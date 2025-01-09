Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра

Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии его младшая сестра - девушка заявила, что подвергалась насилию в период с 1997 по 2006 г. В иске утверждается, что насилие происходило якобы в доме семьи в Клейтоне. Все это, по словам девушки, началось, когда ей было три года, а старшему брату лишь 12 лет.

Поданный иск

Создателя ChatGPT Сэма Альтмана (Samuel Altman) обвинила в сексуальном насилии младшая сестра, пишет The Guardian.

Энн Альтман (Anne Altman), которой уже 30 лет, обратилась в федеральный суд штата Миссури. В своем иске она заявила, что старший брат издевался над ней и манипулировал ею, когда они жили в Миссури в конце 1990 - начале 2000 гг. По словам женщины, насилие началось, когда ей было три года, а последний случай якобы произошел, когда Сэм Альтман был взрослым, а она еще несовершеннолетней. Все это, по словам девушки, началось, когда ей было три года, а Сэму - 12. В иске утверждается, что насилие происходило несколько раз в неделю.

По информации The Guardian, сестра Сэма Альтмана и ранее публично выдвигала подобные обвинения в сексуальном насилии против своего брата. Но в этот раз девушка подала в суд. В иске содержится требование о проведении суда присяжных и возмещении ущерба в размере более $75 тыс.

Сэм Альтман и его семья публично опровергли обвинения Энн Альтман. Он опубликовал на своей странице в социальной сети X заявление от себя, своей матери и двух братьев. В нем члены семьи указывают на проблемы с психическим здоровьем девушки. В их ответе говорится, что все эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, и добавляется, что эта ситуация причиняет огромную боль их семье.

Краткая биография

Сэм Альтман в настоящее время известный предприниматель, а также специалист в области искусственного интеллекта (ИИ). Альтман пришел в мир технологий в 2005 г. Подобно Стиву Джобсу (Steve Jobs), Биллу Гейтсу (Bill Gates) и Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg), двадцатилетний юноша бросил учебу в Стэнфордском университете, чтобы основать компанию Loopt, которая позволяла пользователям делиться своими геолокационными данными.

Не имея никаких академических обязательств и не думая о будущем Loopt, Сэм Альтман присоединился к Y Combinator (YC) - крупному акселератору технологических стартапов, который также помог запустить такие компании, как Airbnb, Reddit, Dropbox и Coinbase. Это помогло ему получить известность.

Со временем компании Loopt удалось привлечь более $30 млн в виде венчурного капитала, после чего ее стали широко использовать такие компании, как Apple и Blackberry. По прошествии семи лет процветание Loopt закончилось, и ее более чем за $40 млн выкупила американская компания Green Dot, специализирующаяся на финансовых технологиях и банковском холдинге.

Несмотря на неудачу, Loopt позволил Альтману заявить о себе в Кремниевой долине. В 2012 г. его выбрали преемником президента Y Combinator, американского компьютерщика Пола Грэма (Paul Graham).

Альтман стал является основателем и генеральным директором компании OpenAI в 2015 г. В начале пути компанию финансировали Сэм Альтман, Грег Брокман (Greg Brockman), Илон Маск (Elon Musk), Джессика Ливингстон (Jessica Livingston), Питер Тиль (Peter Thiel) и другие. Когда компания OpenAI была запущена в 2015 г., ей удалось привлечь $1 млрд от внешних спонсоров.

В 2016 г. Альтман впервые объявил о том, что компания OpenAI создает общий ИИ (GAI) – это направление ИИ-технологий, соответствует человеческому интеллекту. GAI это скорей универсальная ИТ-система, которая сможет решать неизвестные ей ранее задачи. Эксперты из института Epoch AI проанализировали все прогнозы профессиональных исследователей относительно того, когда человечество создаст AGI. Вероятность создания общего искусственного интеллекта к 2030 г. оценивается ими в среднем в 25%, к 2050 г. в 57%, а к 2100 г. уже достигает 88%.

В 2021 г. OpenAI выпустила DALL-E, ИИ-технология, способная генерировать изображение на основе описания пользователя.

Уже в 2022 г. OpenAI, к удивлению своих сотрудников, запустила ChatGPT, одну из самых совершенных на сегодняшний день ИИ-моделей. Ведь ChatGPT способен генерировать текст по запросу с использованием передового ИИ, сценариев, текстов, сюжетов и презентаций. Запуск сервиса быстро вывел Сэма Альтмана на вершину. Посыпались призывы к работе с политиками и законодателями над вопросами безопасности и согласования ИИ.

В ноябре 2023 г. мир ИИ был потрясен тем, что Альтман был вынужден покинуть свой пост по решению совета директоров OpenAI, который заявил, что он не был всегда откровенен в общении с советом директоров, что вызвало сомнение в его способности руководить OpenAI. Альтман был быстро принят на работу в компанию Microsoft, которая уже инвестировала миллиарды в OpenAI, чтобы возглавить новую группу по исследованию передового ИИ. Однако не прошло и недели после увольнения, как Альтман вернулся на пост генерального директора компании OpenAI в связи с протестами возмущенных сотрудников американской научно-исследовательской организации OpenAI.

Эффект неоднозначности

Генеральный директор компании по исследованию ИИ OpenAI Сэм Альтман тайно зарегистрировал брак с австралийским программистом Оливером Малхерином (Oliver Mulherin). Редакция CNews категорически не приемлет никаких проявлений гомосексуализма и пропаганды ЛГБТ* (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и неуклонно поддерживает традиционные ценности.

Журналисты Business Insider отмечают, что обратилась к информатору за комментарием после того, как в сети 11 января 2023 г. начали появляться свадебные фото снимки Альтмана и Малхерина, спровоцировав слухи о том, что они сгенерированы ИИ. Собеседник Business Insider подтвердил, что сами фото подлинные. Друг семьи не уточнил Business Insider, где и когда состоялась церемония бракосочетания.

Ранее в сентябре 2023 г. в интервью New York Magazine Сэм Альтман заявил, что они с партнером хотят стать родителями. Альтман не афишировал свой роман с программистом. По информации Business Insider, пара живет в Сан-Франциско, а впервые появились вместе на публике, посетив ужин в Белом доме. В профиле LinkedIn указано, что Малхерин ранее работал в компании Meta** и изучал информатику в Мельбурнском университете.

*ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).