческие перевозки по двум дополнительным маршрутам.

Согласно действующему законодательству, несмотря на автономный режим работы транспортных средств, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации.

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил, что с момента начала эксперимента летом 2023 г. автономные грузовики уже перевезли более 220 тыс. кубометров грузов, а их общий пробег достиг 2 млн километров.

К августу 2024 г. в эксперименте участвуют 14 беспилотных грузовиков: 6 производства компании «КамАЗ» и 8 – «Сберавто». Расширение зоны тестирования автономных транспортных средств открывает новые перспективы для развития логистической отрасли России.

Помимо грузовых перевозок, активно развивается и сфера беспилотного пассажирского транспорта. Компания «Яндекс», являющаяся одним из лидеров в разработке автономных транспортных средств в России, также планирует расширить зону тестирования своих беспилотных автомобилей.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» - одна из утвержденных правительством инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Как пишут «Ведомости», объем расходов на этот проект оценивается примерно в 5,2 млрд рублей. По планам авторов инициативы, к 2030 г. беспилотные грузоперевозки будут организованы на 20 тыс. км федеральных дорог. В Минтрансе ожидают, что использование грузовиков с автопилотами только на одной трассе М-11 позволит к 2030 г. увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте, рассчитывают в ведомстве.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк в мае 2024 года сообщил, что беспилотники компании появятся на трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

К концу июля 2024 г. автопарк беспилотников «Яндекса» насчитывает более 130 машин, включая переоборудованные гибридные Toyota Prius и седаны Hyundai Sonata. Компания уже проводит тестирование беспилотных такси в Иннополисе, на федеральной территории «Сириус» возле Сочи и в московском районе Ясенево.