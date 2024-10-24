Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam снижают затраты на обследование объектов энергетики на 64%. Оборудование позволит проводить для ПАО «Россети» детальную аэрофотосъемку инфраструктуры, тепловизионную диагностику строить цифровую модель местности и рельефа, а также быстро обрабатывать данные и формировать отчеты.

Внедрение дронов

Группа компаний (ГК) «Беспилотные системы» совместно с ПАО «Россети» разработала комплексное решение для обследования высоковольтных линий электропередач с использованием беспилотников Supercam. Об этом в конце октября 2024 г. сообщило издание ТАСС. Применение БПЛА Supercam позволяет снизить расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64%.

Как заявили в ПАО «Россети», применение беспилотников Supercam снижает расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64%, а производительность труда повышается на 84% - такую оценку работе продукции ГК «Беспилотные системы» дают заказчики из российской энергетической компании.

Supercam S350 представляет собой один из флагманов среди беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу. Длительность полета на протяжении до 4,5 часов с передачей информации до 100 км обеспечивает необходимый запас возможностей для использования БПЛА в наблюдении и разведке, защите государственных границ, мониторинге объектов топливно-энергетического комплекса, антикризисном управлении, а также при решении других задач в гражданском секторе. Вариативность полезной нагрузки достигается за счет установки фотокамеры, видео- и тепловизионного оборудования, устройства для определения радиационного фона, газоанализатора и системы лазерного сканирования на борту БПЛА. Среди ключевых особенностей дрона следует отметить оперативность сборки, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинированные полезные нагрузки c унифицированными гиростабилизированными платформами, систему отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений.

Supercam.aero Supercam S350

В ГК «Беспилотные системы» отметили, что в настоящее время совместно с ПАО «Россети» работают над созданием комплексного решения для обследования высоковольтных линий электропередач, которое в перспективе полностью заменит прежние методы контроля инфраструктуры.

Комплект оборудования включает беспилотное воздушное судно (БВС) типа конвертоплан, БВС мультироторного типа, фотокамеру высокого разрешения, видеокамеру, тепловизор, лазерный сканер, мобильную лабораторию, программное обеспечение (ПО) для автоматической обработки результатов. По словам официального представителя «Беспилотных систем», в таком сочетании оборудование позволит проводить детальную аэрофотосъемку инфраструктуры, тепловизионную диагностику строить цифровую модель местности и рельефа, а также быстро обрабатывать данные и формировать отчеты для энергетической компании «Россети». Говоря по простому, полностью автоматизировать процесс обследования инфраструктуры и максимально снизить влияние человеческого фактора в комфортных условиях мобильной лаборатории.

По информации ТАСС, точечно беспилотники используются для осмотра инфраструктуры компании «Россети» уже несколько лет. Мобильная лаборатория обеспечивает комфортные условия для операторов и позволяет оперативно обрабатывать полученные данные, формировать отчеты непосредственно на месте проведения работ. Со слов руководства «Беспилотные системы», учитывая накопленный опыт и текущие потребности партнеров, мы создаем универсальное решение, которое позволит и в будущем увеличить функциональные возможности при появлении новых задач, как подчеркнули в организации.

БПЛА для мониторинга и обследования объектов

За последние несколько лет использование аэрофотосъемки, сделанной с помощью БПЛА, в приложениях дистанционного зондирования значительно расширилось. Благодаря своим размерам и гибкости они идеально подходят для задач, в которых спутниковые снимки не являются лучшим вариантом.

Помимо коммерческого использования аэрофотосъемки с помощью дронов, например, в сфере недвижимости, киносъемки, цифрового маркетинга и планирования мероприятий, таких как фестивали или музыкальные концерты, использование аэрофотоснимков, сделанных с помощью дронов, стало решающим в сфере дистанционного зондирования. Отраслями, которые выигрывают от этого, являются: cельское хозяйство (где использование БПЛА может помочь в наблюдении за ростом культур, борьбе с сорняками и водой, а также в мониторинге болезней в мельчайших деталях); лесное хозяйство Спутниковые снимки не могут обеспечить пространственное разрешение для адекватного (исследования классификации лесных растений, болезней леса или параметров структуры леса); cтроительство (экономичность использования БПЛА и их доступность делают их идеальными для мониторинга местности, измерения поверхности и объема, а также оценки инфраструктуры; мониторинг окружающей среды (возможность устанавливать на БПЛА различные датчики и отслеживать такие параметры, как качество воздуха, лесные пожары, растительность и т.д., а также тот факт, что они могут достигать мест, куда не дотягиваются спутниковые снимки, делает их отличным выбором для этого сектора); нефтегазовая промышленность (картографирование, инспекция и мониторинг мест сбора нефти выигрывают от экономически эффективного, быстрого и безопасного использования аэрофотосъемки с БПЛА.

Дроны совершили революцию в области дистанционного зондирования благодаря своей компактности и экономичности. Они позволяют получать различные типы данных, от RGB-фотографий до тепловизионных изображений, что благоприятно сказывается на всех отраслях. Аэрофотосъемка с помощью БПЛА продолжает менять принципы сбора и анализа данных, стимулируя инновации в различных отраслях.