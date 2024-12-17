Трамп засекретит отчетность об авариях автомобилей автопилотом. Об этом просил Илон Маск

Новые власти в США хотят отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) к автопроизводителям и технологическим компаниям, обязывающее их сообщать обо всех случаях аварий, в которых были задействованы системы автономного вождения т.е. автопилот. Больше других от этого выиграет американская компания Tesla, чей генеральный директор считает нынешнюю систему государственного контроля препятствием на пути развития беспилотных технологий в стране.

Новые правила игры

Переходная команда избранного Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) хочет отменить требование по отчетности о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), пишет Reuters. Ранее на это требование жаловался Илон Маск (Elon Musk), активно помогавший Дональду Трампу в его борьбе за пост Президента США.

От отмены требования о раскрытии аварий с установленным автопилотом больше всего выиграет компания Tesla. По данным NHTSA, в настоящее время у этого автопроизводителя фиксируется наибольшее количество аварий - более 1,5 тыс. Компания Маска стала мишенью ряда расследований NHTSA, в том числе и трех аварий со смертельным исходом для своих владельцев.

Tesla Трамп хочет отменить требование отчетности об авариях автомобилей с установленным автопилотом

Рекомендация отменить правило отчетности об авариях поступила от команды Трампа, которой поручено разработать 100-дневную стратегию для автомобильной политики. Новые власти США объяснили эту инициативу борьбой с чрезмерным сбором данных.

Пока неизвестно, сыграл ли какую-то роль в этой инициативе Илон Маск. Анализ Reuters показывает, что на Tesla приходится 40 из 45 летальных аварий, о которых сообщает NHTSA. Среди аварий Tesla, представленных в отчетности, были смертельная авария в Вирджинии в 2023 г., когда водитель с функцией автопилот врезался в тягач, и авария в Калифорнии в том же году, где автомобиль Tesla на автопилоте врезалась в пожарную машину, убив водителя и ранив четырех пожарных.

Оценка безопасности

В заявлении NHTSA говорится, что данные отчетности имеют решающее значение для оценки безопасности новых технологий автоматизированного вождения. Требования по отчетности об авариях были ключевыми для расследования агентством функций помощи водителю Tesla. Некоторые расследования привели к отзыву автомобилей в 2023 г. Без этих данных NHTSA не сможет выявить модели, которые являются опасными.

NHTSA заявило, что оно проанализировало данные о более 2,7 тыс. аварий с момента введения этого правила в 2021 г. Эти данные повлияли на 10 расследований в отношении шести компаний, а также на 9 отзывов безопасности с участием четырех разных компаний.

Как известно, после выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска одним из руководителей недавно созданного Департамента по вопросам эффективности правительства, чтобы консультировать американское правительство и Президента США по сокращению расходов и улучшения экономического регулирования в стране.

Степени автономности в авто

Беспилотные автомобили представляют собой машины, которые безопасно ездят по дорогам общего пользования без участия человека, ведь ими управляет компьютер и датчики, объединенные в единую ИТ-систему автономного вождения. Уровень же автономности самой ИТ-системы устанавливается ее производителем. Основными игроками на рынке беспилотных автомобилей на данный момент являются ведущие автоконцерны: Tesla, Mercedes-Benz, Audi. Ford и BMW Group. Планы по созданию беспилотных машин также анонсировали компании Toyota, Uber совместно с Volvo, Gett с Volkswagen Group и другие.

Уровни определены всемирной ассоциацией SAE International, профессиональной ассоциацией автомобильных инженеров, и кратко описывают, насколько та или иная ИТ-система готова отдать управление автомобилем в руки компьютера. Категории SAE сейчас применяются повсеместно: регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

По классификации SAE International ИТ-систем помощи водителю или advanced driver assistance system (ADAS) существует шесть классов автономности от уровня 0 - полностью ручное управление с возможностью предупреждения об опасных ситуациях на дороге, до 5 - полностью беспилотный автомобиль.

На уровне 1 автомобиль уже немного помогает водителю: появляется, например, адаптивный круиз-контроль и контроль руления или торможения, но только один из двух.

На уровне 2 ИТ-система уже может контролировать и руление, и торможение, но, как и на уровне 1, только при определенных обстоятельствах: например, на шоссе водителю приходится вмешиваться т.е. транспортное средство может ехать автономно, но водителю нужно быть готовым в любой момент взять управление на себя.

На уровне 3 автономности у машины чуть больше, а значит, у водителя больше времени, чтобы среагировать и взять контроль над автомобилем в любой непонятной ситуации. Если уровень 2 предполагает, что водитель всегда следит за дорогой и готов включиться в любой момент, то на уровне 3 роль водителя - быть лишь на подстраховке.

На уровне 4 ИТ-система берет на себя полный контроль, позволяя водителю отдохнуть, но только если для этого созданы все условия, к примеру, есть высоко детализированные трехмерные карты, чтобы ИТ-система с точностью до пары сантиметров знала, где находится. Большинство разработчиков программного обеспечения (ПО) пытаются создать ИТ-системы именно этого уровня.

Уровень 5 предполагает полную автоматизацию - в этой ситуации перед водительским креслом даже нет руля. Автопилот пятого уровня считается полноценным, так как он может полностью заменить человека за рулем. Хоть и в 2023 г. Илон Маск и обещал достигнуть полного беспилотного вождения, но позже миллиардер признал, что ошибался в предыдущих прогнозах относительно этой временной шкалы, но добавил: «Я чувствую, что мы близки как никогда». Эксперты не ожидают появления таких технологий и в обозримом будущем, скорей всего автоматизированные ИТ-системы будут применяться только в качестве продвинутых помощников водителя.