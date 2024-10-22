Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию

Сбербанк стал владельцем школы программирования для детей «Алгоритмика» Собеседники издания оценили сделку в 1,5 млрд руб. Основатель онлайн-школы подтвердил, что продал российские активы. В школе дети от 7 до 17 лет учатся программировать, создавать игры и сайты, разбираются в математике и готовятся к работе в ИТ.

Покупка бизнеса

Сбербанк стал владельцем школы программирования для детей «Алгоритмика». Об этом в конце октября 2024 г. пишет Forbes.

Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов подтвердил, что продал российские активы, однако сообщил, что покупателем стал не Сбербанк, а частный инвестор. По информации Forbes, Лобанов займется развитием зарубежной части бизнеса, доля в которой есть у компании Skyeng, управляющего портфелем Winter Capital фонда и ряда других инвесторов.

Международная школа программирования «Алгоритмика», основанная Андреем Лобановым в 2016 г. Онлайн-школа развивает образовательные продукты в области программирования для детей и взрослых, используя образовательный контент. Занятия проходят на интерактивной ИТ-платформе - собственной разработке компании, а материалы курсов переведены на 13 языков. Школы «Алгоритмики» работают в 330 городах в 66 странах мира, у компании более 400 франчайзи-партнеров.

Источники Forbes на EdTech-рынке рассказали изданию о том, что банк не выступает покупателем напрямую в связи с тем, что сделку провели через аффилированные со Сбербанком компании, но в его интересах. Собеседники издания оценили сделку в от 1 до 1,5 млрд руб. Ранее в этом году представители Сбербанка обращались к представителям EdTech-рынка с просьбой порекомендовать человека на роль главного исполнительного директора (CEO) «Алгоритмики».

Sberbank Сбербанк купил онлайн-школу «Алгоритмика» за 1,5 миллиарда рублей

Управляющий фондами Sk Capital Александр Чайкин называет «Алгоритмику» одним из крупнейших игроков в секторе обучения детей программированию и смежным дисциплинам, а также компанией с, возможно, самой сильной ИТ-составляющей в части организации бизнес-процессов взаимодействия с франчайзи и на стороне франчайзи-конечный клиент. Он считает, что школа привлекла стратегического покупателя именно этим.

Эксперты полагают, что Сбербанк может объединить актив со своими курсами «Школа 21». Они называют «Алгоритмику» одним из крупнейших игроков в секторе обучения детей программированию и смежным дисциплинам.

Деньги от продажи российской части были направлены на развитие международного бизнеса, утверждает один из топов EdTech-компаний. По его словам, почти все акционеры «Алгоритмики» сохранили доли в ее зарубежном бизнесе - кипрском холдинге Ruffell Holding Limited. Около 40% в нем принадлежит Лобанову, доля также есть у компании Skyeng.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), совокупная выручка двух юридических лиц «Алгоритмики» («Алгоритмика» и «Алгосвервис») по итогам 2023 г. составила около 700 млн руб. при чистом убытке в 100 млн руб.

В «Алгоритмику» в 2021 г. инвестировал $10 млн фонд Winter Capital (передал контроль над своим портфелем фонду Rockstone Ventures) и российско-китайский технологический инвестиционный фонд, который был создан при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По словам источника Forbes, знакомого с деталями сделки, у Rockstone Ventures тоже осталась доля в международной части бизнеса. «Ведомости» в 2023 г. писали, что среди акционеров Ruffell Holding Limited также есть VK с долей 7,88%. Mail.ru Group (теперь VK) купила долю в «Алгоритмике» еще в 2019 г.

Скупка других ИТ-проектов

В этом же месяце Сбербанк приобрел образовательные онлайн-школы «Нетология» (дополнительное профессиональное образование) и «Фоксфорд» (курсы для детей и подростков), сумма сделки могла составить примерно от 4 до 6 млрд руб.

ИТ-проекты входили в «Севергрупп» Алексея Мордашова (№4 в рейтинге 125 миллиардеров России - 2024 Forbes, состояние его и его семьи - $25,5 млрд).

О том, что Сбербанк ведет переговоры по покупке онлайн-платформ, стало известно в апреле этого года, об этом рассказывали бывшие сотрудники «Нетологии». Тогда участники рынка полагали, что Сбербанк не будет серьезно трансформировать новые активы, а просто возьмет под управление. В компаниях прошли аудиторские проверки, типичные для mergers and acquisitions (M&A). Сам проверки являются классическим, самым быстрым и надежным способом переоформления или преобразования собственного бизнеса, в результате которого на рынке появляются более крупные компании.

В настоящее время Сбербанк закрыл сделку по покупке образовательной платформы. Три источника на рынке онлайн-образования подтвердили «Коммерсант» данный факт.

Вхождение в образовательный процесс

Основатель образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» и бизнес-клуба Reforma Максим Спиридонов считает, что у приобретений Сбербанком платформ «Нетология» и «Фоксфорд» и покупки «Алгоритмики» одна логика. Сбербанк увидел стратегию превращения lifelong learning (непрерывное образование) из манифеста продуктовую линейку. Спиридонов объяснил, что стратегия lifelong learning предполагает охват образовательных потребностей человека, начиная с дошкольного возраста вплоть до седых волос. Спиридонов отметил и то, что в России такого рода концепцию он не раз озвучивал на конференциях, по ней идет российская онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng, теперь с заметной задержкой в эту сторону начал движение Сбербанк.

Обучение в течение всей жизни - это добровольное, самомотивированное и непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Оно может быть направлено на личный или профессиональный рост и может происходить как в формальном, так и в неформальном контексте. Ключевой отличительной характеристикой обучения на протяжении всей жизни является то, что оно происходит по инициативе обучающегося - оно не является обязательным, а основано на личном желании узнать что-то новое.

Индивидуальные преимущества по данной стратегии делают сотрудников готовыми к переменам, которые могут постоянно расти, адаптироваться и перенимать опыт. Новые технологии, тенденции и методы работы будут продолжать разрушать и трансформировать рабочее пространство, поэтому важно, чтобы сотрудники не отставали от них. Работодатели, которые уделяют первостепенное внимание обучению на протяжении всей жизни - как при найме новых сотрудников, так и при воспитании своих нынешних - обнаружат, что в целом организация гораздо лучше подготовлена к росту, продвижению, реагированию на возникающие пробелы в навыках и в целом к переменам. Все это очень важно для сохранения конкурентоспособности не только в России, но и на международной арене.