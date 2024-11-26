CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Бизнес Телеком Интернет Цифровизация Импортонезависимость
|

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

11 декабря пройдет конференция Yandex Connect. Она будет интересна тем, кто внедряет облачные решения или пока только задумывается о том, какую пользу они могут принести бизнесу.

В гибридном формате

Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт свою флагманскую конференцию Yandex Connect, посвящённую ИТ-решениям для совместной работы и управления проектами. Это событие — для тех, кто отвечает за информационные технологии и инновации в компаниях из разных отраслей, от ритейла до промышленности. Мероприятие пройдёт 11 декабря в гибридном формате — в Центре событий РБК в Москве и онлайн. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

photogenica-phx401867188.jpg

© denisismagilov / Фотобанк Фотодженика
Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт свою флагманскую конференцию Yandex Connect, посвящённую ИТ-решениям для совместной работы и управления проектами

Облака – в тренде

Темпы перехода на облачные технологии растут, поскольку компании сталкиваются с трудностями, связанными с поставкой ИТ-оборудования и уходом глобальных провайдеров. По данным CNews российский облачный рынок за год вырос почти в полтора раза. Именно отечественный облачный сервис зарекомендовал себя как способ эффективного решения задач, стоящих перед предприятиями. Зрелость российского облака уже достаточно высока, а предложения ведущих провайдеров соответствуют международным стандартам.

Эксперты считают, что при выборе поставщика облачных услуг следует обращать внимание на обеспечение безопасности информации. Ключевым фактором дальнейшего роста облачного рынка является разработка и внедрение продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Аналитики подсчитали, что выручка ведущих российских PaaS-провайдеров выросла более чем в два раза в годовом исчислении, и запас роста в этом сегменте остается огромным благодаря платформенным сервисам для внедрения продуктов на основе ИИ. Вопросы кибербезопасности и роли ИИ в облачных решениях в том числе будут обсуждать на конференции специалисты из Яндекса и приглашенные спикеры.

В программе

В программе — выступления спикеров из Яндекса, Lamoda, «Лемана Про» и других компаний – лидеров российского бизнеса, открытый диалог с коллегами из разных индустрий, а также практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию облачных решений. Руководители и технические менеджеры смогут обменяться опытом и узнать, как современные технологии помогают развивать и защищать бизнес, управлять проектами и выстраивать работу команд.

Команда Яндекс 360 для бизнеса представит новинки для корпоративного сектора и поделится планами. Эксперты расскажут о тенденциях в развитии современных облачных технологий и о том, как Яндекс 360 для бизнеса обеспечивает безопасность данных своих клиентов. Программу выступлений завершит секретный гость, который расскажет о тонкостях управления командой и поделится идеями по мотивации и развитию сотрудников.

О Яндекс 360 для бизнеса

Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для совместной работы, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Трекер для управления проектами, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки, Вики, Формы и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнёрами и многое другое.

erid:LjN8KVdB5Рекламодатель: ООО «Яндекс»ИНН/ОГРН: 7736207543/1027700229193Сайт: https://360.yandex.ru/business/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще