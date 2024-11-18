Новый налог на рекламу в интернете составит от 3% до 5%. Есть риск двойного сбора

Новый сбор с доходов от интернет-рекламы будет взиматься со всех ее распространителей в сети: СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями. Ставка сбора может составить 3% от соответствующего дохода, при этом юристы видят риск «двойного сбора» - и с площадки, где размещается реклама, и с рекламного агента. Участники рынка считают, новые правила в сфере рекламы, безусловно, создают как вызовы, так и возможности для участников рынка. Рост цен на рекламные интеграции и перенос размещений на альтернативные ресурсы могут изменить ландшафт рекламной индустрии, однако это также может стать толчком к инновациям и улучшению качества рекламы.

Новый сбор

Российские власти готовят законопроект, который повысит обязательные отчисления за распространение интернет-рекламы до 5% от ежеквартальных доходов от нее, пишет «Коммерсант». Эти средства власти планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных» и поступления от него уже заложены в проекте бюджета России на 2025-2027 гг.

Согласно данным из законопроекта, отчисления от интернет-операторов и рекламных систем в федеральный бюджет могут составлять от 3% до 5% от их ежеквартальных доходов от рекламы. Из текста документа, доработанного ко второму чтению в Госдуме, следует, что под уплату сбора могут подпасть все распространители рекламы в интернете, операторы рекламных систем («Яндекса», VK) и рекламные агенты (те, кто оказывает услуги по распространению рекламы за счет рекламодателя, по его поручению и в его интересах).

Как рассказала советник юридической фирмы Orchards Анастасия Сивицкая, под само понятие «рекламораспространитель» в России подпадают не только любые интернет-медиа (сетевые издания), но и в принципе все владельцы интернет-сайтов, на которых размещается реклама. Следовательно, новые отчисления, если они будут утверждены, будут платить все владельцы интернет-сайтов, размещающие на своих ресурсах рекламу и получающие от нее доход.

По словам источника «Коммерсант», знакомого с содержанием документа, отчисления от интернет-операторов и рекламных систем в федеральный бюджет могут составить 3% от их ежеквартальных доходов от рекламы. Другой источник уточнил, что речь идет о диапазоне от 3% до 5%. На данный момент проект находится на стадии обсуждения, но решение о введении сбора принципиально принято. Это не затрагивает только федеральные теле- и радиоканалы, которые вошли в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и ряд других телеканалов).

Налог планируется ввести с апреля 2025 г. Согласно документу, дополнительные средства могут быть направлены на реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а деньги будет поступать в федеральный бюджет.

Месяц назад вице-премьер, курирующий вопросы цифровизации в правительстве Дмитрий Григоренко, поручил проработать инициативу по сбору за интернет-рекламу, рассказал источник, знакомый с ходом разработки законопроекта.

По мнению участников рынка и экспертов интернет-отрасли, принятие законопроекта неизбежно отразится на всей индустрии, поскольку дополнительное собрание, скорее всего, приведет к увеличению стоимости рекламы, что, в свою очередь, отразится на рекламодателях, которые потом будут компенсировать свои расходы за счет конечных потребителей.

Куда пойдут налоги

Отчисления будут направлены на поддержку разработчиков софта из реестра российского программного обеспечения (ПО) и обеспечение поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, их список определит Правительство России. Единого срока вступления в силу у поправок нет: основные изменения запланированы на 1 января следующего года, но несколько пунктов на 1 марта и 1 апреля 2025 г.

В проекте бюджета на 2025–2027 гг. содержится идея нового сбора за распространение интернет-рекламы. Согласно документу, дополнительные средства могут быть направлены на реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а сборы поступят в федеральный бюджет в случае принятия решения о введении налога на рекламу и услуги продвижения в интернете. Реализация нацпроекта намечена на 2025–2030 гг.

Объем финансирования национального проекта «Экономика данных» в 2025-2030 гг. может составить 1,3-2,7 трлн руб. по консервативному и базовому сценариям соответственно. Такие данные летом 2024 г. приводятся в направленной в правительство презентации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. По консервативному сценарию, из федерального бюджета на финансирование нацпроекта может быть выделено 816 млрд руб., из внебюджетных источников - 462,6 млрд руб. Базовый же сценарий предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 1,6 трлн руб., из региональных бюджетов - 10,8 млрд руб., внебюджетных источников - 1,1 трлн руб.

В национальном проекте «Экономика данных» предлагается установить ряд целевых показателей. В частности, к 2030 г. доля домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа в интернет (в том числе, с использованием спутниковых и мобильных сетей) должна вырасти до 97% с 87% в 2023 г., а к 2036 г. - до 99%. К 2030 г. не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на использование базового и прикладного российского ПО в ИТ-системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Также предлагается увеличить к 2030 г. долю предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 99% (с 38% в 2023 г.).