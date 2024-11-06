В России оценили сервисы цифровой безопасности для абонентов

Компания J`son & Partners Consulting подготовила ежегодное исследование сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей от российских крупнейших экосистем и операторов связи. Компания МТС заняла первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи.



Безопасная связь

Для изучения предложений крупнейших экосистем и операторов связи в области цифровой безопасности абонентов и пользователей агентством J`son & Partners Consulting был проведен сравнительный анализ функциональности и комплексности сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка: «Яндекс», «Сбер», VK, «Т-банк», МТС, «Билайн», «Мегафон»,Т2.

МТС набрала самый высокий балл среди всех участников второй год подряд по наполнению, функциональности и разнообразию цифровой безопасности. Так, например, МТС имеет наиболее комплексное предложение в сегменте антиспам-сервисов за счет наиболее разнообразного набора функциональности. За ней следуют «Билайн», «Мегафон» и «Яндекс».

© gpointstudio / Фотобанк Фотодженика За последний год в России активно развиваются сервисы для противодействию мошенничеству

За последний год в России активно развиваются сервисы для противодействию мошенничеству. Игроки рынка активно запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных:





МТС запустила функцию «Безопасный звонок» (голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора), а также предлагает сервис «Оценка рейтинга безопасности пользователя». В приложении МТС данная функция показывает уровень безопасности пользователя в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

В МТС, «Сбер», Т2 доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Что еще показало исследование?

J`son & Partners Consulting приводит следующие данные в исследовании:

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками.

Растет количество спам-звонков и спам-SMS

С начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 миллионов мошеннических звонков и 6,2 миллиона «серых» SIM-карт.

С января по сентябрь 2024 года в МТС заблокировали более 2,3 млрд мошеннических звонков.

Развитие сервисов, касающихся цифровой безопасности абонентов, продолжается: