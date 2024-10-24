В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко

Использование серых SIM-карт в России удалось почти полностью победить. В рамках усиления борьбы с телефонным мошенничеством регуляторы с начала этого года ужесточают оборот SIM-карт. Однако количество абонентов, чьи данные не удалось верифицировать, все еще составляет более 13 млн человек, а количество звонков злоумышленников остается стабильно высоким.

Борьба с серыми SIM-картами

В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий в России удалось практически полностью побороть использование серых SIM-карт, пишет «Коммерсант».

Со слов генерального прокурора России Игоря Краснова, в результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование серых SIM-карт. Это все происходило в рамках усиления борьбы с телефонным мошенничеством (фродом).

Фрод – это сомнительные звонки, которые не приносят пользу компании. Однако операторы тратят на него свое время, а компания ресурсы и это может быть реклама, спам или накрутка звонков от конкурентов. У спама есть серьезные последствия для бизнеса и пользователей. Он может снижать производительность сотрудников, увеличивать нагрузку на серверы и создает риски для безопасности, вводя пользователей в заблуждение и предоставляя возможность злоумышленникам. Бороться со спамом крайне важно для поддержания чистоты информации и обеспечения безопасного интернет-пространства. Такой звонок занимает время оператора и тратит деньги компании впустую и если их не выявлять, существенная доля расходов уходит в пустоту.

Unsplash - Persnickety Prints В России почти избавились от серых SIM-карт, но мошеннических звонков меньше не стало

По приведенным Роскомнадзором данным, число граждан, на которых зарегистрировано более 1 тыс. SIM-карт, сократилось на 85%, до 145 человек. Однако количество абонентов, чьи данные не удалось верифицировать, все еще составляет более 13 млн человек, а количество звонков злоумышленников остается стабильно высоким. Если в начале этого года на 920 таких абонентов приходилось более 6,5 млн SIM-карт, то в уже октябре этот показатель составил 640 тыс. SIM-карт на 145 граждан. Также с начала года выявлено 25 тыс. абонентов, на каждого из которых зарегистрировано более 20 номеров. Всего в 2024 г. регулятор обнаружил 13,4 млн активных номеров, по которым операторы связи не предоставили актуальные сведения об абонентах.

Несмотря на усиливающийся контроль за продажей SIM-карт в России, проблема мошеннических звонков продолжает оставаться актуальной, что указывает на необходимость более комплексных мер, таких как улучшение технологий идентификации абонентов. Под мерами также должно быть и повышение осведомленности граждан о потенциальных мошенничествах и разработка эффективных юридических механизмов для борьбы с данными преступлениями. Исходя из данных, приведенных вице-президентом «Ростелекома» Алексеем Сапуновым, их количество за последние несколько месяцев не сократилось: с июня по сентябрь этого года, по данным компании, вызовов с подменой номера из-за границы (с которых в основном и осуществляется мошенничество) было более 462,5 млн ежедневно. При этом заблокировано за тот же период в среднем не более 4,9 млн, а лишь за сентябрь - 3,7 млн.

В «МегаФоне» сообщили, что блокируют мошеннические SIM-карты и взаимодействуют с правоохранительными органами в части выявления оборудования для массового обзвона (в первую очередь SIM-боксов, это устройство, которые используется для хранения и работы большого числа SIM-карт) для последующего задержания злоумышленников.

В мобильной операторе Т2 (ранее Tele2) - что в 100% случаев проверяют достоверность сведений об абонентах, в том числе сверяясь с государственными ИТ-системами на этапе заявки на подключение.

Как рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, динамика, приведенная Роскомнадзором, демонстрирует лишь одну сторону - это усиление контроля над операторами связи и борьбу с фродом через мобильную связь. Однако мошенники адаптируются быстрее, чем вводятся меры регулирования, констатирует он. За 2023 г. количество мошеннических ИТ-инцидентов в социальных сетях и мессенджерах выросло на 60%, а количество звонков через VoIP (IP-телефонию), использующих подмену номера, увеличилось на 30%. По информации «Коммерсант», и ряд других экспертов в отрасли отмечают, что угрозу представляет использование злоумышленниками мессенджеров. Как признают и в самом Роскомнадзоре, борьба с мошенничеством в них требует дальнейшей проработки.

Активная фаза борьбы операторов с фродом

Летом этого года операторы связи развивают решения, которые помогают бороться с повторными мошенническими вызовами. Сразу несколько операторов мобильной связи рассказали «Коммерсанту», что у них уже есть такая функция или они ее сейчас тестируют. Например, в «Т-Мобайле» (бывший «Тинькофф-Мобайл») заявили, что у клиентов недавно появилась опция «временная блокировка». Функция доступна тем абонентам, у которых есть бесплатная услуга «защита звонков». Как объяснили программисты ИТ-системы, нейронная сеть анализирует звуковую волну и затем сравнивает ее с данными других мошеннических звонков. В случае если количество совпадений превышает допустимый порог, искусственный интеллект (ИИ) маркирует разговор как потенциально опасный и прекращает его.

В «Вымпелкоме» заявили, что у них есть похожая функция. В компании МТС блокирует все подозрительные звонки, или абонент самостоятельно выбирает маркировку вызовов, которая будет предупреждать его о таких звонках. В «СберМобайле» рассказали, что фильтруют вредоносные звонки и блокируют вызовы мошенников и спам еще до первого гудка.

Но как уточнили разработчики одного из российских операторов, определить характер вызова на этапе соединения можно только через анализ больших данных (Big Data) - частоты звонков или длительности разговора, поскольку доступ к содержанию звонка в России является конфиденциальной информацией.