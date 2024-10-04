ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

Cloudflare положила на лопатки патентного тролля Sable Networks, который требовал с нее деньги за используемые технологии. Выяснилось, что часть его патентов просрочены, а другая неликвидна – их не должны были выдать. В итоге теперь Sable Networks должна Clouflare денег, а не наоборот, но ее сайт внезапно сломался, а офисные телефоны перестали отвечать.

Троллю указали на место

Крупная ИТ-компания Cloudflare показала всему миру пример, как нужно обращаться с патентными троллями. Она уничтожила компанию Sable Networks, которая пыталась требовать с нее деньги за использование патента, оказавшегося в итоге неликвидным. Всю историю в подробностях она описала на своем официальном сайте, открыто назвав своего теперь уже поверженного Sable Networks «патентным троллем» (patent troll).

Такого неофициального статуса удостаиваются компании, которые создаются лишь для того, чтобы через суд требовать у различных фирм роялти за использование их патентов. При этом они сами ничего не разрабатывают а просто скупают чужие патенты, как правило, оптом, чтобы сбить цену. CNews неоднократно писал о действиях таких патентных троллей – они чаще всего выбирают жертвы крупные ИТ-компании, так как с них можно получить больше денег.

Как патентный тролль сам себя подставил

Cloudflare пишет на своем сайте, то Sable Networks пыталась заставить ее платить за использование патентов с марта 2021 г. – именно тогда был подан иск в суд. «Sable – патентный тролль, – указано на сайте Cloudflare. – Она ничего не производит, не разрабатывает, не внедряет инновации и не продает. Это просто фиктивная компания, созданная для монетизации (зарабатывания денег) старого патентного портфеля, приобретенного Sable Networks у Caspian Networks в 2006 г.».

Нейросеть "Кандинский" Пример с Sable Networks будет показательным для других патентных троллей, коих еще довольно много

Важно отметить, что Caspian Networks, патенты которой выкупила Sable Networks, обанкротилась еще в начале XXI века. Она занималась производством маршрутизаторов.

Первоначально Sable предъявила около 100 претензий по четырем различным патентам против Cloudflare, обвинив ее в использовании ее технологий сразу в нескольких своих продуктах и сервисах. На деле же патенты Sable – относятся к технологиям маршрутизаторов на основе аппаратного обеспечения, которые были актуальны более 20 лет назад.

Sable утверждала, что Cloudflare использует аппаратные технологии Caspian в своих облачных сервисах.

Все пошло не по плану

Судебное разбирательство Cloudflare выиграла, предоставив неопровержимые доказательства своей невиновности. Компания смогла убедить присяжных в том, что она не использовала технологии, патенты на которые принадлежат Sable Networks. В частности, она не применяла технологию «микропотока», описанную в патенте США 7012919. Также ей удалось доказать, что сам патент является недействительным.

В ходе расследования выяснилось, что в США существует два более ранних патента за номерами 6584071 и 6680933. Они описывают точно такую же технологию, разработанную Nortel Networks и Lucent в 90-х годах XX века. Данный факт убедил присяжных, что патент 7012919, на нарушение которого указывала Sable Networks, никогда не должен был быть выдан.

Суд полностью встал на сторону ответчика. По его решению Sable обязана выплатить Cloudflare $225 тыс., предоставить Cloudflare бесплатную лицензию на весь свой патентный портфель и в дальнейшем сделать все свои патенты достоянием общественности. Это будет гарантировать Sable никогда больше не сможет подать в суд на другие компании за нарушение ее интеллектуальных прав.

Был тролль, и нет тролля

В ходе расследования обнаружилось также, что Cloudflare – не единственная компания, которую Sable Networks пыталась превратить в постоянный источник пассивного дохода. С аналогичными исками она обратилась в суд как минимум против Cisco, Fortinet, Check Point, SonicWall и Juniper Networks. Все эти компании решили не связываться с Sable и в итоге урегулировали спор в досудебном порядке.

Еще один иск был подан против Splunk, одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения для обработки больших объемов данных. Компания решила дать отпор, хотя и частично – в 2023 г. она убедила Sable отклонить иск против нее до момента завершения сделки по переходу Splunk в собственность Cisco.

После сокрушительного проигрыша в суде против Cloudflare компания Sable Networks исчезла. Как пишет The Register, ее сайт больше не функционирует, а номера телефонов ее офиса не отвечают.