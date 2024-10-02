Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей

Арканзас подал иск против сервиса YouTube и Alphabet, обвиняя их в ухудшении психического здоровья молодежи из-за распространения вредных материалов и привлечения пользователей. В иске утверждается, что видеоплатформа распространяет материалы, которые наносят вред психическому здоровью молодежи, стимулируя их дофаминовый заряд и привлекая внимание ради увеличения рекламных доходов.

Новый иск к сервису

Штат Арканзас подал в суд на платформу YouTube, компанию Google и их материнскую компанию Alphabet. Об этом в начале октября 2024 г. сообщил телеканал ABC News. В документе указано, что платформа разработана так, чтобы вызвать зависимость, что, в свою очередь, способствует кризису психического здоровья среди молодых пользователей.

Генеральный прокурор штата Тим Гриффин (Tim Griffin) утверждает, что YouTube нарушает законы о несправедливой коммерческой практике. В результате государство вынуждено тратить миллионы долларов на психическое здоровье молодежи из-за негативного влияния видеоплатформы. В иске отмечается, что сервис активизирует вредный контент и стимулирует дофаминовое поощрение, повышая уровень вовлеченности молодежи и, соответственно, доходы от рекламы. Как следствие, проблемы с психическим здоровьем у молодых людей растут вместе с развитием социальных сетей, в частности, YouTube.

Компания Google, владелец YouTube, отвергла эти обвинения. Представитель Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) подчеркнул, что компания Google принимает меры для создания безопасной и здоровой среды для молодежи, на сотрудничество с экспертами по психическому здоровью и воспитанию детей, чтобы обеспечить возрастные ограничения и родительский контроль. Кастанеда подчеркнул, что утверждения, изложенные в иске, являются недостоверными. Согласно политике YouTube, для пользователей до 17 лет необходимо получить согласие родителей, но дети могут просматривать видео без учетной записи или с ложью о своем возрасте.

Unsplash - Сharlesdeluvio Один из штатов в США подал иск против сервиса YouTube за вред психическому здоровью детям

В прошлом году штат Арканзас подал аналогичные иски против TikTok и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), которая владеет социальной сетью Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), утверждая, что эти платформы также вводят в заблуждение потребителей относительно безопасности детей. Оба эти случая сейчас рассматриваются судом. Также штат принял закон, который требует родительского согласия для несовершеннолетних на создание учетных записей в социальных сетях, однако сейчас он заблокирован в США решением федерального судьи.

В своем иске Арканзас не просит о финансовом возмещении, но призывает суд обязать YouTube финансировать программы по профилактике, образованию и лечению, касающиеся чрезмерного и проблематичного использования социальных сетей.

Видеоплатформы YouTube и TikTok являются среди самых популярных онлайн-сервисов для детей и подростков в Соединенных Штатах. В июне 2024 г. YouTube изменил свои правила, запретив показ видео, демонстрирующие снятие защитных устройств с огнестрельного оружия. Также видео с самодельным оружием, автоматическим оружием и некоторыми аксессуарами, такими как глушители, теперь доступны только для пользователей старше 18 лет.

Статистика YouTube

Видеосервис YouTube был начал работу 14 февраля 2005 г. Первое видео, длительностью в 19 секунд, в сервисе появилось 23 апреля и с тех этот ролик набрал более 260 млн просмотров и 13 млн лайков.

В 2023 г. аудитория YouTube составляет более 2.5 млрд активных пользователей в месяц. Это означает, что почти 45% пользователей мирового интернета используют YouTube каждый месяц.

С 2006 г. аудитория видеосервиса увеличилась в 126 раз, а в среднем аудитория увеличивается на 81.6% каждый год. По прогнозам BBC, аудитория YouTube будет увеличиваться на 263 млн пользователей ежегодно до 2028 г. Сервис занимает второе место в рейтинге самых популярных социальных сетей мира по активным пользователям в месяц 44.64% интернет-пользователей со всего мира посещают видеоплатформу каждый месяц.

Приложение YouTube входит в Топ-5 мобильных приложений в App Store. В сервисе зарегистрировано 54.4% мужчин и 45.5% женщин. На платформе насчитывается около 51 млн каналов. Всего 700 каналов YouTube имеют более 10 млн подписчиков, а на самый популярный видеоканал YouTube подписано более 275 млн человек на октябрь 2024 г. – это канал индийской компании T-Series. 72% владельцев видеоканалов монетизируют контент с помощью встроенной рекламы видеохостинга. Стоимость YouTube составляет более $160 млрд.

Больше пользователей YouTube находятся в Индии (467 млн человек). В США YouTube смотрит 81.56% населения страны.

Российская аудитория YouTube на 2023 г. составляла 50.5 млн пользователей в день, а суточный охват сервиса в России составляет 41%. В России YouTube смотрят примерно 86 минут в день. По данным Similarweb 5.67% мирового трафика YouTube приходится на Россию. Chapitosiki – самый популярный видеоканал YouTube в России, на который подписано 27 млн подписчиков на октябрь 2024 г., канал имеет 26 млрд просмотров. Сервис занимает второе место в рейтинге самых популярных сайтов России. Но к концу 2024 г. статистика сильно упадет в связи с тем, что в этом году началось замедление YouTube в России. После замедления видеоплатформы многие операторы отметили резкий скачок общего интернет-трафика. Как пишет Forbes со ссылкой на данные экспертов, это связано с тем, что пользователи стали чаще использовать VPN-сервисы, дольше ждать загрузки видео и переключаться на другие платформы. Все это увеличило нагрузку на сети - в среднем на 5–10%.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).