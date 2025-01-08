В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6»

Партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступила на вооружение подразделений инженерных войск российской армии. Этот многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов.

Новая модель роботизированного комплекса

Первая партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступила в подразделения инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО), пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении ЦВО, партия роботизированных комплексов разминирования «Уран-6» усилила несколько инженерно-штурмовых подразделений группировки войск «Центр», выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Комплекс разминирования «Уран-6» - легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования, которая предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов. Гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал предназначен для разминирования городских участков, а также горных и мелколесистых территорий. Комплекс оснащен пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов трала используются для обеспечения возможности работы с различными типами грунтов.

Конструкция узла навески рабочего и тралящего оборудования «Уран-6» спроектирована таким образом, что позволяет преодолевать платформе вертикальную стенку высотой до одного метра и ров шириной до полутора метра. Со слов разработчиков из Акционерного общества (АО) «Специальное конструкторское бюро МО РФ» (СКБ МО РФ), низкий профиль «Уран-6» и низкий центр тяжести позволяет преодолевать подъемы и спуски крутизной до 20° и косогоры до 20°.

Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров, на устройстве имеется четыре видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. «Уран-6» в состоянии уничтожить любой взрывоопасный предмет и при этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы платформа обезвреживает либо, разрушая их физическим способом, либо приводя их в действие.

Российский производитель

Российский производитель робототехнических комплексов СКБ МО РФ, специализирующийся на разработке и производстве вооружения, военной и специальной техники. Предприятие имеет собственную производственную базу, инженерно-конструкторский центр, контрольно-испытательную лабораторию.

Основные направления разработки СКБ МО РФ: автономные мобильные робототехнические комплексы; дистанционно-управляемые боевые модули; cистемы стабилизации приборов наблюдения; машинное зрение в различных спектральных диапазонах; нейросетевые технологии и экспертные системы; системы управления и математическое моделирование.

АО «Специальное конструкторское бюро МО РФ» Низкий центр тяжести «Уран-6» позволяет преодолевать подъемы

В настоящее время предприятие ищет специалистов на вакансии: сборщик электрических машин и аппаратов; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов четвертого и пятого разряда; инженер-технолог по электромонтажу; инженер по технической документации; администратор по обеспечению информационной безопасности (ИБ).

Крупнейший военный округ

ЦВО - военно-административная единица Вооруженных сил России, объединяющая объединения, соединения, воинские части, учреждения, заведения, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 субъектов Российской Федерации. Географическое расположение округа делает его стратегически важным, так как он граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Образован указом Президента России Дмитрием Медведевым №1144 от 20 сентября 2010 г., объединив войска Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО), часть Сибирского военного округа (СВО) и второе командование военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). По данным Министерства обороны России, сам штаб округа дислоцируется в городе Екатеринбург.

ЦВО регулярно проводит крупномасштабные учения, такие как серия маневров «Центр». В этих мероприятиях участвуют как российские войска, так и вооруженные силы стран-союзников, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Протяженность территории округа требует эффективных решений в области логистики и управления войсками, что делает ЦВО ключевым звеном системы национальной безопасности России.

17 февраля 2023 г. генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками ЦВО, это следует из информации, размещенной на официальном сайте Минобороны России. Ранее войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

ЦВО на январь 2025 г. считается самым большим военным округом России, окончательно сформирован 21 октября 2010 г. В состав ЦВО входят две общевойсковые армии, командование ВВС и ПВО и другие подразделения. Округу подчинена 201 военная база в Таджикистане и авиабаза в Киргизии.