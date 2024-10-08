Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов

ФНС добилась введения процедуры наблюдения в одном из юридических лиц группы ION, развивавшей сеть салонов связи под брендом «Ноу-Хау от «Билайн». Банкротство грозит и другой компании ION. Также «МТС-Банк» выиграл иск о взыскании с этих компаний 309 млн руб.

Налоговики банкротят «Ноу-Хай от «Билайна»

Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела ограничения на движение счетов компаний группы ION, следует из данных базы «Контур.Фокус».

ION занимается продажей мобильных устройств и выступает партнером «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), используя бренд «Ноу-хау от «Билайн». Речь идет об ООО «Мобилсовет», ООО «Мобиленд», ООО «Мобильные решения» и ООО «Ассортимент-Сервис».

Также Арбитражный суд Москвы принял решение о введении процедуры наблюдения в компании «Мобиленд». Истцом, требующим банкротства компании, выступила инспекция ФНС (ИФНС) по Москве №28. Задолженность перед ней составляет 13,8 млн руб. Временным управляющим «Мобиленд» назначен член саморегулируемой организации арбитражных управляющий (СОАУ) «Континент» Антон Малтабара.

«МТС-Банк» против «Ноу-Хау от «Билайна»

Иск о признании банкротом «Ассортимент-Сервис» также подан в Арбитражный суд Москвы компанией «Алан-Абрис», к делу подключилась ИФНС №28. Ранее «МТС-Банк» (входит в группу МТС) выиграл иск о взыскании с указанных компаний (солидарно) задолженности на сумму 308 млн руб.

Дизайн-студия LINII ФНС добилась введения процедуры наблюдения для сети салонов связи « Ноу-Хау от «Билайн»

В 2021 г. «МТС-Банк» заключил договор на факторинговое обслуживание с ООО «Мобилсовет». К концу 2023 г. задолженность «Мобилсовет» перед банком составила 299 млн руб. Тогда же стороны договорились о новации задолженности, предполагающей замену ее на заем на сумму 209 млн руб. под 22,5% годовых.

Одновременно совладелец ряда компании группы ION Александр Михантьев обязался осуществить государственную регистрацию ипотечного кредита, взятого им в «МТС-Банке».

Кроме того, «Мобиленд», «Ассортимент-Сервис» и «Мобильные решения» выступили поручителями по обязательствам «Мобилсовет» перед «МТС-Банком». В случае нарушения установленного в договоре графика платежей «Мобилсовет» должен был досрочно погасить задолженность за 30 млн руб. В договоре также было признано, что упомянутые лица образуют одну группу компаний.

В связи с невыполнением обязательств «МТС-банк» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против «Мобилсовет» и его поручителей. «Мобилсовет» направил встречный иск об аннулировании договора новации долга, так как называл условия соглашения, по мнению компании, были «кабальными».

«Мобиленд» также направил встречный иск, заявив, что из факторингового соглашения между «МТС-Банком» и «Мобилсовет» не следовало обязательство последнего оплачивать долги перед банком. Значит, по мнению «Мобиленд», в договоре новации речь шла о новации несуществующего долга и «Мобиленд» не обязан погашать задолженность «Мобилсовет». Суд стал на сторону «МТС-Банка».

Что представляют из себя компании группы ION

«Ассортимент-Сервис» на паритетных началах принадлежит Александру Игошеву, Александру Михантьеву и Александру Болотову. Выручка компании в 2023 г. составила 439 млн руб., чистая прибыль - 1,9 млн руб.

Игошев также является владельцем компании «Мобильные решения» (ранее компания последовательно принадлежала Александру Юрову и Ирине Трофиловой). Выручка компании в 2023 г. составила 133,3 млн руб., чистая прибыль - 6 млн руб.

Болотов также является владельцем компании «Мобилсовет». Выручка компании в 2023 г. 1,9 млрд руб., чистый убыток - 7,4 млн руб. «Мобиленд» принадлежит Александру Бачурину. Выручка компании в 2023 г. составила 233 млн руб., чистая прибыль - 8 млн руб.

Кредиторы, включая «МТС-Банк», «Абсолют-Факторинг» и «Дихаус», также подали иски в районные суды Москвы к Болотову, Игореву и Михантьеву о взыскании задолженности.

История ION и сотрудничество с «Вымпелкомом»

Группа компаний ION в начале 2000-х годов создала сеть салонов сотовый связи «Мобильные советы». В 2004 г. компания была переименована в ION и сделала акцент на продаже не только сотовых телефонов, но и цифровых устройств.

В 2013 г. «Вымпелком» договорился с ION о сотрудничестве. Салоны компании были переименованы в «Ноу-Хау от «Билайн» и из всех сотовых операторов стали работать единственно с «Вымпелкомом». У «Вымпелкома» также появился опцион на выкуп ION.

В 2014 г. сообщалось, что опцион может быть реализован в 2017 г., его цена могла составить $80 - 140 млн в зависимости от показателей работы ION в 2016 г. О реализации опциона не сообщалось.

Представители «Вымпелкома» не ответили на запрос CNews относительно ситуации в ION. Ранее в компании заявляли РБК, что сеть «Ноу-хау от «Билайн» работала по франшизе. При этом в «Вымпелкоме» осведомлены, что у их партнера начались трудности, которые привели к закрытию ряда салонов.