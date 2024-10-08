По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

Musi против Apple

Компания Musi Inc., владелец стримингового аудиосервиса Musi, подала в суд на корпорацию Apple за незаконное удаление одноименного мобильного приложения из Apple App Store, пишет TorrentFreak.

Приложение музыкального сервиса Musi было удалено из App Store 25 сентября 2024 г. Действующие пользователи, успевшие загрузить его до этой даты, могут и дальше продолжать применять сервис по назначению.

В своем иске Musi Inc. требует обязать Apple вернуть приложение Music в App Store и выплатить причитающуюся ей компенсацию, которая покроет все убытки, понесенные компанией в результате его «необоснованного» удаления из магазина. Размер ущерба не уточняется. Иск рассмотрит Окружной суд северного округа Калифорнии в Сан-Хосе (США).

Unsplash - Medhat Dawoud Musi Inc. подала иск к Apple

В Musi Inc. считают, что действия Apple не соответствуют условиям договора, заключенного с сторонами, и противоречат взятым «яблочными» на себя обязательствам, которые предусматривают добросовестный и справедливый подход к урегулированию конфликтов.

Решение Apple исключить программу из магазина вряд ли стало для ее разработчиков сюрпризом, поскольку правообладатели из звукозаписывающей индустрии относительно давно точили зуб на сервис и атака на него при посредничестве Apple была лишь вопросом времени. На протяжении нескольких месяцев значительные усилия, направленные на исключение приложения из магазина, в частности, прикладывала Международная федерация производителей фонограмм (IFPI), в которую, например, входит Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA).

Как отмечает TorrenFreak, остается неизвестным, чем обусловлено решение Apple удалить приложение Music из App Store именно сейчас – все заинтересованные стороны пока сохраняют молчание.

Необоснованная мера?

Необоснованным в Musi Inc удаление считают по той причине, что соответствующая мера якобы была принята лишь на основании жалобы со стороны третьего лица, страдающей от недостатка фактов, и без проведения тщательного расследования. Тем самым третьим лицом выступает видеохостинг YouTube, юристы которого сочли, что законные интересы сервиса были нарушены Musi Inc.

В компании утверждают, что пытались связаться с YouTube, чтобы совместными усилиями устранить противоречия, но представители платформы якобы не ответили на письменный запрос Musi Inc. Согласно позиции разработчиков приложения, которая обозначена в исковом заявлении, в Apple прекрасно понимали, что предоставленных YouTube доказательств нарушения Music, явно недостаточно.

Уведомление о выявленных нарушениях в работе приложения, направленное Apple в адрес Musi Inc. по электронной почте, включает комментарий со стороны YouTube, в котором претензии видеохостинга к Musi сформулированы буквально в пяти словах: “violating YouTube Terms of Service” («нарушение условий использования YouTube»). Какие именно пункты весьма внушительного перечня условий использования площадки были нарушены, заявитель не уточняет.

«Приложение-паразит» и при чем здесь YouTube

В IFPI Musi окрестили не иначе как «приложением-паразитом», и, вероятно, нельзя сказать, что совершенно незаслуженно. В сущности, Musi является инструментом для создания и распространения музыкальных списков воспроизведения (плейлистов), который также позволяет бесплатно прослушивать входящие в них композиции. Однако собственной аудиотекой сервис не располагает, а полагается на коллекцию, которую собирает и пополняет YouTube. Приложение проигрывает музыку, которая подтягивается с серверов видеохостинга без отображения видеоряда, обходя технические средства защиты, предусмотренные площадкой.

Таким образом, владельцам Musi не приходится расходовать средства на поддержание работы дорогостоящей сети доставки контента и выплату роялти его авторам и правообладателям – всем этим фактически занимается YouTube. Выбранная Musi бизнес-модель выгодна как владельцам сервиса, так и его пользователям, но ожидаемо не кажется справедливой видеоплатформе Google и представителям звукозаписывающих компаний.

Секрет популярности Musi

Приложение Musi заработало в 2013 г. стараниями двух тогда еще 16-летних приятелей-предпринимателей из канадского Виннипега Аарона Войновски (Aaron Wojnowski) и Кристиана Ланни (Christian Lunny).

Среди ключевых преимуществ сервиса, которые отмечает его аудитория, отсутствие необходимости платить за его использование, наличие обширной музыкальной коллекции, отказ платформы от аудиорекламы, прерывающей воспроизведение композиции (подобные интеграции практикует шведская Spotify на бесплатном тарифном плане).

По состоянию на май 2024 г. приложение Musi из App Store было скачано более 66 млн раз в общей сложности и 8,5 млн раз только с начала года, следует из статистики SensorTower. Согласно выводам Wired, особую популярность сервис обрел среди юной аудитории, в частности, школьников, пока не имеющих возможности зарабатывать и оплачивать подписку Spotify, YouTube Premium, Apple Music и др. самостоятельно.

Apple и музыкальный стриминг

Борьба Apple с пиратской музыкой и попутно с конкурентами принадлежащего ей сервиса Apple Music продолжается не менее 10 лет.

В июне 2014 г. Apple устроила зачистку App Store. Под «раздачу» попали программы для нелегальной загрузки музыки, в том числе «Музыка VK», «Музыка.ВКонтакте», Free Music Download, Downloads и MP3 Music Downloader.

В августе 2021 г. корпорация из Купертино приобрела стриминговый аудиосервис Primephonic, специализировавшийся на классической музыке. Впоследствии приложение бесследно исчезло из магазина, а его функциональность и фонотека перекочевали в Apple Music.