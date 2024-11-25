США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов

Администрация Байдена собирается объявить о новых экспортных ограничениях для Китая уже на этой неделе. Эти намерения показывают, что администрация Президента США продолжает планы по дальнейшему ограничению доступа китайцев к полупроводникам.

Новые ограничения на Китай

Администрация действующего Президента США Джо Байдена (Joe Biden) намерена ввести экспортные ограничения против еще 200 китайских производителей чипов, об этом говорится в документе Торговой палаты Соединенных Штатов. Согласно новым правилам, большинству американских поставщиков будет запрещено торговать с попавшими под санкции компаниями.

По информации Reuters, второй этап экспортных ограничений, которые действующие власти США собираются провести до вступления в должность президента Дональда Трампа (Donald Trump), должен будет запретить в Китай поставки памяти с высокой пропускной способностью или high bandwidth memory (HBM) любых поколений. Скорее всего, это случится до конца 2024 г. уже в следующем месяце.

Как ранее CNews писал, первый этап экспортных ограничений при Байдене был еще в 2023 г., тогда были введены экспортные ограничения США в отношении Китая, которые запрещали продажу в Китай ускорителей вычислений Nvidia H800 и A800, разработанных специально для обхода предшествующего запрета на экспорт ИИ-чипов. В то время аналитики Bloomberg сообщали о том, что американские власти рассматривают введение квот на поставки продвинутых чипов, используемых в работе ИИ-технологий, определенным странам по соображениям национальной безопасности.

HBM-память нужна для создания ускорителей вычислений, поэтому американские власти надеются замедлить развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) в Китае своими действиями.

Wikipedia AMD Fiji, первый GPU, использующий HBM

Ведь HBM — это особый тип быстрой памяти, используемой в современных высокопроизводительных устройствах — видеокартах; ИИ-ускорителях; data processing unit (DPU), это специальные процессоры для обработки данных. За счет того, что HBM-память расположена на одной подложке с чипом GPU (graphics processing unit, графический процессор), она обеспечивает огромную скорость передачи данных.

Память HBM нужна и для создания ускорителей вычислений, поэтому власти США надеются замедлить развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) в Китае своими действиями. В издании Reuters заметили, что китайские компании готовятся наладить выпуск HBM2E (третий стандарт семейства продуктов HBM: HBM1, HBM2) собственными силами. Хоть китайские производители заранее закупили необходимое оборудование, но пока прогресса в этой сфере не наблюдается.

Архитектура HBM-памяти

Архитектурно HBM-память, в отличие от graphics double data rate (GDDR)-памяти, встраивается непосредственно в чип GPU, а не вынесена за его пределы. Технология построена на использовании вертикально расположенных слоев памяти и вместо традиционной горизонтальной компоновки, в HBM применяют несколько (обычно от четырех до восьми) отдельных кристаллов памяти, размещенных друг на друге. Это позволяет сократить расстояние между графическим процессором и video random access memory (VRAM), уменьшая задержки и увеличивая пропускную способность.

Кристаллы памяти соединены между собой высокоскоростными связями, позволяющими передавать данные с очень высокой скоростью и в большом объеме. В сочетании с высокой плотностью размещения ячеек памяти, это дает HBM колоссальную пропускную способность — до 819 ГБ/с на один чиплет. Такая архитектура, с ее встроенной в GPU памятью, идеально подходит для высокопроизводительных устройств, таких как мощные видеокарты, ИИ-ускорители и суперкомпьютеры, нуждающиеся в огромных вычислительных возможностях.

Китайские контрмеры для США

Китай подготовил мощные контрмеры в ответ против американских компаний, если избранный будущий Президент США Дональд Трамп снова разожжет торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, утверждают пекинские советники и международные аналитики рисков. После победы Трампа в 2016 г. Китай столкнулся с повышением пошлин, усилением контроля над инвестициями и санкциями против китайских компаний со стороны США.

Однако за последние восемь лет Пекин ввел новые масштабные законы, позволяющие ему вносить иностранные компании в черные списки, вводить собственные санкции и ограничивать доступ американцев к критически важным цепочкам поставок, пишут аналитики BBC.

Теперь в распоряжении властей Китая есть закон об антииностранных санкциях, позволяющий им противодействовать мерам, принятым другими странами. Китайским руководством также создан список ненадежных субъектов для иностранных компаний, которые, по мнению китайских властей, подрывают национальные интересы страны.

Руководитель отдела анализа Китая в консалтинговой компании Control Risks Эндрю Гилхолм (Andrew Gilholme), считает, что многие недооценивают ущерб, который Пекин может нанести интересам Соединенных Штатов. Гилхолм указал на предупредительные выстрелы, произведенные в последние месяцы. Среди них — санкции, наложенные на крупнейшего американского производителя беспилотников компанию Skydio, поставляющего дроны на Украину.

По информации Bloomberg, советник Министерства иностранных дел Китая Ву Синьбо (Wu Xinbo) заявил, что Пекин хочет заключить соглашение с вновь избранным Президентом США Дональдом Трампом, но не ожидает, что это будет легко. Китай против тарифной войны, но в случае необходимости готов ответить.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон остервенел по отношению к Китаю, потому что КНР очень быстро и уверенно обходит США.