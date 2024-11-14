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В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

В России создадут суперкомпьютер нового поколения, который смогут применять для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на базе научно-образовательных учреждений и промышленных предприятий.

Новый суперкомпьютер

Холдинг «Росэлектроника» совместно с Российской академией наук (РАН) создадут новый суперкомпьютер, об этом сообщает пресс-служба холдинга. Вычислительная машина будет использоваться для нужд Объединенного института высоких температур (ОИВТ).

Работа будет вестись в рамках соглашения между ОИВТ РАН и входящем в «Росэлектронику» предприятием – Научно-исследовательским центром электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ).

При создании нового высокопроизводительного кластера будет использоваться опыт разработки предыдущих поколений суперкомпьютеров НИЦЭВТ — «Ангара-К1», Desmos и Fisher. «Ангара-К1» создан в АО «НИЦЭВТ» на основе процессоров Intel Xeon, состоит из 36 узлов, общее количество ядер — 384, память каждого узла — 64 ГБ, узлы объединены сетью «Ангара».

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Telegram - «Росэлектроника»
В России создадут новый суперкомпьютер для крупнейшего научного центра страны в области энергетики и теплофизики

«Сейчас мы прорабатываем технические характеристики нового суперкомпьютера — определяем количество узлов, их память, архитектуру процессоров и число ядер, — сказал генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов. — Возможности интерконнекта «Ангара» дают возможность реализовать проект любой сложности и сконцентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров. Такой подход позволяет задействовать для решения суперкомпьютерных задач уже имеющееся оборудование, а не строить суперкомпьютеры с нуля. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на другие институты и научные центры России».

Мощнее и эффективнее

Основой для новой разработки станет коммуникационная сеть «Ангара», созданная НИЦЭВТ. «Ангара» — это первый российский интерконнект для создания на основе множества распределенных вычислительных машин суперкомпьютеров высокой производительности и вычислительных кластеров для обработки больших данных (Big Data).

В новом суперкомпьютере будет использована технология погружного охлаждения. В таких системах охлаждения вычислительные платы установлены в герметичный контейнер, наполненный диэлектрической жидкостью, в которую полностью погружаются вычислительные узлы. Система охлаждения обеспечивает циркуляцию хладагента, нагревающегося в герметичном баке и отдающего тепло в теплообменнике или драйкулере.

Как прокомментировал директор ОИВТ РАН Олег Петров, стратегическое партнерство с НИЦЭВТ позволит институту совместно создать высокопроизводительную вычислительную систему и расширить возможности в исследовании сложных процессов в энергетике и теплофизике. ОИВТ РАН обладает большим опытом использования передовых вычислительных методов, включая методы первопринципного моделирования и молекулярной динамики для научных исследований. «Увеличение мощности вычислительных ресурсов позволит значительно повысить точность, темп и эффективность наших исследований, — подчеркнул Петров. — Это сотрудничество внесет большой вклад в прогресс российской науки и технологий.

Крупнейший научный центр России

Учреждение Российской Академии Наук ОИВТ РАН ведет свое начало с 1960 г. — года создания Лаборатории высоких температур Академии наук (АН) Союза Советских Социалистических Республик (СССР). За прошедшие 60 лет Институт из небольшой научной лаборатории при МЭИ превратился в крупнейшее учреждение Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Сейчас это уже ведущий научный центр России в области энергетики и теплофизики экстремальных состояний.

Основными направлениями деятельности ОИВТ довольно обширные. Институт занимается решением проблем создания эффективной, безопасной, надежной и экологически чистой современной энергетики, в том числе атомной, водородной, авиационной, космической и криогенной. Ученые проводят исследования теплофизических, электрофизических, оптических и динамических свойств веществ и низкотемпературной плазмы в широком диапазоне параметров, включая экстремальные. Исследования процессов тепло- и массообмена, физической газо- и плазмодинамики, преобразования видов энергии при переменных свойствах рабочих тел и высокой плотности энергетических потоков. Российские ученые проводят исследования в области теплофизики интенсивных импульсных воздействий на вещество, материалы и конструкции, а также занимаются разработкой методов и создания средств генерации высоких плотностей энергии.

Антон Денисенко

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