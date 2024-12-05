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Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

В Россию могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии. Известный и крупный российский маркетплейс Ozon уже в поиске индийских рекрутинговых агентств, которые могут завезти в Россию несколько тысяч квалифицированных как разработчиков программного обеспечения (ПО), так ИТ-специалистов из других сфер.

Завоз мигрантов

Дефицит кадров заставил российские компании обратить внимание на дружественные страны, пишет RB.RU. С помощью более дешевых ИТ-специалистов из Индии ИТ-компании собираются снизить высокие зарплаты в отрасли.

По данным из материалов в системе «Контур.Закупки», в настоящее время ООО «Интернет решения» - юридическое лицо маркетплейса Ozon - ищет индийские рекрутинговые агентства для помощи в оформлении и доставке новых сотрудников из Индии. Российский бизнес активно набирает персонал не только в Индии, но и в нескольких других странах.

ООО «Интернет решения» ищет исполнителей, которые займутся оформлением билетов для деловых поездок кандидатов и сотрудников ООО «Озон Комьюнити» (подразделение Ozon, занимающееся вахтовым персоналом).

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Unsplash - Koushik Chowdavarapu
В Ozon будут завозить из Индии программистов и других ИТ-специалистов

Российские ИТ-компании решили смягчить острый дефицит кадров, зазывая на работу специалистов из дальнего зарубежья. Главным образом программистов будут завозить из Индии, а также из Узбекистана и Таджикистана, это следует из материалов «Интернет решений».

Как пояснила RB.RU директор Ancor Industry Наталья Колесникова, привлечение мигрантов в условиях дефицита кадров на сегодняшнем рынке труда является одним из трендов. Эксперт назвала Россию одним из глобальных центров притяжения для трудовых мигрантов, в том числе квалифицированных. Колесникова рассказала и о том, что в настоящее время российские работодатели все больше и больше смотрят в сторону работников из таких стран как Индия, Непал, Бангладеш, Северная Корея, Кения. Соискатели из Индии претендуют как на неквалифицированные, так и на более продвинутые вакансии. Особым спросом на российском рынке пользуются ИТ-специалисты, добавила Колесникова. Эксперт добавила, что заинтересованность индийских ИТ-мигрантов в работе за рубежом, в том числе России, во многом обусловлена невысоким образом жизни на родине и невозможностью получить достойную работу ИТ-сфере.

Дефицит кадров

Российские компании начали очень активно искать ИТ-специалистов в странах Африки, предупреждает HeadHunter. Количество предназначенных для них вакансий выросло более чем в 10 раз всего за год. Официальная причина – с помощью иностранных программистов российские фирмы закрывают дефицит кадров, растущий минимум с марта 2022 г. Именно в то время российские программисты начали массово покидать страну. Некоторые же из российских айтишников оформляли позже в Европе иностранный вид на жительство (ВНЖ), это статус, который позволяет иностранцу легально проживать на территории конкретной страны.

По информации РБК, российские компании даже и не думают платить иностранным работникам столько же, сколько российским, предлагая им существенно меньшие зарплаты. С помощью более дешевых ИТ-специалистов российский бизнес намерен снизить высокие зарплаты в отрасли.

Наибольший интерес российские работодатели ранее проявляли к ИТ-специалистам из Зимбабве, Камеруна и Кении. Также они готовы принять в штат жителей некоторых азиатских и европейских государств. В настоящее время этот список стран уже пополнили Индия, Узбекистан и Таджикистан.

Снижение лояльности кандидатов

По данным последнего исследования «Работа.ру», само изменение прогнозов происходит на фоне увеличения недовольства российских ИТ-специалистов уровнем своей зарплаты. Пятая их часть (21,1%) крайне не удовлетворена (1–3 балла). Как следствие, резко увеличилось количество специалистов, готовых сменить работодателя ради повышения зарплаты, - с 18% до 43,5%.

«В условиях кадрового дефицита компании сталкиваются с вызовом увеличения производственных мощностей. Для преодоления нехватки квалифицированных кадров и повышения своей конкурентоспособности на рынке труда, работодатели вынуждены предлагать всё более привлекательные условия труда, включая увеличение заработной платы и улучшение социальных пакетов», - отмечает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Неудовлетворенность толкает людей на поиск работы. Опрос показал, что в 2024 г. больше российских ИТ-специалистов находятся в активном поиске работы (7,6% против 3,9% в 2023 г.). Однако большинство все же предпочитает ждать, пока работа найдет их сама.

Согласно исследованию «Работа.ру», 20% компаний в России сообщают о недостатке в ИT-специалистах. Важно подчеркнуть, что текущий рынок требует не просто специалистов, а профессионалов с опытом работы на уровне не ниже Middle-разработчиков. Это обусловлено необходимостью разработки отечественных ИT-решений в контексте импортозамещения, которое стало особенно актуальным в условиях современных экономических реалий.

Аналитики подчеркнули, что более половины специалистов (55%) в России ожидают серьезного повышения зарплаты при смене работы. 32,5% опрошенных рассчитывают на рост от 30% до 50%, а 23% - более 50%. В 2023 г. их доля составляла 49%. Интересные задачи перестают мотивировать кандидатов. Ведь готовы менять место работы ради них в 2024 г. всего 4,4% респондентов, тогда как в 2023 г. их было 9,2%.

Комментарий Ozon

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Ozon. Он приведен без изменений

«Мы давно привлекаем зарубежных специалистов, у которых есть все необходимые документы, к работе на наших логистических объектах – например, в качестве сортировщиков или комплектовщиков заказов, – сообщили CNews представители Ozon. – То же самое касается и профессионалов из Индии. К поиску сотрудников в ИТ-сфере этот проект не имеет отношения».

Антон Денисенко

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