CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

Итоги CNews FORUM 2024

Семнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.

«Российские организации за последние годы успешно преодолели беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, которое выразилось в атаках на ИТ-инфраструктуру и в блокировке прямого доступа к иностранным технологиям. Произошло то, чего не ожидал никто: экономика России не только не рухнула под давлением иностранных ограничений, но продемонстрировала бурный рост. Это стало возможным в том числе благодаря высокому уровню цифровизации государственного управления и бизнеса», – говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максутом Шадаевым.

CNews FORUM 2024 традиционно вызывает пристальный интерес ИТ-профессионалов и бьет рекорды посещаемости

Затем в пленарной части форума выступили директор по цифровым и информационным технологиям «Сибур» Алиса Мельникова, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим» Ирина Пирогова, вице-президент и директор департамента управления программой «Гостех» Сбера Алексей Козырев, вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец, директор департамента информационных технологий «Кофемании» Николай Галкин и многие другие.

Своим видением ключевых тенденций цифровизации в России поделились представители крупнейших компаний: Сбер, «Альфа Капитал», «М.Видео-Эльдорадо», LANSOFT, Альфа-Банк, Банк ГПБ, Фирма «1С», SberDevices, «Ростелеком», «ГМК «Норильский никель», SOKOLOV, Rutube, X5 Group, «Русал», «Базис», Postgres Pro, СберТех, «Т1 Облако», «Диасофт», Global ERP, «Скала^р».

С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников Награждение CNews AWARDS Андрея Ларина, руководителя направления реализации цифровых избирательных сервисов Департамента Информационных технологий города Москвы в номинации «Электронное голосование: проект года» Алексей Козырев, вице-президент Сбера и директор департамента управления программой «ГосТех» рассказал о широкомасштабном применении технологий искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Экономика данных» Награждение CNews AWARDS Вячеслава Закоржевского, генерального директора компании МойОфис – разработчика Squadus PRO в специальной номинации «Цифровое рабочее пространство» Темой выступления Александра Глазкова, генерального директора и члена совета директоров компании «Диасофт» стали новые требования цифровой трансформации как драйвера развития ИТ-рынка Награждение CNews AWARDS Валерия Ермакова, заместителя президента, председателя правления «Ростелеком» в номинации «Цифровизация в АПК: Технология года» О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO Награждение CNews AWARDS Михаила Геллермана, генерального директора «РуПост» (входит в «Группу Астра») в номинации «Корпоративное почтовое решение года» Виктор Урусов, генеральный директор компании «Скала^р»: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. Сегодня компания выступает за новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, когда вместо точечного импортозамещения создается целостный технологически независимый ИТ-ландшафт на готовых и предустановленных программного-аппаратных комплексах Награждение CNews AWARDS Дмитрия Самойленко, руководителя «Центра мониторинга информационной безопасности» Банка ВТБ и Валерия Богдашова, генерального директора компании R-Vision в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» О пути от систем управления предприятием к экосистемам управления бизнесом собравшимся рассказал Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С» Темой выступления Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям компании «СИБУР»: Значительный потенциал для повышения эффективности крупных компаний скрыт не только во внутренний цифровизации, но и в налаживании с помощью информационных систем межотраслевой кооперации. Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» Как ERP-система Global ERP заняла нишу импортозамещающих продуктов участникам форума рассказал Дмитрий Аникин, директор по развитию компании Global ERP Награждение CNews AWARDS Натальи Шустровой, начальника управления кадрового администрирования, «Апатит» и Алексея Давиденко, руководителя департамента внедрения ECM компании WSS-Consulting в номинации «Кадровый электронный документооборот: проект года» Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК О том как четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель рассказал Андрей Шарак, генеральный директор компании LANSOFT Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Platform V Pangolin в номинации «СУБД для корпоративного сегмента» Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Pro: По итогам прошлого года доля рынка российских разработчиков систем управления базами данных выросла с 66% до 82%, а выручка, в среднем, увеличилась на 48%. Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, «ЕВРАЗ» и Станислава Лазукова, генерального директора Tdata в номинации «Управление данными в промышленности» О новых трендах рынка виртуализации рассказывает Иван Ермаков, коммерческий директор компании «Базис» Награждение CNews AWARDS Сергея Трандина, генерального директора «Базальт СПО» в номинации «Доменная служба: решение года» Опыт импортозамещения и миграции СУБД стал темой выступления Ивана Глухова, исполнительного директора компаниии СберТех Награждение CNews AWARDS Дениса Агеева, председателя совета директоров компании «ДАКОМ М» в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI» Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании «Т1 Облако»: В 2023 году расходы на технологии облачной безопасности выросли на 31% и достигли отметки $8,4 млрд. Благодаря SecaaS организации могут переложить управление функциями безопасности на специализированных поставщиков услуг, что часто позволяет повысить уровень защищенности при снижении затрат заказчика Награждение CNews AWARDS Антона Анпилова, руководителя команды SaluteJazz в номинации «Коммуникационная платформа года с ИИ» Шаги, предпринятые компанией «АЛРОСА» к ее технологическому суверенитету стали темой выступления Вадима Желтухина, директора по информационным технологиям компании «АЛРОСА» С ИТ-проблемами ресторанной сети на примере своей компании гостей форума познакомил Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания» Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, Группа «Илим»: Лесопромышленная отрасль это высокоразвитое производство и у нас большая потребность в автоматизации, которую российский рынок пока не покрывает Как всегда CNews FORUM стал местом налаживания деловых контактов и дружеского общения Общение на стендах CNews FORUM не останавливалось ни на минуту Гости CNews FORUM могли ознакомиться с самыми передовыми новинками мира высоких технологий Такой праздник профессионалов как CNews FORUM не мог обойтись без бокала шампанского CNews FORUM закончился лотереей с розыгрышем ценных призов С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова

В сессионной части было проведено шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 27 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2025 г.