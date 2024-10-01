В России создали систему подавления БПЛА на основе искусственного интеллекта. Она видит дроны, соблюдающие радиомолчание

В России презентовали программно-аппаратный комплекс обнаружения и подавления беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). При дооснащении сторонним оборудованием, например, радиолокационным, система может находить дроны, соблюдающие радиомолчание, но использующие Global Positioning System (GPS).

Новая система

Резидент технопарка новосибирского Академгорода (Академпарка) компания Sibscience разработала и испытывает мобильную систему подавления беспилотников. Об этом в начале октября 2024 г. пишет ТАСС. В настоящее время она уже проходит испытания.

По словам руководителя компании-разработчика Влады Козиной, компания уже разработала программно-аппаратные комплексы для защиты стационарных объектов от незаконных вторжений с воздуха. БПЛА обнаруживаются на расстоянии до 3 км, а радиоуправляемые дроны - от 300 м до 1,5 км в зависимости от их мощности. Но если добавить радиолокационное оборудование, система найдет дроны, соблюдающие радиомолчание, но использующие GPS. Сейчас система проходит испытания, их завершение планируется в начале 2025 г.

Системы защиты от дронов предназначены для борьбы с противоправными действиями, осуществляемыми злоумышленниками с применением БПЛА, в том числе для противодействия несанкционированным фото/видео съемкам, аудио записи закрытых объектов, незаконному перемещению на режимную (охраняемую) территорию запрещенных предметов с помощью дронов. По всему миру постоянно фиксируются инциденты нападения на объекты критической инфраструктуры с применением дронов, а иногда и целого роя дронов. Именно таким образом, некоторое время назад был нанесен серьезный ущерб в 2019 г. нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Абкайке (Саудовская Аравия) и в 2024 г. на нефтебазе в городе Каменск-Шахтинский (Россия), ущерб составил миллионы долларов, а в Эквадоре с помощью дронов взорвали тюрьму. Динамика происшествий подобных случаев свидетельствует от том, что данная проблема в будущем будет становиться только серьезнее, а защита от БПЛА является не «модной тенденцией», а способом защитить или по крайней мере снизить материальный и финансовый ущерб от возможного нападения.

Со слов Козиной, не все БПЛА используют GPS. Для этого компания создала сеть общающихся устройств - обнаружителей с ИИ и управляемых подавителей. Если БПЛА обнаруживают, в сеть отправляется сигнал тревоги, он активирует систему подавления. У мобильной системы есть программная и техническая возможность ее интеграции с датчиками движения, интеллектуальными видеорегистраторами, анализирующими изображения оставленных предметов. Система представляет собой комплекс антенн, который устанавливается на крышу автомобиля. Козина отметила, что при разработке комплекса для транспорта учитываются нагрузки, которые система испытывает, когда машину трясет.

По слов разработчиков, с мобильной системой подавления БПЛА можно врезаться в ветки, в деревья. Все это влияет на целостность оборудования. На сегодняшний момент инженеры проводят стресс-тест, чтобы убедиться в том, что оно способно отрабатывать так, как нам нужно, и чем дольше, тем лучше.

В августе 2024 г. компания Sibscience начала сотрудничество с предприятиями в регионах - в Пермском крае комплекс уже установлен, начат монтаж оборудования на предприятия в Липецкой области. Козина уточнила, что стационарная система подавления БПЛА внедрена уже на пяти предприятиях, а дальность действия системы - до 3 км.

Разновидности БПЛА

БПЛА - это устройство, управление которым осуществляется либо удаленно, либо полетное задание выполняется в автоматическом режиме по заранее заложенному алгоритму. Дроны условно можно разделить на гражданские и военные, но подобное разделение является именно условным. Так называемые гражданские БПЛА могут быть легко превращены в дроны-камикадзе, что уже происходит в военных конфликтах по всему миру. В сочетании с огромной скоростью (некоторые модели могут разгоняться до 250 км/ч), малыми размерами, возможностью полета на сверх низких высотах превращают дрон в серьезную угрозу, а задача построения эффективной системы обнаружения и подавления приобретает первостепенное значение.

БПЛА различаются по конструктивному исполнению (монокоптеры, квадрокоптеры, гексакоптеры, октокоптеры), целевому назначению (фотосъемка, доставка грузов, подрыв цели), полетным характеристикам (скорость, дальность полета, максимальная высота), грузоподъемности, частотному диапазону канала связи с пультом оператора и многим другим параметрам. Технология производства дронов развивается чрезвычайно стремительно, если раньше подобные устройства изготавливали преимущественно из алюминиевых конструкций и ставили бензиновые двигатели, то для изготовления современных БПЛА во всю применят карбон, композитных материалы, а вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВГ) устанавливают электродвигатели.