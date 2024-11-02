Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций США против Китая

Крупнейший американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с нарушением цепочек поставок после того, как подпал под санкции Китая. Пекин запретил китайским компаниям поставлять производителю критически важные компоненты производства беспилотников, в том числе аккумуляторы. Сейчас компания спешно ищет альтернативных поставщиков, ведь она уже ведет переговоры с производителями в Азии, в том числе на Тайване.

Сбой в поставках

Американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с трудностями с логистикой из-за введенных Пекином в начале октября санкций, запрещающих китайским компаниям поставлять критически важные компоненты для дронов, пишет Financial Times.

По информации собеседников Financial Times, из-за санкций были, в частности, заблокированы поставки аккумуляторов от единственного китайского поставщика, и теперь Skydio ищет альтернативные варианты. Компания также обратилась за помощью к администрации президента США Джо Байдена (Joe Biden).

Крупнейший производитель беспилотников в США компания Skydio и главный поставщик для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют дроны для сбора разведданных. В компании заявили, что на Украину было отправлено более десятка тысяч дронов. Кроме того, Киев запросил еще около тысячи дронов последней модели X10, показавшей успешное противодействие средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Skydio Крупнейший американский производитель беспилотников столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций Китая

Генеральный директор Skydio Адам Брай (Adam Bray) считает, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб американским, говорится в его записке клиентам. Брай назвал санкции Пекина попыткой устранить ведущего производителя беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков.

Со слов американских чиновников, которого цитирует Financial Times, в Белом доме подозревают, что Skydio мог стать объектом воздействия санкций поскольку в Пекине его рассматривают как конкурента китайскому производителю DJI, чьи дроны активно используются на специальной военной операции (СВО) России на Украине обеими сторонами.

Другие ограничения

Китай еще год назад решил ограничить экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью защиты национальной безопасности и интересов. Ограничения вступили в силу с сентября прошлого года. Они затронули в том числе часть оборудования, включая ряд двигателей для дронов, лазеры, оборудование связи и системы защиты от беспилотников. Под экспортный контроль также попали часть не предназначенных для военных целей дронов.

Как писала The New York Times, из-за этих ограничений сократились поставки беспилотников и комплектующих на Украину. По словам собеседников издания, компании из Китая, которые готовы продолжать поставки дронов на Украину, настаивают на использовании сложных торговых цепочек. Некоторым покупателям приходится провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников.

В сентябре этого года власти Китая включили в санкционные списки девять компаний США, связанных с оборонным сектором, из-за поставок вооружений властям Тайваня. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление китайского МИД. В ведомстве уточнили, что санкции затронули, в частности, компанию Sierra Nevada Corporation – подрядчика в сфере аэрокосмической и национальной безопасности – и Stick Rudder Enterprises LLC. Санкции вступили в силу в 15 сентября, они предусматривают замораживание активов. Кроме того, организациям и физлицам в Китае запрещено вести с ними дела.

Тайваньский кризис

Тайваньский вопрос возник в 1949 г., когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на принципе одного Китая, согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Тема вооруженного столкновения Китая и Соединенных Штатов Америки, поводом к которому будет эскалация тайваньского вопроса, сама по себе не нова. Средства массовой информации и официальные лица с обеих сторон высказывались по этой теме и раньше. Однако начиная с 2022 г. потенциальный конфликт двух ядерных держав получил вполне конкретные очертания. Военные маневры и учения, выступления политиков высочайшего ранга, дипломатические демарши выглядят всё более похожими на публичные проявления подготовки к открытому конфликту. Однако не всё так очевидно.

Начиная с президентской кампании 2016 г., Дональд Трамп (Donald Trump) сделал проблему «китайского вмешательства» во внутреннюю политику США одной из основных. К слову, она таковой остается и в преддверии выборов этого года. Трамп стал первым американским лидером, который провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь (Lai Qingde), ведь ничего подобного не происходило 37 лет, с момента разрыва дипломатических отношений Вашингтона и Тайбэя в 1979 г. Администрация Джо Байдена подхватила от конкурентов эту практику, разумеется забыв об обвинении ведущих деятелей демократической партии в связях с КНР. По информации BBC, именно американцы пытаются приучить общественное мнение к мысли, что столкновение Пекина и Тайбэя неминуемо и будет создан новый очаг напряженности.