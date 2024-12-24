«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» приобрел три AdTech-компании: Yabbi, Redllama и Plazkart. Одновременно владелец «Т2 Мобайл» - «Ростелеком» выкупил доли ФРИИ в MarTech-компании First Data и получил право стать ее контролирующим собственником.

Т2 купил три AdTech-компании

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка «Т2», бывший - Tele2), принадлежащий «Ростелекому», сообщил о приобретении трех компаний, работающих в сфере рекламных технологий (AdTech): Yabbi, Redllama и Plazkart. Суммы соответствующих сделок не разглашаются.

Yabbi разрабатывает программные комплексы DSP (платформы для управления четными записями обеман данных и различными аккаунтами рекламных бирж через единый интерфейс) и SSP (платформа для управления количеством показов рекламы паблишеров на нескольких рекламных биржах) для рекламодателей и паблишеров. Экосистема Yabbi включает в себя набор инструментов, необходимых для закрытия различных потребностей рекламодателя. Система управлений рекламными кампаниями имеет доступ к крупнейшим рекламным биржам, а также к прямому рекламному инвентарю мобильных приложений, интегрированных при помощи инструмента монзтизации Yabbi SDK.

Redllama разрабатывает платформу для решения медиа и Brandperfomance-задач (рекламные кампании, направленные не целевую аудиторию и продвижение бренда). Платформа позволяет определять стратегию коммуникации с целевой аудиторий, увеличивать охват рекламной кампании и выращивать бренд метрики. Благодаря использованию аналитических инструментов дает возможность проводить детальный анализ рекламных кампаний и получать прогнозируемый и измерительный результат.

«Ростелеком» «Ростелеком» вместе с дочерним оператором «Т2» купил четыре AdTech-компании

Plazkart - это технологическая сеть, работающая со всеми типами видео инвентаря на ключевых цифровых платформах: Web, Mobile, Smart TV. Собственная DMP (платформа для сбора и управления данными об аудитории) позволяет собирать аудиторные сегменты и формировать индивидуальные инвентарные пространства для рекламодателей. Алгоритмы машинного обучения обеспечивают эффективное управление аукиционом и достижение комплексны KPI.

Сделки направлены на интеграцию платформы телекоммуникационного оператора и возможностей цифровой рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей. Совмещение экспертизы в больших данных, алгоритмов машинного обучения и данных AdTech-компаний позволит улучшить понимание потребительского поведения. А рекламодатели получат доступ к более качественным инструментам для управления бюджетами и оптимизации рекламных расходов, что особенно важно в условиях роста конкуренции в цифровой среде.

Кому принадлежали Yabbi, Redllama и Plazkart

Согласно данным базы «Контур.Фокус», все три приобретенные компании принадлежат ООО «Тдм Тех». Это структура создана «Т2 Мобайл», сотовый оператор владеет в ней 85%. Оставшиеся 15% принадлежат ООО «Беринг» - «дочке» крымского телекоммуникационного оператора «Миранда-Медиа» (торговая марка Win Mobile, совладельцем компании является «Ростелеком»). Также из данных «Контур.Фокус» следует, что у двух из трех приобретенных компаний есть общие совладельцы.

ООО «Ябби» (юридическое лицо Yabbi) образовано в 2017 г. Изначально компания полностью принадлежала гендиректору Екатерине Афанасьевой. В 2019 г. ее доля сократилась до 72%, по 14% получили Евгения Христич и Вера Панова. В 2021 г. доля Афанасьевой сократилась до 68%, а доля Христич выросла до 18%. Выручка компании в 2023 г. составила 647,5 млн руб., чистая прибыль - 195 млн руб.

ООО «Айфонс груп» (юридическое лицо Redllama) была образована в 2014 г. Изначально компания на паритетных началах принадлежала Павлу Дрягину и Ирине Новиковой. В 2017 г. доля Новиковой стала принадлежать самой компании, в 2018 г. Дерягин стал единственным владельцем компании.

В 2019 г. состав владельцев изменился: по 25,5% стало принадлежать Евгении Христич и Вере Пановой, 25% - Виктории Ветчинкиной, 14% получила Екатерина Афанасьева, 10% - Роман Кожев.

В 2024 г. Ветчинкина вышла из числа совладельцев компании. Доля Христич выросла до 48%, Пановой - до 34%, Афанасьевой - до 18%, Конева - до 14%. Как отмечалось выше, Панова, Афанасьева и Христич также входили в число совладельцев Yabbi Выручка компании в 2024 г. составила 664 млн руб., чистая прибыль - 102 млн руб.

ООО «Плацкарт Диджитал» (юридическое лицо Plazkart) была создана в 2020 г. ее гендиректором Ириной Бритовой. До сделки с «Т2 Мобайл» она была единственным владельцем компании. Выручка компании в 2023 г. составила 535,5 млн руб., чистая прибыль - 100,7 млн руб.

«Ростелеком» стал совладельцем First Data

Одновременно «Ростелеком» объявил о покупке доли в компании FirstData, работающей в сфере MarTech (маркетинговые технологии). Компания выкупила долю ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) в размере 16,6%. Всего «Ростелеком» будет владеть в First Data 37,5% с возможностью увеличения данной доли до 75%. Сумма сделки не раскрывается.

First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций с клиентами и онлайн-рекламы. В основе ее подхода лежит использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий искусственного интеллекта. Компания обрабатывает данные о покупках и на их основе строит предикативные модели, помогающие клиентам настраивать адресную коммуникацию с пользователями, наиболее готовыми к покупке или другому действию (заявке, покупке, тест-драйву и т,д,). Продукты компании помогают взаимодействовать с клиентами в разных каналах, включая «Яндекс», VK и другие платформы.

Как ФРИИ инвестировал в First Data

First Data была образована в 2017 г. Компания на старте прошла акселерацию во ФРИИ и получила от фонда инвестиции в размере 2,1 млн руб., сам фонд стал владельцем 7% в компании. В 2018 г. доля ФРИИ увеличилась до 14.7%, тогда фонд вложил еще 10 млн руб.(то есть всего ФРИИ инвестировал в First Data 12,1 млн руб.). В 2024 г. доля ФРИИ выросла до 16,7%, которые сейчас были проданы фонду «Ростелекома».

В 2017 г. основателю и гендиректору First Data Александру Старостину принадлежало 51% в ООО «Ферст Дата» (юридическое лицо компании). Антон Дергобузов владел 19%, Станислав Карасев и Александр Шишов - по 15%.К настоящему моменту доля Старостина сократилась до 39,3%, Дергобузова - до 14,6%, Карасаев - до 12,5%, Шишову - до 8,8%. Еще 4,9% стали принадлежать Андрею Смирнову.

«Ростелекому» в лице его фонда «Коммит Кэпитал» принадлежит 16,6%. У кого еще «Ростелеком» приобретал доли, пока не известно. В 2023 г. выручка компании составила 258,2 млн руб., чистая прибыль - 16,7 млн руб.