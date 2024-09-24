Чтобы удобнее воровать электроэнергию, в России начали строить майнинг-фермы под землей

Подземные майнинг-фермы и передвижные установки начали создавать в России энерговоры. Точки незаконной добычи криптовалюты уже стали причиной пожара на подстанции в Махачкале, из-за которого обесточенной на несколько дней оказалась часть города.

Подземные майнинг-фермы

Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о новых методах обхода закона о криптовалюте. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщил Telegram-канал правительства республики.

Майнинг - производство криптовалюты за счет мощностей компьютерного оборудования. Теперь владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты стали устанавливать подземные майнинг-фермы. В правительстве республики уточнили, что такие факты не единичны. Известно уже о нескольких подземных сооружениях по выработке криптовалюты в разных районах республики. Факты энерговоровства выявлены в ходе плановых и внеплановых рейдов. Чаще всего о незаконном потреблении свидетельствуют сорванные пломбы с приборов учета или ячеек трансформаторов тока, а также остаточная намагниченность счетчиков, свидетельствующая о попытках исказить их показания.

В доказательство в телеграм-канале правительства Республики Дагестан было опубликовано видео с одной из таких майнинг-ферм, обнаруженных накануне в Серкогалинском районе. Она представляет собой узкое помещение, в конце которого установлено оборудование. Для нахождения же в подземной майнинг-ферме, где разместили более 15 аппаратов, имеется небольшой коридор и скамейка.

Правительство Дагестана В России энерговоры начали создавать подземные майнинг-фермы

Одна из подобных майнинг-ферм стала причиной пожара 1,5 недели назад на филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», который находится в Махачкале. Из-за усиления нагрузки на силовой трансформатор в городе начались перебои с электроснабжением, но тогда причина не было установлена.

Майнинг

Традиционные деньги выпускают Центральные банки (ЦБ) в различных странах. В мире криптовалют центробанков нет. Единственный способ добыть крипту - майнинг, построенный на решении компьютерами математических задач. Суть майнинга в том, что компьютеры, находящиеся в самых разных местах по всему миру, проводят вычисления и таким образом генерируют новые блоки блокчейна. Эту систему сравнивают с большой книгой, содержащей все записи о том, что происходит с криптовалютой.

Майнинг самой популярной криптовалюты - биткоина - уже невозможен без специального оборудования. Если в начале и середине нулевых для этого годился даже домашний компьютер с мощной видеокартой, то сейчас требуются промышленные вычислительные мощности. Дело в том, что биткоинов не может быть больше 21 млн. Большую часть из них уже сгенерировали, и для каждого нового биткоина требуется все больше мощностей. Бизнес майнера, по сути, заключается в переработке большого количества электричества в обмен на биткоины.

В 2017 г. в мире на фоне взрывного роста биткоина произошел криптовалютный бум. В России, которая, по оценкам экспертов BBC, обладает большим потенциалом для майнинга за счет мягкого законодательства и дешевой электроэнергии, стали появляться криптоферы и промышленные майнинг-отели (где оборудование для добычи биткоина сдают в аренду). В 2018 г. наступила «криптозима», когда стоимость биткоина рухнула, и многие майнинг-предприятия ее не пережили. В 2021 г. Россия вошла в тройку лидеров по добыче криптовалют с долей 11,23%, уступив только США (35,4%) и Казахстану (18,1%).

Легализация майнинга в России

Летом 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют. В России он станет доступным как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных в реестре Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Законопроект обсуждался с начала 2022 г. и изначально содержал в себе запрет на организацию обращения криптовалют в стране, но потом формулировку смягчили до запрета на предложение криптовают. Законопроект вводит в правовое поле такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул» (объединения майнеров), «оператор майнинговой инфраструктуры», «организация обращения цифровой валюты». Официальное определение майнинга в законе - это «деятельность по проведению математических вычислений с помощью технических средств для внесения записей в информационную систему (ИС) и их подтверждения, использующая технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение за такую деятельность вознаграждения в криптовалюте».

Нахождение в рамках российского правового поля

Для того чтобы заниматься майнингом легально, россиянам необходимо: внести себя в специальный реестр Минцифры — для ИП и юрлиц; соблюдать лимит энергопотребления - для физических лиц (иначе - регистрировать ИП или юридическое лицо); отчитываться о добытой криптовалюте и о сделках с ней в Росфинмониторинг; предоставлять адреса своих криптокошельков в Федеральную налоговую службу (ФНС), Федеральную службу безопасности (ФСБ) и в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В случае, если физическое лицо или юридическое лицо непосредственно занято в производстве и передаче электрической энергии, использовать служебное положение для майнинга и совмещать эти две деятельности запрещено. Закон предусматривает, что в отдельных энергодефицитных регионах майнинг может быть запрещен. Кроме того, Правительство России вместе с российским ЦБ может устанавливать определенные требования к деятельности майнеров. Пока закон предусматривает один конкретный запрет: нельзя предлагать добытую цифровую валюту неограниченному кругу лиц, рекламировать и организовывать ее обращение.