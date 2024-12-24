США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Правительство США объявило о начале расследования в отношении старых китайских чипов, которое может привести к введению дополнительных пошлин США на чипы из Китая, используемые в повседневных товарах - от автомобилей и стиральных машин до телекоммуникационного оборудования. Итогом же расследования может стать введение пошлин или других мер, направленных на блокирование импорта китайских чипов в Штаты.

Открыто расследование

Администрация Президента США начала внешнеторговое расследование в отношении китайских компьютерных чипов предыдущих поколений, используемых в автомобилях, бытовой технике, сетях связи и вооружениях, пишет The New York Times.

Администрация Джо Байдена (Joe Biden) объявила о начале расследования в отношении старых китайских чипов, которое может привести к введению дополнительных пошлин США на чипы из Китая, используемые в повседневных товарах - от автомобилей и стиральных машин до телекоммуникационного оборудования. Устаревшие по современным меркам чипы используют старые производственные процессы, которые были внедрены еще более десятилетия назад.

Итогом расследования в Соединенных Штатах может стать введение пошлин или других мер, направленных на блокирование импорта китайских чипов в США. При этом решение вопроса будет за администрацией избранного Президента Дональда Трампа (Donald Trump), чья инаугурация состоится в январе 2025 г.

Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) заявила, что расследование направлено на защиту американских и других производителей полупроводников от масштабного наращивания государством внутренних поставок микросхем в Китае. Такие расследования позволяют властям США принимать меры в ответ на дискриминационную политику иностранных государств в отношении американских товаров. По словам Тай, расследования обычно длятся от шести месяцев до года.

Уходящий Президент США Джо Байден уже ввел пошлину в размере 50% на китайские полупроводники, которая вступит в силу 1 января следующего года. Администрация Байдена также ужесточила экспортные ограничения на передовые микросхемы искусственного интеллекта (ИИ) и памяти, а также оборудование для их производства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) в своем заявлении The New York Times сообщил о том, что расследование в отношении чипов в США является протекционистским и нанесет ущерб американским фирмам и нарушит глобальную цепочку поставок чипов. В нем говорится, что Пекин примет все необходимые меры для твердой защиты своих прав и интересов. Это нарушает принципы международных отношений, и Китай решительно выступает против этого шага. Вэньбинь отметил, что в последние годы Соединенные Штаты пытаются подавить китайские компании и дестабилизировать экономику Китая различными способами.

Тарифы США против китайской стали

Летом 2024 г американская администрация объявила о новых пошлинах на китайскую сталь и алюминий, привезенных в США через Мексику. Согласно новым правилам, если сталь, поступающая в США из Мексики, не будет выплавлена и разлита в этой стране, то на нее будет наложена пошлина в размере 25%. Алюминиевая же продукция из Мексики не должна содержать первичный алюминий, выплавленный в Китае, России, Белоруссии или Иране. В противном случае она будет облагаться пошлиной в 10%.

По информации The New York Times, такие меры не сильно повлияют на китайский экспорт, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В 2023 г., например, только 1% китайской стальной продукции был поставлен в США, в то время как менее 3% китайской стальной продукции было отправлено в Мексику, Канаду и США. В целом новые пошлины можно рассматривать больше не как экономическую меру, а как политической инструмент, которым пользуются в Белом доме накануне выборов.

Ответные меры на прошлые санкции

В декабре 2024 г. Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов двойного назначения, используемых в производстве полупроводников и в военных целях, что стало быстрым ответом Пекина на экспортные ограничения со стороны Вашингтона.

Под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Вышеперечисленные материалы, в частности, имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.

Как пишет Reuters, новые китайские санкции против США, направленные против товаров двойного назначения, последовали за угрозой Дональда Трампа ввести 10% пошлины на весь китайский импорт. Представители Пекина называют санкции США незаконными и сейчас.

Директива Пекина о так называемых товарах двойного назначения, в которой говорится о защите национальной безопасности Китайской Народной Республики (КНР) и интересов. Директива вступает в силу немедленно (т.е. 3 декабря 2024 г.), также требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США.