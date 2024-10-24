«Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика

«Эр-Телеком» намерен разработать ряд ИТ-продуктов для операторов связи. Среди них: «Российский телефонный узел» (на базе IP-телефонии), интеллектуальная система поддержки принятия решений в телекоммуникациях, среда виртуализации для операторов связи и система DPI для управления трафиком и блокировок.

«Российский телефонный узел» на базе IP-телефонии

Оператор связи «Эр-Телеком» создаст в партнерстве с рядом разработчиков серию ИТ-продуктов для телекоммуникационной отрасли. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное ПО» (НИПО), подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Первый продукт – это доработка «до мировых аналогов» ПО РТУ («Российский телефонный узел», «softswitch 4-5 класса» и контактного центра «РТУ-Атмосфера»).

Партнером в проекте выступает компания «Сател». Предполагается доработать систему «Российский телефонный узел» для организации полнофункциональных узлов местной, зоновой, междугородной и международной телефонной связи на базе IP. При этом качественные и количественные показатели оценки качества работы должны быть увеличены на 50%, а время развертывания базовой инсталляции сокращено на 30%.

Второй продукт – это доработка системы DPI (глубокого анализа пакетов), использующейся для управления трафиком и блокировки запрещенных ресурсов. Партнером «Эр-Телекома» выступает компания «Напа Лабс». Речь идет о создании отечественной системы DPI 100G, что означает увеличение пропускной способности существующей системы DPI 10G в 10 раз.

Интеллектуальная система поддержки принятия решений в телекоммуникациях

Следующий продукт - интеллектуальная система поддержки принятия решений в сфере телекоммуникаций («ИСППР-Телеком»). Партнером «Эр-Телекома» выступает компания «Бюро информационных технологий» (БИТ).

Речь идет об имортозамещении прикладных информационно-аналитических систем, разрабатываемых автономно каждым из операторов фиксированной связи, путем реализации прикладных телекоммуникационных сервисов на основе российской BI-системы (система бизнес-аналитики) с расширенными аналитическими возможностями, адаптированными под специфику телекоммуникационной отрасли.

Система будет реализовывать следующие функции: визуализация технологической и экономической информации; создание цифровых двойников; моделирование технологических и экономических результатов; формирование многофакторных моделей развития; решение задач сценарного и целевого прогнозирования; оценка достижимости стратегических целей; формирование наборов рекомендаций. Прикладными сервисами, реализованными в системе, станут мониторинг и анализ инцидентов на сети, оценка рентабельности объектов инфраструктуры и автоматический расчет стоимости строительства.

Среда виртуализации для операторов связи

Еще один проект - это среда виртуализации для оператора. Ее «Эр-телеком Холдинг» совместно с компанией «Шаркс Датацентр» (Sharx DC), в котором оператору связи принадлежит 51%. Речь идет о создании масштабируемой программно-аппаратной платформы виртуализации для ЦОД (центр обработки данных).

Предполагается обеспечить возможность использования среды виртуализации Sharxbase как инфраструктурной платформы систем высокой нагрузки и как средство защиты информации для защиты объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры). В пресс-службе «Эр-Телекома» не ответила на запрос CNews относительно статуса реализации данных проектов.

Совместные проекты «Эр-Телекома» и «Ростелекома»

Кроме того, в рамках ДК НИПО «Эр-Телеком» ведет разработку ряда телекоммуникационных продуктов совместно с «Ростелекомом»: это GPON ONT, IP-камеры, FTTB CPE роутеры, Wi-Fi-точки доступа и ТВ-приставки. Задачей указанных проектов является переход на российские аналоги и повышение конкурентоспособности российских решений.

Wi-Fi-точки доступа должны быть поставлены в количестве не менее 200 тыс., GPON ONT – не менее 600 тыс., IP-камеры и FTTB CPE роутеры - в количестве не менее 500 тыс. на каждое из данных наименований.

«Дочка» «Ростелекома», занимающаяся разработкой абонентских устройств – «Электра» - оценивает затраты на разработку указанных продуктов в 4,2 млрд руб.