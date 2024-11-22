Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно

В России запускается производство чипов для SIM-карт. Это позволит не зависеть так сильно от поставок чипов от западных компаний, которые на фоне санкций отказываются работать с Россией, и не переплачивать азиатским фирмам, которые в отсутствие конкурентов с Запада начали задирать цены.

Российские снаружи – отечественные внутри

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» готовится к запуску производства микросхем для SIM-карт. Как пишет «Коммерсант», это один из четырех новых проектов завода. Оставшиеся три – это выпуск USB-токенов с поддержкой электронной подписи, UHF-меток и М2М-чипов. Суммарная прибыль от реализации этой продукции может преодолеть отметку в 3 трлн руб. уже в текущем десятилетии. Также в начале августа 2024 г. «НМ-Тех» зарегистрировал два патента на топологию чипов для SIM-карт и UHF-меток.

По срокам к моменту выпуска материала ясности не было. С одной стороны, власти уже больше года обсуждают введение запрета на использование операторами связи и банками чипов иностранного производства с 2026 г. С другой – источники издания полагают, что к этому сроку «НМ-Тех» не успеет наладить производство нужных микросхем.

«Коммерсант» пишет, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и подготовка к производству SIM-карт начнутся в 2026 г., тогда как реализация планируется в 2028 г. Приближенный к компании источник издания заявил, что в настоящее время проект по производству чипов для SIM-карт, как и трио других проектов. «делают первые шаги».

Для чего это нужно

Российские операторы связи годами отдавали предпочтение иностранным микросхемам в своих SIM-картах. До введения весной 2022 г. антироссийских санкций это чаще всего были чипы производства западных компаний, в том числе Gemalto и Giesecke & Devrient. После санкций российским компаниям пришлось переориентироваться на китайских поставщиков, продукция которых, как сообщал CNews, оказалась в несколько раз дороже европейских аналогов.

Оперативно перейти на российские чипы операторы связи не смогли – в стране не было и до сих пор нет нужного объема их производства. Но подвижки в это деле все же есть – зеленоградский «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России», еще в мае 2023 г. заявлял о планах по серийному выпуску микросхем для SIM-карт на замену не только европейским, но и китайским.

Государство со своей стороны настаивает, чтобы в российских SIM-картах были только российские чипы. В конце лета 2023 г. Минпромторг приступил к разработке соответствующих требований к локализации SIM-карт, а также банковских карт, в которых применяются UHF-метки.

Операторы поддерживают

Собеседник издания на телеком-рынке сообщил, что в настоящее время российские SIM-карты содержат в себе, в основном, китайские чипы, хотя «тестовые партии заказываются и у российских поставщиков». Однако, по его словам, «есть риск, что российские предприятия обеспечат весь спрос».

Ежегодный оборот SIM-карт в России в настоящее время составляет в пределах 100-150 млн шт. Как сказали изданию представители «МегаФона», развитие производства отечественных микросхем для SIM-карт даст возможность сделать рынок «более конкурентным и снизить зависимость от импортных поставок. Но, они подчеркнули, что операторы при выборе поставщика будут ориентироваться в первую очередь на соответствие его продукции требованиям, а также на расценки, которые он предложит.

Другие планы «НМ-Тех»

По информации «Коммерсанта», НИОКР по разработке микросхем для UHF-меток, которые применяются в банковских, транспортных и других картах «НМ-Тех» начнет в 2025 г. Производство предварительно назначено на 2027 г.

Чипы для паспортов, в том числе и загранпаспортов немного задержатся. НИОКР по ним начнутся в 2027 г., производство должно стартовать в 2029 г.. НИОКР по чипам для SIM-карт и М2М-меткам ожидаются в 2026 г., их реализация – в 2028 г.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены, что «НМ-Тех» вполне по силам уложиться в заявленные сроки.

ООО «НМ-Тех» – это сравнительно новая компания, она основана в мае 2019 г. примечателен тот факт, что список ее учредителей и владельцев на момент выхода материала был засекречен, в отличие от финансовых данных.

Компания пока что убыточная – ее чистый убыток по итогам 2023 г. достиг 3,3 млрд руб. при чистой прибыли 231 млн руб. При этом в середине 2024 г. компания почти вдвое увеличила свой уставный капитал – теперь он составляет около 238 млрд руб.