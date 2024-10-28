Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам

Мобильные операторы попросили отложить вступление в силу новых требований по продаже SIM-карт для иностранцев на несколько месяцев. Российские операторы ссылаются на то, что им нужно время, чтобы обеспечить свои салоны оборудованием для работы с единой биометрической системой (ЕБС), следует из их отзывов на проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Отсрочить вступления в силу новых правил

Мобильные операторы попросили отложить вступление в силу новых требований по продаже SIM-карт для иностранцев на несколько месяцев, пишет Forbes.

Телеком-компании ссылаются на то, что им нужно время, чтобы обеспечить свои салоны оборудованием для работы с ЕБС, следует из их отзывов на проект приказа Минцифры России, детализирующего порядок проверки данных иностранца при приобретении им SIM-карты. Законопроект был размещен на портале правовой информации для общественного обсуждения в конце прошлого месяца, который усложняет процесс продажи SIM-карт в России.

Президент России Владимир Путин подписал закон 8 августа 2024 г. Законопроект предусматривает, что иностранцы смогут приобретать SIM-карты российских операторов только с условием регистрации в ЕБС. Кроме того, им не разрешено оформлять более 10 SIM-карт, тогда как россиянам - более 20, а само положение должно вступить в силу 1 января 2025 г.

По информации Forbes, в МТС отмечают, что салоны операторов связи не оснащены специальным оборудованием, а также софтом и не интегрированы с ЕБС. Учитывая продолжительность процедур технического подключения к ЕБС и высокую стоимость реализации этого ИТ-решения, подавляющее большинство салонов связи не сможет реализовать требования проектируемой нормы с 1 января 2025 г. Представители МТС просят отложить введение этого требования хотя бы до апреля 2025 г.

Фотобанк Фотодженика - Андрей Попов Российские операторы попросили отложить вступление в силу новых правил продажи SIM-карт иностранцам

В замечаниях «Мегафона» к проекту документа содержатся схожие суждения, ведь мобильные операторы не обрабатывают биометрию и могут лишь передать в ЕБС фото клиента из биометрического терминала, находящегося в салоне. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») добавили, реализация требований по ЕБС и проверке лимитов - довольно трудоемкие процессы, которые крайне сложно осуществить до конца года. При этом еще не приняты подзаконные акты, которые бы зафиксировали итоговые схемы и сценарии реализации этих требований, добавили там.

В настоящее время российские граждане и иностранцы могут заключить контракт и получить SIM–карту только в точках продаж при личном присутствии с документом, удостоверяющим личность. У граждан России это может быть паспорт, военный билет и так далее, а иностранцы предъявляют паспорт своей страны или иной документ, признанный в России удостоверяющим личность. Согласно процедурам компании-оператора, дополнительно необходим документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, а также документ, подтверждающий право пребывания на территории страны, с актуальным сроком действия.

Со слов аналитика российского телеком рынка Алексея Бойко, после того как закон вступит в силу, особенно тяжело придется людям, у которых нет салонов связи в шаговой доступности. Вероятно, некоторые операторы могут потерять абонентов, число которых измеряется миллионами. У других сокращение базы окажется меньшим. Здесь стоит различать две ситуации. Как рассуждает аналитик, первая - реальные люди, на которых оформлены карты. Они, если им действительно нужна российская SIM–карта, будут соблюдать даже эти неприятные требования. И вторая ситуация, когда речь идет о людях, на которых оформлены сотни или тысячи номеров. Этот вид бизнеса, продажа предоформленных на третье лицо SIM–карт, явно затрудняться с учетом ограничения до 10 SIM–карт на человека.

Грядущая блокировка серых SIM–карт

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), почти 4 млн иностранных граждан с более чем 8 млн SIM-карт подтвердили свои данные российским операторам связи. Но еще 4,5 млн остались с SIM-картами не верифицированными в стране, принадлежащих владельцам, которые не прошли проверку в офисах. Как сообщили в Роскомнадзоре, они будут заблокированы.

В 2024 г. Роскомнадзор выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас проводится повторная идентификация номеров всех иностранных граждан. Компании-операторы связи должны завершить перепроверку до конца ноября, добавили в ведомстве.

Роскомнадзор в первом полугодии этого года заблокировал уже более 3 млн SIM-карт, оформленных с нарушениями. Всего с ноября 2023 г. 3,7 млн SIM-карт, оформленных с нарушениями, были заблокированы, либо договоры по ним были расторгнуты. Как напомнили в ведомстве, Роскомнадзор проводит мониторинг достоверности сведений в базах данных (БД) операторов. Для этого создана специальная информационная ИТ-система, которая обеспечивает проверку сведений с учетом данных Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной налоговой службы (ФНС) и единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), к ней в России уже подключились все операторы связи.

В настоящее время операторы связи продолжают работу по верификации сведений и актуализации БД абонентов, отметили в ведомстве. Если регулятор выявляет недостоверные сведения, операторам направляют запросы о необходимости уточнить данные. После получения от Роскомнадзора уведомления, что данные некорректны, оператор в течение 15 дней должен связаться с абонентом и актуализировать их. Если абонент не подтверждает информацию о себе, то оператор обязан прекратить оказание услуг связи по этому номеру, иначе его могут привлечь к ответственности по ст. 13.29 КоАП в России.