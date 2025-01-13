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США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

Торговое представительство США включило российские компании «Вконтакте» и «Авито» в ежегодный список рынков контрафакции и пиратства. Из ИТ-сервисов российского происхождения в список американского ведомства в 2024 г. также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Кроме того, среди распространителей контрафакции и пиратства американские власти упомянул и российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор».

Недобросовестная конкуренция

Американские власти внесли «Вконтакте» и «Авито» в обзор рынков пиратства и контрафакции, об этом пишет «Коммерсант». С 2022 г. данные ИТ-платформы не выполняют запросы правообладателей из США на удаление пиратского контента и нарушающих законы товаров.

В докладе Торгового представителя США от 8 января 2025 г. подчеркивается, что пиратство и незаконное использование торговых марок наносят огромный финансовый ущерб американским правообладателям и бизнесу. Несколько российских онлайн-платформ и физических рынков были включены в ежегодный список торговых площадок, связанных с распространением контрафактной и пиратской продукции.

Доклад Торгового представителя США определяет рынки, пользующиеся дурной славой, как ИТ-платформы или физические места, которые, по имеющимся данным, занимаются крупномасштабным распространением контрафактной или пиратской продукции, угрожая глобальной защите интеллектуальной собственности.

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«Вконтакте»
Власти США рассматривают ИТ-сервисы «Авито», «Вконтакте» и Rutracker как распространителей пиратской продукции

Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) подчеркнула важность совместного решения этих проблем, заявив: «Контрафакция и пиратство – это общая глобальная проблема, от которой страдают люди не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Я призываю наших торговых партнеров присоединиться к нам в борьбе с контрафактом и пиратскими товарами».

Впервые список таких рынков был включен в доклад Торгового представителя США в 2006 г., а с 2011 г. им посвящается отдельный ежегодный доклад. В список же за 2024 г. было включено 38 ИТ-платформ и 33 физических рынка в 19 странах, включая Россию.

Из ИТ-сервисов российского происхождения в список 2024 г. также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Также среди распространителей контрафакции и пиратства правительственное агентство упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор».

Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной, по данным Торгового представительства США - Китай, Индия, Турция. Публикуемый перечень компаний и стран носит в первую очередь рекомендательный характер для тех, кто борется за права на продукцию или с контрафактом, а для компаний, попавших в него, несет скорее репутационные риски.

«Авито»

Российская ИТ-платформа объявлений «Авито» подверглась критике за возможность рекламирования и продажи контрафактной продукции и практически полное отсутствие правоприменительных мер в отношении продавцов.

«Несколько правообладателей сообщили о трудностях с удалением объявлений, поскольку сайт требует подробную информацию о нарушениях, даже в случаях, когда в объявлениях указывалось, что речь идет о копиях», – говорится в докладе.

Правообладатели также отмечают отсутствие проактивных мер или других эффективных процедур в отношении повторных нарушителей, несмотря на то, что многие объявления после удаления публикуются повторно. По мнению правообладателей, «Авито» нехотно идет на контакт с ними и американскими торговыми ассоциациями для борьбы с рекламой контрафактной продукции.

В «Авито» заявили CNews, что на сервисе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие исключительные права. В «Авито» есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями, вне зависимости от страны происхождения. В случае получения подтверждения нарушений исключительных прав модераторы сервиса блокируют контент. При этом, блокировка контента без достаточных правовых оснований может повлечь негативные последствия как для «Авито», так и для пользователей. Если объявление было удалено с ИТ-платформы, оно больше не может появиться, любые попытки повторного размещения также пресекаются.

Rutracker

Торрент-сайт с хостингом в России Rutracker остается известным источником пиратских фильмов, телепрограмм, компьютерных игр и программного обеспечения (ПО). Утверждается, что в августе 2024 г. на сайте было зарегистрировано более 34 млн посещений от более чем 6 млн уникальных пользователей.

«Вконтакте»

Будучи одной из самых популярных в России социальных сетей, «Вконтакте» продолжает способствовать распространению фильмов, телепередач и музыки, нарушающих авторские права, говорится в докладе Торгового представителя США.

«Несмотря на принятые ранее меры по улучшению защиты авторских прав, правообладатели отмечают, что с 2022 г. реакция ИТ-платформы на требования об удалении контента была непоследовательной, и сайт в целом выражает меньшую готовность сотрудничать с индустрией», – отмечается в докладе.

Кроме того, на ИТ-платформе отсутствует политика в отношении повторных нарушений, что позволяет пользователям продолжать злоупотребления.

Напомним, в новогоднюю ночь (с 31 декабря 2024 г. по 1 января 2025 г.) среди видеоплатформ по трафику лидирующую позицию занял сервис «VK Видео». Платформа показала увеличение трафика на 146%.

Library Genesis

Предположительно действующая из России, онлайн-библиотека Library Genesis предоставляет несанкционированный доступ к миллионам книг, научных статей и журналов, а также комиксов. Несмотря на юридические меры, принимаемые рядом стран, ИТ-платформа продолжает работать, служа крупным источником пиратского академического контента.

В 2022 г. правоохранительные органы США конфисковали сотни сайтов-зеркал, ассоциируемых с Library Genesis. В 2023 г. крупные американские издательства подали иск против библиотеки, обвинив ее в нарушениях авторских прав.

Rapidgator

Предположительно управляемый из России, этот файлообменник используется многими другими ИТ-платформами для размещения пиратского контента. Хотя он удовлетворяет некоторые требования об удалении контента, отсутствие активного правоприменения способствует дальнейшему распространению контента, нарушающего авторские права, отмечается в докладе.

DDoS-Guard

Базирующаяся в России компания DDoS-Guard предлагает якобы «пуленеробиваемые» услуги хостинга, поддерживая ИТ-платформы, распространяющие пиратский контент. Правообладатели утверждают, что компания не отвечает на запросы об удалении контента.

Sci-Hub

Правообладатели в США утверждают, что платформа Sci-Hub, предположительно управляемая из России, и ее зеркала, содействуют несанкционированному доступу к 88 млн журнальных и научных статей, что составляет не менее 90% материалов такого рода, доступных только за плату.

Правообладатели утверждают, что Sci-Hub получает доступ к этим материалам с помощью похищенных логинов и паролей к университетским библиотекам и базам данных (БД). Похищенные материалы хранятся на серверах Sci-Hub, а также в библиотеке Library Genesis, упомянутой выше. Американские правообладатели добились вынесения нескольких судебных решений в отношении Sci-Hub в 2015 и 2017 г., что привело к закрытию американских доменов ИТ-платформы.

Физические рынки

В докладе Торгового представителя США упомянуты три крупных физических рынка в Москве как значительные центры продажи контрафактных товаров.

Один из них – рынок «Дубровка». В докладе утверждается, что большая часть продаваемых здесь товаров, предположительно, является контрафактом. Речь идет об одежде, обуви, часах и других товарах, которые варьируются от высококачественных копий до низкопробных подделок.

Торговый центр «Горбушкин двор» (он же «Горбушка») известен тем, что здесь можно купить контрафактную электронику, бытовую технику и ПО. По мнению американского правительственного агентства, несмотря на заявленные московскими властями планы закрыть торговый центр, нет никаких признаков сворачивания его деятельности.

Наконец, рынок «Садовод», как утверждается, крупнейший торговый центр в России, открыто содействует торговле контрафактной одеждой, косметикой и парфюмерией. Продавцы рынка пользуются социальными сетями для рекламы и оптовых продаж контрафактной продукции, включая «Авито» и «Вконтакте».

Антон Денисенко

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