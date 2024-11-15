В России запрещают майнинг. В отдельных регионах

Правительство России определило перечень регионов, где уже через месяц может быть запрещен майнинг криптовалют. Сам запрет будет действовать в период пиковых нагрузок. Ограничения будут действовать ежегодно в период пиковых нагрузок. Участники рынка не исключают, что данные ограничения спровоцируют переход легальных участников в серый сектор.

Временное ограничение майнинга

Правительство России планирует с 1 декабря 2024 г. ввести в части регионов ограничения на майнинг криптовалют, об этом пишет «Коммерсант».

Согласно данным из материалов назначенной на 18 ноября правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, работу майнеров криптовалют, включая участников майнинг-пулов, запретят в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае до 15 марта 2025 г. В дальнейшем в указанных регионах ограничение будут ежегодные до 2031 г. в период пиковых нагрузок - с 15 ноября по 15 марта.

При этом в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках планируют ввести тотальный запрет на майнинг до 15 марта 2031 г.

Майнинг - это добыча криптовалюты, чаще всего, биткоинов, что объясняется их наиболее серьезной востребованностью и популярностью на рынке в настоящее время. Владелец компьютера, используя его ресурсы для работы виртуальной платежной системы, осуществляет сбор и обработку информации о проводимых в данный момент операциях с криптовалютой.

Министерство энергетики (Минэнерго) России последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению государственных служащих, усугубляют локальные энергодефициты. Основная цель министерства - заставить майнеров уезжать в другие регионы с избытком энергомощности.

МВД России Майнинговая ферма

По информации «Коммерсант», в правительстве Ингушетии обсуждение этой темы запланировано с федеральным центром. Пока, по словам источника издания в региональном правительстве, из Москвы никаких документов по запрету не поступало. В правительстве Кабардино-Балкарской республики сообщил о том, что, скорее всего, ужесточение по отношению к майнингу вряд ли непосредственно отразится на экономике республики - зато улучшится качество электроснабжения. Со слов главы Северной Осетии Сергей Меняйло, ему неизвестно о запрете майнинга на территории республики.

Грядущий запрет

Ранее о грядущем запрете майнинга в ряде российских регионов на юге страны, на Дальнем Востоке и юго-западе Сибири, где наблюдается сейчас дефицит энергии, заявлял заместитель главы Минэнерго России Евгений Грабчак. Он констатировал, что до 2030 г. свободных мощностей больше там не будет. Ведь в некоторых областях майнеры выбрали все свободные мощности, и новые потребители не могут подключиться к энергосетям. Он также заявил, что майнеры не должны подключаться к сетям по льготным ценам в регионах, где электроэнергия субсидируется.

Грабчак разъяснил свою позицию по грядущему запрету, в настоящее время в энергетике сложилась ситуация, где мы паразитируем на наследии Союза Советских Социалистических Республик (СССР), а на строительство новых мощностей уйдут годы. Он пояснил, что в течение последних двух лет майнеры увеличили потребление на 14%, выбрав все свободные мощности. И теперь, по словам Грабчака, региональные власти, частный сектор и промышленность не могут подключиться к сетям. Хоть Россия и необходима цифровизация для развития, поскольку позволяет восполнять нехватку трудовой силы, добавил Грабчак. При этом он обратил внимание на то, что для цифровизации и технологий искусственного интеллекта (ИИ) нужна электроэнергия.

Требования к майнерам в России

Правительство России утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры и майнерам. На добычу криптовалют разрешается расходовать 6 тыс. кВт⋅ч электроэнергии в месяц.

МВД России Оборудование для майнинг-фермы

В соответствии с установленными правилами, индивидуальные предприниматели (ИП) и организации могут заниматься майнингом в России после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Информация из этих баз данных (БД) будет доступна органам власти, судам, Центральному Банку России, территориальным сетевым организациям и «Системному оператору Единой энергетической системы». Кроме того, майнеры смогут добывать криптовалюту без включения в реестр при соблюдении лимита по потреблению электричества - 6 тыс. кВт⋅ч в месяц. В случае его превышения физическому лицу для дальнейшей добычи криптовалют потребуется регистрация в качестве ИП.

Пользователи, занимающиеся майнингом, должны предоставлять ФНС информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе. В свою очередь, операторы майнинговой ИТ-инфраструктуры обязаны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемых данных, устойчивость питания системы электроснабжения, а также должны создать службы внутреннего контроля и управления рисками.

По данным ФНС, при выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований антиотмывочного закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, или же в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра. Правительство России утвердило правила введения запрета на майнинг, а также определило особенности технологического присоединения объектов майнинга и порядок их ограничения в отдельных субъектах страны.