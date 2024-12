Компания лишилась важных резервных копий из-за несовершеннолетнего сына руководителя. Он перешел дорогу хакерам, те отомстили крупной DDoS-атакой

14-летний сын руководителя фармацевтической компании поссорился в видеоигре с хакерами. Те в отместку устроили масштабную DDoS-атаку, сломав провайдера и оставив компанию без резервных копий. Проблему устранили, но глава компании был шокирован, узнав, кто на самом деле стоит у истоков проблемы.

Всегда лучше иметь запас

Сетевой администратор небольшого фармацевтического центра в США столкнулся с проблемой неработающей функции резервного копирования. Как пишет The Register, причина, по которой она сломалась, была максимально нетривиальной – к случившемуся привела ссора нескольких геймеров в видеоигре, среди которых оказались гендиректор центра и весьма обидчивые хакеры.

Администратор Рэй (Ray, так его называет The Register), работая в фармакологическом центре, очень озаботился вопросом регулярного резервного копирования. Он позвал на помощь системного администратора, на пару с которым реализовал процесс автоматического создания бэкапов.

На первом этапе была налажена передача данных в облако о скоростному оптоволоконному каналу, но этого Рэю показалось мало, и он заключил дополнительный договор, но уже с другим провайдером, информация которому подавалась на меньшей скорости по Ethernet. Также он настроил все процессы так, что в случае выхода из строя оптоволоконного канала бэкапы передавались по витой паре, и наоборот.

Ни в чем нельзя быть уверенным

Как пишет The Register, Рэй отдавал себе отчет в том, что соединение по витой паре не обладает достаточной пропускной способностью для обработки всего объема резервных копий. Но все же он был уверен, что данные фармакологического центра будут в безопасности.

FreePik Всего одно слово, сказанное в Сети, может эту Сеть сломать на долгие часы

Реальность, однако оказалась далека от ожиданий Рэя. Его уверенность в стабильности запасного соединения была напрасной.

«Все работало стабильно и хорошо, пока однажды утром системный администратор не сообщил мне, что резервное копирование не состоялось из-за проблем с подключением, и попросил меня разобраться в этом», – сообщил Рэй изданию.

Спустя некоторое время поиск проблемы увенчался частичным успехом. Рэй обнаружил, что порт маршрутизатора, используемый для высокоскоростного оптического канала связи, всю ночь то включался, то выключался, но большую часть времени оставался непригодным для использования.

Продолжая докапываться до сути, Рэй позвонил интернет-провайдеру, обслуживающему фармакологический центр, но дозвониться не смог. Тогда он обратился к торговому представителю провайдера (sales rep), от которого получил «краткий ответ, что они знают о проблеме и работают над ней» (a terse response that they were aware of the issue and working on it).

Другими словами, проблема была именно на стороне провайдера, и тот действительно решил ее, притом в кратчайшие сроки – буквально в тот же день. Однако официальных заявлений от провайдера об истинных причинах произошедшего не было – Рэй выяснил эту информацию у торгового представителя.

Молчание – золото

По словам собеседника Рэя, всему виной был некий геймер-подросток, проживающий в том же городе, в котором находится компания, в которой трудится Рэй. В одной из видеоигр он поссорился с другими игроками, которые ответили на его слова DDoS-атакой, направленной на его адрес.

Насколько масштабной была атака, не раскрывается, но ее мощности с лихвой хватило, чтобы вывести из строя интернет-провайдера, притом на долгие часы. Сколько клиентов провайдера, частных, и корпоративных, пострадало из-за ссоры в виртуальном мире, издание не уточняет.

Позже начальник Рэя пришел спросить, почему не удалось выполнить резервное копирование. В ответ Рэй упомянул про свою дублированную систему бэкапов, которая смогла частично спасти ситуацию, после чего передал ему информацию, полученную от торгового представителя.

В этот момент выражение лица босса изменилось на выражение страха и беспокойства. На вопрос Рэя о причинах столь резкой смены настроения руководитель ответил: «Это был мой сын. Ему 14 лет, и он не знает, когда нужно держать рот закрытым» (That was my son, He is 14 and doesn't know when to keep his mouth shut).