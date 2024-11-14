Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов

Американская технологическая компания Nvidia намерена вывести на рынок новую технологию для человекоподобных роботов в 2025 г. Речь идет о компьютерах Jetson Thor, которые должны помочь роботам-гуманоидам стать автономнее и лучше взаимодействовать с людьми и окружением. Производитель чипов и видеокарт этим действием хочет закрепить положение в быстро растущем секторе роботостроения.

Выход на рынок новой технологии

Компания Nvidia намерена вывести на рынок новую технологию для гуманоидных роботов уже в первой половине 2025 г., об этом пишет издание The Wall Street Journal. Производитель чипов и видеокарт хочет закрепиться в быстрорастущем секторе робототехники, ведь роботы предназначены для выполнения повторяющихся задач с предельной точностью и повышенной скоростью. Ожидается, что эти преимущества будут способствовать росту рынка.

Речь идет о компактных суперкомпьютерах для роботов Jetson Thor, компания Nvidia впервые представила новинку в 2024 г. Технология должна помочь роботам-гуманоидам стать автономнее и лучше взаимодействовать с людьми и окружением. Jetson Thor предназначен для работы с симуляциями, генеративными моделями искусственного интеллекта (ИИ) и другими задачами, связанными с гуманоидной формой. Компания-разработчик также анонсировала программы для роботизированных манипуляторов и автономных мобильных роботов, стремясь занять лидирующие позиции в этой перспективной отрасли.

Nvidia Nvidia представит компактный суперкомпьютер для роботов-гуманоиднов уже в 2025 году

Jetson Thor может запускать Generalist Robot 00 Technology (GR00T) и другие компьютерные модели, предназначенные для роботов-гуманоидов. Программная платформа GR00T позволит компаниям полагаться на заранее запрограммированные команды для своих ботов. Со слов разработчиков, модель GR00T принимает текст и видео в качестве входных данных. Таким образом, в нее можно загружать видеоклипы, изображающие движения человека, а затем модель учится воспроизводить действие в виртуальной симуляции.

По словам разработчиков, Jetson Thor будет оснащен графическим процессором на базе архитектуры Blackwell. Данная архитектура содержит преобразовательный механизм и может обеспечить производительность 800 TOPS 8-битного ИИ для запуска мультимодальных моделей генеративного ИИ. Встроенный процессор функциональной безопасности значительно упрощает работу по проектированию и интеграции. Хотя до создания универсальных человекоподобных роботов еще далеко, предоставление более легкого доступа сторонним разработчикам значительно сократит этот разрыв.

В начале года представители Nvidia отметили, что компания уже создают ИИ-платформы для ведущих компаний в области робототехники, включая Boston Dynamics, Fig и Agility Robotics.

Nvidia зарабатывает на ИИ

Один из запоминающихся моментов последней конференции Nvidia для разработчиков пришелся на конец полугодового мероприятия чип-гиганта. Главный исполнительный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) вышел на сцену перед большим экраном, на котором отображался ряд человекоподобных роботов. Через некоторое время из-за кулис появилось нечто более симпатичное: два коленопреклоненных робота, больше напоминающих R2-D2 из «Звездных войн», вылезли наружу, издавая звуковые сигналы и бупсы.

Именно об этом бизнесе Хуанг говорил на протяжении большей части 2024 г., который Хуанг назвал следующей ИИ-волной. Роботы принесут ИИ, который понимает законы физики и как интерпретировать мир, сказал он американскому телеведущему Джиму Крамеру (Jim Cramer) в начале этого года. Все фабрики будут роботизированы, и они станут создавать роботизированные продукты. По словам Хуанга, в ближайшие годы будут выпущены миллиарды человекоподобных роботов.

Захватив один из самых прибыльных рынков в последнее время — рынок чипов, способных обучать и запускать генеративные ИИ-системы, Хуанг говорит о трех других областях, которые он рассматривает в качестве потенциально растущих: автономные транспортные средства, квантовые вычисления и, наиболее правдоподобный претендент, когда речь идет о доступных технологиях - роботы.

Но такой сильно сконцентрированный бизнес рискован, ведь если горстка клиентов Nvidia перестанет покупать ИИ-чипы или начнет разрабатывать свои собственные, или же требования к вычислениям ИИ изменятся каким-либо образом, компания-разработчик внезапно окажется уязвимой, ведь сейчас спрос на чипы с ИИ может показаться неутолимым, но так будет не всегда.

Другие проекты производителя

Помимо GR00T, Nvidia также представила в 2024 г. еще два проекта роботов: Isaac Manipulator и Isaac Perceptor.

Isaac Manipulator предоставляет современные гибкие модульные возможности ИИ для роботизированных рук и включает в себя ряд базовых моделей и библиотек с графическим ускорением. Это может ускорить планирование пути в 80 раз, а восприятие нулевого обучения может повысить эффективность и пропускную способность. Это в свою очередь позволит программистам автоматизировать больше новых роботизированных задач. В настоящее время к проекту присоединились такие известные компании, как Franka Robotics, Picknik Robotics, Ready Robotics, Solomon, Universal Robots и Yaskawa.

Другой проект от Nvidia под названием Isaac Perceptor нацелен на автономных мобильных роботов (AMR). Perceptor продолжает преимущества Nvidia в области обработки зрения роботов и предназначен для «многокамерного объемного просмотра». Такие компании, как ArcBest, BYD и KION Group, подписались на использование Perceptor.