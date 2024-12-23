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Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана

Обновление для операционной системы (ОС) приводят к неработающему меню «Пуск», особенно в виртуальной инфраструктуре рабочего стола. Пользователями отмечены и другие проблемы, ведь обновление может сделать экран тусклым, а белый цвет - желтоватым, возможно, из-за проблем с HDR. Юзеры также жалуются на проблемы с иконкой «Безопасное извлечение устройств» и TCP-ресетами.

Недоработанный патч

Компания Microsoft выпустила сырое обновление, которое ломает людям ОС, об этом сообщает издание BleepingComputer. Устранить проблему все же можно - для этого нужно обновить несколько отдельных системных пакетов.

Проблемы связаны с обновлениями KB5048667 для Windows 11 24H2 и KB5048685 для Windows 11 23H2. Авторы BleepingComputer протестировали обновления и выявили две проблемы, связанные с меню «Пуск». Одна из них заключается в неотзывчивости меню при использовании инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), это форма виртуализации рабочих столов. Данный дефект можно исправить редактированием реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\CtxUvi, добавив StartMenuExper к значению UviProcessExcludes. После этого необходимо перезагрузить ОС.

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Unsplash - Rui Silvestre
Свежее обновления для операционной системы Windows 11 ломает меню «Пуск»

Вторая проблема - не функциональная. Некоторые пользователи отмечают, даже в темной теме поле поиска в меню «Пуск» остается белым. Также в FeedBack Hub есть сообщения, в которых говорится о более тусклом экране Windows 11 после установки обновлений. Это делает использование ИТ-системы менее комфортным и требует дополнительных настроек. По мнению экспертов в области программирования BleepingComputer, это связано с проблемами HDR. Ведь Устаревший пакет MSVCP_140_APP.dll вызывает сбой StartMenuExperienceHost.exe, что делает меню «Пуск» неработоспособным. Решение — установить Microsoft.VCLibs.140.00 или удалить старые версии через PowerShell.

Пользователи также жалуются на проблемы с иконкой «Безопасное извлечение устройств» и TCP-ресетами, но решения для этой проблемы сейчас пока отсутствует.

Проблемная точка доступа для программ

В феврале 2024 г. владельцы Windows по всему миру начали получать февральские обновления ОС. Для Windows 10 выпущен апдейт KB5034763, а для Windows 11 - KB5034765. Обе эти обновления имели критическую ошибку, которая ломала «Панель задач».

После установки новых версий ОС у людей либо перестает работать вся панель, либо не запускаются отдельные утилиты, размещенные на панели, например, «Звук», «Сеть» или «Безопасность Windows». Из-за этого юзеры банально не могут подключиться к другой точке Wi-Fi или настроить громкость динамиков своего компьютера или ноутбука.

Проблему нельзя решить обычной перезагрузкой персонального компьютера (ПК). Пользователи с Reddit писали о том, что не помогает даже перезагрузка «Проводника» через «Диспетчер задач».

Эксперты онлайн-издания Windows Latest тоже столкнулись с проблемой нерабочей «Панели задач». С их слов решение было лишь одно, нужно было удалить обновление Windows и откатиться до предыдущей версии или установить апдейт повторно. Для того чтобы это сделать, эксперты по ОС советовали перейти в «Параметры» - «Центр обновления Windows» - «Журнал обновлений» - «Удалить обновления». В отображаемом списке найти последнее обновление, а затем выбрать «Удалить» рядом с ним.

Продажи ОС в России падают

В течение первого полугодия 2023 г. продажи цифровых копий Windows на российском рынке сократились на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., такие данные раскрыла группа компаний Softline.

По данным Softline, продажи коробочных версий Windows в России в годовом исчислении рухнули в 10 раз. Наблюдающаяся ситуация объясняется импортозамещением в сфере программного обеспечения (ПО) в условиях сложившейся геополитической обстановки. В Softline отмечают, что по состоянию на 2023 г. распродаются складские остатки Windows и постепенно реализуется процесс отключения возможности приобретения ОС через интернет.

О резком падении продаж продукции Microsoft в России также подтверждают представители компании «Крок» изданию «Коммерсант». По словам главы направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александра Сысоева, запас коробочных версий Windows на российском рынке несущественный - его недостаточно, чтобы закрыть все потребности существующих ИТ-инфраструктур крупных заказчиков.

Госзакупки Windows

Российские государственные заказчики по итогам 2022 г. потратили на закупку ОС Windows приблизительно 57 млн руб. Это на 82% меньше по сравнению с предыдущим годом, о чем говорится в исследовании проекта «Контур.Торги».

Как сообщает «РИА Новости», в 2019 г. в российском госсекторе были осуществлены 305 закупок платформ Windows на общую сумму 216,4 млн руб. В 2020 г. эти значения выросли соответственно до 314 закупок и 282,2 млн руб., а в 2021 г. - до 414 закупок и 326 млн руб. Таким образом, спрос на Windows на российском рынке устойчиво рос на протяжении нескольких лет.

Однако в 2022 г. ситуация кардинально изменилась из-за сложившейся геополитической обстановки и начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Госзакупки Windows резко сократились, а к началу 2023 г. и вовсе практически сошли на нет. Вместе с тем, подчеркивают журналисты «РИА Новости», возрос спрос на отечественные ОС - прежде всего на РЕД ОС и Astra Linux. Обе они построены на ядре Linux, входят в реестр российского ПО и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В исследовании «Контур.Торги» уточняется, что в 2021 г. российские госзаказчики совершили 81 закупку Astra Linux на 92 млн руб. и 18 закупок РЕД ОС на 10 млн руб. В 2022 г. эти показатели значительно выросли: так, зарегистрированы 228 закупок Astra Linux на 1,39 млрд руб. и 33 закупки РЕД ОС на 44 млн руб. В течение первых месяцев 2023 г. госзаказчики оформили 50 сделок по закупке Astra Linux на 57 млн руб. и три сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн руб. Таким образом, отечественные продукты в рамках инициативы по ИТ-импортозамещению и в 2024 г. постепенно вытесняют Windows в государственной сфере.

Антон Денисенко

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