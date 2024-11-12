Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка

Импортеры бытовой техники и электроники в России снизили объем закупок в октябре 2024 г. Одной из причин сокращения является рост ключевой ставки Центрального Банка до 21% годовых. Хоть товарные запасы на российских складах увеличились, из-за чего компании предпочитают отгружать товары менее часто, но в текущих условиях многие импортеры осознают, что хранение товаров становится дорогостоящим.

Сокращение закупок

Продавцы решили не привозить дорогостоящую бытовую технику и ноутбуки иностранных брендов, которые ушли из России, об этом пишут «Известия».

В октябре 2024 г. импортеры бытовой техники и электроники уменьшили закупки на 15-30%. Это может привести к росту цен на гаджеты на 10-20% в следующем году, а также к сокращению ассортимента.

Опасаясь снижения спроса, продавцы стали меньше импортировать технику и электронику. По мнению импортеров, что с ростом ключевой ставки до 21% годовых покупатели будут нести деньги в банки и откажутся от крупных затрат, также, из-за высокой ключевой ставки наблюдается проблема со спросом.

К тому же еще одна причина сократить закупку для импортеров, это высокая затоваренность складов. Многие компании рассчитывали на высокий спрос, привезли электронику, но прогноз сбылся частично. Сейчас стоимость хранения товаров превышает выгоду даже от больших разовых продаж.

По данным «Марвел-Дистрибуция», спрос пока увеличивается достаточно медленно, и здесь прослеживается влияние ключевой ставки. Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику.

Unsplash - David Svihovec Импортеры электроники и бытовой техники в России вынужденно сократили закупки

В основном импортеры решили отказаться от дорогостоящих ноутбуков и бытовой техники иностранных брендов, которые ушли из России. Эксперты не исключают, что снижение или прекращение поставок приведет к росту цен на гаджеты либо появлению серого рынка.

По информации «Известий», компанию продающие электронику в Россию, подтвердили снижение закупок российскими импортерами. Компании до сих пор не удалось законтрактовать поставки в тех объемах, в которых они оформлялись в предыдущие годы в начале IV квартала 2024 г., отметил собеседник издания. Он также объяснил, что в сложившейся ситуации выгоднее положить деньги на депозит, чем делать дорогие покупки.

Доля производителей электроники

Производители электроники из России и стран Содружества независимых государств (СНГ), включая собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей, заняли 32% российского рынка в прошлом году.

По информации «Ведомостей», всего в 2023 г. было реализовано 332 млн единиц (ед.) электронной продукции, из которых 106,2 млн пришлось на бренды из России и СНГ.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», рост доли отечественных марок и СТМ продолжился и в 2024 г. За первое полугодие их доля достигла 18%, а общее количество такой техники увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю российские и СНГ-бренды заняли в сегменте потребительской электроники около 35%. В этой категории было продано 27 млн товаров. На втором месте - малая бытовая техника с долей 37% при общем объеме продаж 77 млн ед. В сегменте крупной бытовой техники доля отечественных брендов и СТМ составила 38% от 22 млн проданных товаров. Меньше всего российские производители представлены в категориях телекоммуникационного оборудования (20% от 114 млн ед.) и компьютерной техники (30% от 93 млн шт.).

Среди наиболее популярных отечественных брендов выделяются Irbis, «Витязь», «Яндекс», Сбербанк, VK, Vitek, Polaris, Kitfort, «Бирюса», «Аквариус», Fplus, BQ и Inoi. Среди СТМ лидируют Hi от «М.Видео-Эльдорадо», Dexp, Novex и Hartens.

Согласно же данным Wildberries, в январе-июне 2024 г. доля российских брендов и СТМ выросла вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года. По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, рост происходит в основном за счет увеличения объемов продаж уже известных марок, а не появления новых брендов.

Рост выручки

Основатель группы «Смарт Солюшен» (бренд Jacky’s) Гусейн Иманов в разговоре с изданием «Коммерсант» указал, что у его компании выручка в прошлом году увеличилась в два раза, до 3,4 млрд руб. В 2024 г. он ожидает роста еще на 30%. В то же время в вопросе прибыли бизнесмен считает, что у ряда производителей, особенно небольших, доходы начнут падать. По его мнению, высокий спрос на размещение на маркетплейсах приводит к росту цен на рекламу на площадках, что прямо влияет на прибыль.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал, что общая выручка от продаж в России крупной бытовой техники увеличилась за 2023 г. на 11,9%, малой — на 21,4%. При этом Погудалов не уточнил абсолютные значения.

Представитель Weissgauf указал на рост выручки бренда в два раза по итогам прошлого года, но выразил опасения по поводу уменьшения прибыли в 2024 г. из-за увеличения стоимости товаров. Российские производители вынуждены повышать цены из-за курса рубля, инфляции и других факторов, что делает их менее конкурентоспособными на фоне поставщиков из других стран.