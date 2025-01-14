США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства

Власти США принимают меры по развитию американского автомобилестроения и разработке искусственного интеллекта (ИИ), одновременно ужесточая ограничения на китайские и российские технологии. С 2026 г. на дорогах Соединенных Штатов будет запрещена эксплуатация частных транспортных средств, оснащенных бортовыми системами российского или китайского происхождения, которые позволяют вести сбор информации об окружающих объектах. Новое правило запрещает импорт персональных «умных» автомобилей из Китая и России, при этом планируется распространить эти ограничения и на коммерческий транспорт.

Ограничения на внутреннем рынке США

С 2026 г. на дорогах США будет запрещена эксплуатация частных транспортных средств, оснащенных бортовыми ИТ-системами российского или китайского происхождения, об этом пишет Bloomberg. Ведь софт позволяют вести сбор информации для Китая и России об окружающих объектах в Соединенных Штатах, по мнению американских конгрессменов, сделано это было под предлогом заботы о национальной безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) завершила работу над правилом, которое фактически запрещает новые умные авто с китайскими и российскими технологиями на дорогах страны. Нынешняя американская власть предпринимает шаги, которые позволяют новому избранному президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) распространить эти ограничения на коммерческие автомобили.

14 января 2025 г. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США обнародовало окончательное правило, заявив в своем заявлении, что технологии из Китая и России представляют неоправданный и неприемлемый риск для национальной безопасности США.

Американские чиновники утверждают, что современные автомобили, оснащенные умными устройствами, могут потенциально собирать конфиденциальные данные и в том числе информацию о водителях. Это нарушает неприкосновенность частной жизни потребителей в США, а также позволяет иностранным противникам дистанционно управлять умными автомобилями.

Новое правило запрещает импорт или продажу подключенных автомобилей с определенными частями аппаратного или программного обеспечения (ПО), которые имеют «достаточную связь» с Китаем или Россией. Запрет идет и на продажу этих компонентов по отдельности. Закон также запрещает производителям, имеющим связи с Россией или Китаем, продавать в США автомобили даже американского производства.

Окончательный вариант правил распространяется только на пассажирские автомобили весом 4,55 тонны и менее. Запрет распространяется на машины 2027 модельного года, но в некоторых случаях вступает в силу тремя годами позднее т.е. в 2030 г. Для коммерческого транспорта будут выработаны отдельные ограничения, уже при Трампе.

Представители Министерства торговли США заявили Bloomberg, что намерены начать отдельный процесс, направленный на коммерческие автомобили, такие как автобусы и грузовики. Окончательное утверждение этих ограничений будет зависеть от будущей администрации.

Администрация Байдена стремится завершить свою работу по ключевым вопросам, в том числе направленным против Китая, до вступления Трампа в должность 20 января 2025 г. Американская администрация также начала расследование, которое может привести к введению новых тарифов на китайские полупроводниковые чипы.

Рынок беспилотных авто в США и перспективы

Согласно анализу Mordor Intelligence, объем рынка беспилотных автомобилей в США оценивается в $14,79 млрд в 2024 г. и, как ожидается, достигнет $37,56 млрд к 2029 г., а среднегодовой темп роста составит 20,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 г.).

Спрос на беспилотные автомобили в США значительно увеличился за последние три года. Спрос хорошо поддерживается сотрудничеством между компаниями по всей территории Соединенных Штатов. К примеру, в апреле 2021 г. компания Velodyne Lidar объявила, что компания Faraday Future (FF) выбрала ее в качестве поставщика лидаров для полностью электрического автомобиля Faraday FF 91. Твердотельные лидарные датчики Velarray H800 от Velodyne Lidar будут питать систему автономного вождения FF 91, обеспечивая различные функции автономности. Velarray H800 — это полупроводниковый лидарный датчик, который сочетает в себе дальнее восприятие и широкое поле зрения для безопасной навигации и предотвращения столкновений в электронных системах автомобилей и автономных мобильных приложениях.

На рынке автономных автомобилей США будут доминировать полуавтономные транспортные средства, поскольку потребность в легкости вождения и растущая забота о безопасности повышают спрос на высокотехнологичные технологии. Факторами, способствующими росту рынка, являются необходимость в безопасных и эффективных вариантах вождения, развитие технологий подключенных автомобилей, увеличение исследований и разработок в секторе беспилотных автомобилей, а также государственная поддержка этих автомобилей с точки зрения политики и скидок.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, около 94% аварий на 2024 г., происходящих на дорогах страны, можно объяснить человеческими ошибками, такими как вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Эти проблемы можно смягчить с помощью автономного автомобиля, функциональность которого может соответствовать правилам скорости, установленным в определенных регионах. Ожидается, что на американском рынке произойдет рост благодаря быстрой оцифровке подключенных автомобилей, что увеличит их спрос. Два необходимых компонента автономности транспортных средств, это связь между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой. После решения вопроса с двумя компонентами, беспилотные авто будет легче интегрировать в подключенные автомобили.

Индустрия беспилотных автомобилей в США

Рынок беспилотных автомобилей в США консолидирован, и на нем доминируют несколько игроков, таких как Apple, Waymo, Tesla, Ford, Honda, BMW, Nissan, Intel и Uber. Эти игроки также использовали стратегии укрепления бренда, инноваций, сотрудничества и слияний и поглощений, чтобы получить более высокую конкурентоспособную долю.

Например, в декабре 2021 г. Aurora совместно с Uber запустила пилотную программу по автономной транспортировке товаров по Техасу. Уже в 2022 г. Aurora объявила о стратегическом сотрудничестве с Toyota и Denso для производства и внедрения беспилотных автомобилей в больших масштабах. В рамках сотрудничества будут разрабатываться и тестироваться беспилотные автомобили, оснащенные системой Aurora Driver, начиная с Toyota Sienna.