Белоруссия создаст собственный мобильный телефон

В Белоруссии намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением (ПО). Глава белорусского государства подчеркнул, что в стране сейчас уже производятся современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов.

Белорусский мобильный телефон

В Белоруссии намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщает издание БЕЛТА.

Об этом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «Открытый микрофон» в Белорусском государственном университете информатики (БГУИР). Глава государства подчеркнул, что в стране производятся современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. Лукашенко добавил, что в стране есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали, в информационных технологиях (ИТ), фармацевтике, биотехнологиях.

По мнению Лукашенко, Белоруссия развивается, люди также развиваются и отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Президент Белоруссии подчеркнул, что обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие, а это уже вопрос национальной безопасности.

Пользователи мобильной связи

Министерство связи и информатизации (Минсвязи) Белоруссии подсчитало абонентов мобильной связи по итогам 3 квартала 2023 г. Как сообщается в ведомстве, в этом периоде их количество составило почти 12 млн. (11 823 706).

Unsplash - Daria Nepriakhina В Белоруссии сделают отечественный мобильный телефон

В республике, по данным Минсвязи, установлено 36 125 базовых станций. Из них 17 974 - стандарта UMTS и 5 754 - стандарта LTE.

Услугами мобильной передачи данных с подключением в сеть интернет за третий квартал воспользовались 8,139 млн абонентов, из них по технологии LTE – 6,346 млн. Пропускная способность каналов доступа в сеть интернет составляет 750 МБ/с и 540 МБ/с.

По итогам третьего квартала 2023 г. исходящий трафик абонентов сети сотовой подвижной электросвязи составил 7,839 млрд минут, внутрисетевой трафик – 6,017 млрд минут. Исходящий международный трафик составил 4,754 млн минут, входящий международный трафик – 11,91 млн минут.

Охват территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта GSM составил 99,3%, UMTS – 98,6%, LTE – 83,2%. Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта GSM составил 99,9%, UMTS – 99,9%, LTE – 98%.

Топ-5 самых популярных брендов смартфонов среди белорусских пользователей: Redmi, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi. По сравнению с данными Rakuten Viber за 2023 г., пятерка ведущих брендов смартфонов в Белоруссии не изменилась и на 2024 г.

Топ-5 самых популярных моделей смартфонов среди белорусских пользователей: iPhone 11, Redmi 9A, iPhone 13, Redmi 9C, Redmi 10C. В сравнении с данными Rakuten Viber за 2023 г., пятерка популярных моделей смартфонов в 2024 г. изменилась. Так, iPhone 11 поднялся со второй позиции и стал лидером в этой категории, а iPhone 13 появился в списке и сразу же занял третью позицию.

Белорусский ноутбук Horizont

О первом белорусском ноутбуке рассказал Александр Лукашенко 1 сентября 2022 г., выступая перед старшеклассниками, а также студентами колледжей и университетов. На сегодняшний день представлены четыре модели. В новинке используются процессоры Intel Core i-3, i-5 и i-7 одиннадцатого поколения. Оперативная память – 8 ГБ у младших моделей и 16 ГБ в топовой комплектации. Продажи стартовали в Минске в конце декабря 2022 г. с младшей модели на i-3 процессоре стоимостью в среднем 42 тыс. руб.

Холдинг запатентовал символ Н для названия H-book. Как объяснили в компании, суть символа – синергия двух сторон: производителя и потребителя. Предприятие «Горизонт» известно выпуском потребительской электроники и бытовой техники. В 2022 г. компания решила выйти на рынок ноутбуков. В конце 2022 г. была выпущена первая модель под названием H-book МАК4. Касательно самого устройства, то при нынешней заявленной локализации в 12%, к концу 2022 г. обещали увеличить долю локализации комплектующих до 30%. Было ли выполнено это обещание, на текущий момент неизвестно.

Финальная сборка ноутбука происходит непосредственно на заводе «Горизонт», но сами комплектующие приобретаются отдельно. Несмотря на анонсированный запрет поставок со стороны компании Intel, белорусский ноутбук выпускается на базе их процессоров, операционная система (ОС) от Microsoft. Известно, что «Горизонт» уже работает над собственной ОС, но подробностей о ней пока нет.

Конфигурации устройства достаточно для решения базовых офисных задач или учебы. Видеочип позволяет комфортно использовать фото- и видеоредакторы, воспроизводить мультимедиа и запускать не слишком ресурсоемкие игры. Конечно, это не конкурент Apple MacBook Air от Apple, но и цена в два раза меньше. Настолько высокого качества продукта трудно добиться и самым крупным производителям ноутбуков, таких как Asus, Dell, Lenovo, Xiaomi, плюс не все модели потребительского сегмента могут похвастаться приятной ценой ноутбука «Горизонт».