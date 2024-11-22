Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря
3 декабря 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
С докладами выступят:
Павел Евтюнин, директор, Муниципальное казенное учреждение «Волгоградский инженерный центр»;
Дмитрий Шаруев, управляющий директор – руководитель Центра клиентского сервиса и дистанционных продаж, «Согаз»;
Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков, Ингосстрах;
Владимир Шаршаков, руководитель группы прямых продаж управления телемаркетинга, СК «Согласие»;
Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Юрий Оносовский, руководитель клиентского сервиса и контакт-центра, «Здравсити»;
Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса, DPD в России;
Елена Куличенко, начальник отдела «Контактный центр», «Алроса Бизнес-сервис»;
Михаил Чернышов, руководитель управления клиентской поддержки, Sokolov;
Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;
Михаил Гордеев, руководитель направления, МТС Exolve;
Дмитрий Макаренко, директор по развитию, 3iTech.
Основные вопросы к обсуждению:
Рынок контакт-центров
- Каким был 2024 г. для рынка контакт-центров?
- Перешли ли российские контакт-центры на российские решения?
- Что заставляет заказчиков использовать иностранные продукты?
- Как привлечь и удержать операторов?
- Какие задачи можно передать ИИ?
- Особенности контакт-центра для государственных организаций.
- Контакт-центр крупной компании.
- Аутсорсинговый контакт-центр.
Технологии для контакт-центров
- Идеальная платформа для контакт-центра.
- Омниканальность как основа эффективного взаимодействия с клиентами.
- Как упростить работу операторов.
- Системы управления знаниями.
- Low- и no-code инструменты создания новых сценариев.
- Речевая аналитика.
- Чат-боты.
- ИИ-инструменты повышения качества обслуживания.
- Облачный контакт-центр.
Проекты и кейсы
- Может ли контакт-центр генерировать прибыль?
- Как оценить эффективность использования ИИ?
- Готовы ли клиенты общаться с ботами?
- Оценка удовлетворенности клиентов работой контакт-центра.
- GPT в контакт-центрах.
- Как привлечь и удержать операторов?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.