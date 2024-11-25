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Работодатель должен знать: ученые выяснили, что больше всего беспокоит российских ИТ-шников

По результатам совместного исследования Сеченовского университета и Московского Государственного Университета (МГУ), основным источником стресса 46,7% ИТ-специалистов стало общение с коллегами. Жесткие дедлайны беспокоят меньше половины опрошенных, кроме того, многозадачность и неясность требований вызывают стресс у 35% ИТ-специалистов в данной области.

Причины стресса

Основными источниками стресса ИТ-специалисты назвали общение с коллегами (так сказало около 46,7% респондентов), жесткие дедлайны (41,6%) и многозадачность, неясность предъявляемых требований (35%). Об этом говорится в результатах совместного исследования Сеченовского университета и МГУ.

По данным «Известий», больше всего на профессиональное благополучие российских ИТ-специалистов воздействуют такие факторы, как востребованность в профессии, а ей могут похвастаться только 55% участников в группе с низким благополучием, а также 90,3% в благополучной. По результатам исследования, понимание своих перспектив развития в ИТ-профессии осознают лишь 44,8%, будущее же в своем карьерном росте понимают 67,7%.

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Половина российских ИТ-специалистов испытывают стресс от общения с коллегами

Со слов директора Института психолого-социальной работы, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Марии Киселевой, несмотря на то, что частое общение и жесткие сроки приводят к стрессам, больше всего с ними сталкиваются как раз те, у кого показатели благополучия самые высокие. Это объясняется тем, что на выгорание влияет не количество, а качество общения, отношения в коллективе и способность работников коммуницировать друг с другом, объяснила Киселева. В основе многих психологических проблем современных людей лежит низкая самооценка. Человек не верит в себя, боится, что не справится, а в какой-то момент начинает ощущать себя маленьким беспомощным ребенком, отметила эксперт.

Киселева добавила, что отчасти это может быть вызвано с воспитанием: когда родители, старшие родственники рассматривают любую ошибку или оплошность под микроскопом, а что-то хорошее воспринимают как должное. Такого принципа нередко придерживалось старшее поколение, боясь захвалить ребенка.

Небольшой доход

В 70% российских компаний в 2024 г. выросли заработные платы, при этом больше половины работников все равно недовольны своим доходом. Это следует из опроса российских работодателей и квалифицированных специалистов рекрутинговой компанией Get Experts.

В 2024 г. в 70% компаний выросли заработные платы, но при этом 55% работников недовольны своим доходом, а год назад таких было лишь 53%. Размер зарплат устраивает только 7% российских ИТ-специалистов.

На вопросы аналитиков ответили 837 собственников, руководителей, топ-менеджеров и представителей HR-подразделений компаний и 2511 квалифицированных специалистов из 40 сфер, включая медицину, фармацевтику, строительство и ИТ. По информации Get Experts, само исследование проводилось с июня по август 2024 г.

В 45% случаев рост доходов происходил за счет увеличения окладов, в 41% — окладов и премий одновременно. Еще 13% работодателей увеличили только премии. В половине случаев зарплаты росли от 5 до 10%.

«2025 г. останется годом конкуренции работодателей за кандидатов, что дефицит кадров заставит компании искать гибкие формы сотрудничества, например удаленную и частичную занятость, а также проектную работу», считает генеральный директор Get Experts Ольга Шамбер.

Опрос также показал, что 34% работодателей выплатят бонусы всем сотрудникам по итогам года, 26% — только отдельным работникам, а 12% не выплатят вовсе. Также 58% компаний планируют повысить зарплаты в 2025 г.

По данным Get Experts, 61% опрошенных уверены, что в 2025 г. их зарплата вырастет, 23% — что сохранится на прежнем уровне, 4% опасаются сокращения дохода.

ИТ-специалисты менее счастливы

По результатам опроса LinkedIn, существует значительная статистическая разница между уровнем счастья ИТ-специалистов и других бизнес-профессионалов в целом. На вопрос «По шкале от 1 до 10, насколько вы счастливы на работе?» только 19% ИТ-сотрудников ответили с высокой оценкой — 9 или 10 — по сравнению с 22% всех остальных сотрудников, что является статистически значимой разницей (примерно на 14% меньше счастливых).

Удовлетворенность на рабочем месте — это гораздо больше, чем просто настроение сотрудника. Она может влиять на то, хочет ли человек оставаться на своей работе, как быстро он развивается в своей роли и насколько он вкладывается в свою работу. Исследования американского института общественного мнения Гэллапа, который был основан профессором-социологом Джорджем Гэллапом (George Gallup) также показывают, что вовлеченность повышает креативность и инновационность работников. Сотрудники в ИТ-сфере, как правило, высококвалифицированные, ориентированные на клиента люди, и они хотят возможности для роста.

Как показывают данные LinkedIn, существует значительный разрыв между объемом профессионального развития и культурой развития, предлагаемой ИТ-специалистам по сравнению с другими профессиями. Тот факт, что только 26% респондентов считают, что их организация поддерживает их личные карьерные цели, очень показателен — ИТ как профессия, возможно, не является воспринимаемой областью высокого роста, как когда-то.

В настоящее время ИТ-специалист больше сосредоточен на технической поддержке, интеграции, управлении данными и информационной безопасности (ИБ), чем когда-либо прежде. Это критически важные для бизнеса задачи, но они могут или не могут напрямую влиять на продукт, продажи или рыночную стратегию компании.

В Институте Гэллапа рассмотрели единственный наиболее важный фактор готовности ИТ-сотрудника рекомендовать свою компанию своим коллегам как место работы. Главным фактором этого показателя является «доверие и уверенность в руководстве», что напрямую означает способность лидера транслировать то, что компания пытается сделать, в работе каждого отдельного сотрудника.

Со слов исследователей американского института стоит выделить, что когда сотрудники чувствуют вдохновение и поддержку в компании, люди будут делать удивительные вещи. ИТ, как и любая другая профессия, заслуживает высокого уровня уважения. Исследователи института рассчитывают, что их данные помогут различным организациям и руководителям компаний переориентировать свой взгляд и убедиться, что их ИТ-команды работают в комфорте. Современные компании удерживают и привлекают специалистов не только зарплатами, но и грамотно выстроенной корпоративной культурой. Комфорт сотрудников становится одним из главных приоритетов работодателя, поэтому ему важно учитывать, что волнует или мотивирует персонал организации.

Антон Денисенко

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