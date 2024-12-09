«Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы

На «Авито» в тестовом режиме появилась новая опция - доставка товаров из-за рубежа. На запуске доставка доступна только из Китая. Потом, видимо, можно будет заказывать из других стран. Продавцы, которые продают товары с доставкой из-за рубежа, помечены соответствующим значком.

Внедрение нового сервиса

«Авито» запустил доставку товаров в Россию из-за рубежа: продавцы, осуществляющие такую доставку, получили значок «Товары из-за рубежа», пишет Forbes.

Сейчас на платформе есть примерно 200 тыс. товаров с доставкой из Китая. В их числе одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты. Оформляться заказ будет как обычный товар с «Авито» - через «Авито доставку», а доставлять их будет «Почта России». На заказы из-за рубежа будет действовать заморозка средств до момента получения товара.

По данным «Авито», для того чтобы оформить заказ, пользователю нужно в профиле продавца выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить с доставкой». После этого нужно подтвердить адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Логистикой и таможенным оформлением полностью занимается продавец. Средний срок доставки - две-три недели.

Cnews «Авито» начал тестировать сервис бесплатной доставки из-за рубежа

На рынке уже есть сервисы доставки товаров из-за рубежа, в том числе с китайских платформ, где продают брендовые вещи. Но с помощью запуска собственного сервиса на «Авито» руководство компании рассчитывает увеличить ассортимент товаров на ИТ-площадке.

Для тестового периода «Авито» отобрал партнеров, которые готовы обеспечить высокий уровень сервиса и качество товара, а также быструю и бесплатную доставку. После окончания пилотного проекта «Авито» примет решение о его масштабировании в России.

Прямые конкуренты

После ухода многих зарубежных брендов из России в 2022 г. российские компании запустили сервисы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов. По данным Big Data МТС, лидером стала площадка CDEK.Shopping, которая в 2023 г. заняла 66% российского рынка. Хотя многие новые игроки довольно быстро закрываются, ведь X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») запустила проект 5post.market в марте 2024 г., а в начале осени проект уже закрыли.

Аналогичная ситуация и с ИТ-площадкой Brandly, которую в мае 2023 г. запустил оператор розничных сетей и интернет-магазинов Inventive Retail Group. Сама сеть владелец брендов: re:Store, Samsung, Xiaomi, STREET BEAT, UNOde50, Re.New, Мир Кубиков, Hiker, Inventive e-Commerce, Inventive Toys. ИТ-площадка Brandly закрылась в августе 2024 г. Как объяснял в то время изданию Shopper's вице-президент по развитию и инновационным проектам Inventive Retail Group Евгений Усенко, оператор розничных сетей хотел проверить, остались ли покупатели лояльны к зарубежным брендам. Со слов Усенко, российские клиенты быстро переориентировались на локальные доставки, а недостающий ассортимент заменил параллельный импорт.

Среди крупных российских интернет-ритейлеров товары из Китая на доставке товаров из Китая специализируется Aliexpress. Подразделение Ozon по трансграничной торговле с названием Ozon Global планирует активно развивать бизнес в Китае и Турции. На данный момент ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Республика Корея, Молдавия и Таиланд. Ранее Ozon Global запустил партнерскую доставку из Китая и Турции, позволившую сократить сроки доставки из-за рубежа почти в два раза. Из этих стран маркетплейс будет привлекать продавцов для расширения ассортимента на витрине, сообщил ТАСС управляющий директор Ozon Сергей Беляков. По его словам, сейчас активно развивается направление доставки в страны ближнего зарубежья, в частности, в Казахстан и Белоруссию.

В 2023 г. несколько витрин зарубежных продавцов появились на «Яндекс маркете», а в начале 2024 г. первые продавцы из Китая появились и на Wildberries.

Образующийся рынок доставок из-за рубежа директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов называет логичным развитием логистических ИТ-сервисов в текущих реалиях. В последние годы многие товары стали недоступны или значительно сократились в ассортименте, констатирует он. Со слов Кретова, это вынуждает людей искать различные способы получить необходимую вещь, хоть мы и не можем отметить значительный рост спроса на подобные сервисы, поскольку это все еще довольно дорогостоящая и затратная по времени услуга. Но для многих людей это чуть ли не единственный способ получать дефицитные товары из других стран, размышляет Кретов.

По словам экспертов опрошенных Forbes, несмотря на растущую аудиторию и ее же интерес к зарубежным товарам, в объеме российской интернет-торговли количество заказов через ИТ-сервисы пока что ниже статистической погрешности. На общем фоне это очень нишевый сервис, категоричен коммерческий директор логистического сервиса iQbee Алексей Жуков. В сегменте одежды интернет-торговли российские производители заместили импортные бренды в основном через маркетплейсы. Предоставить лучшую цену можно лишь при больших масштабах продаж, поэтому цены у таких посредников обычно выше. К тому же и путь товара сложнее, чем у прямых поставок, что также влияет на стоимость, рассуждает Жуков.