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Начались проблемы с интернетом у 4 миллионов россиян в каждом четвертом регионе страны

В Татарстане в результате проведения земляных работ произошел обрыв магистрального кабеля «Ростелекома». В результате проблемы с доступом в интернет начались у 3,8 млн абонентов на территории 21 региона.

Обрыв кабеля в Татарстане

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, находящийся в ведении Роскомнадзора) зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Республике Татарстан. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлями - Новая Тура.

Повреждение кабеля привело к деградации услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) для приблизительно 3,8 млн пользователей, проживающих на территории 21 региона, или почти в каждом четвертом из 85 субъектов Российской Федерации.

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victor217 / FreePik
Из-за обрыва магистрального кабеля «Ростелекома» проблемы с доступом в интернет начались у 3,8 млн абонентов на территории 21 региона России

На месте работают аварийно-спасательные службы. ориентировочным сроком восстановления называлось 21:00 15 января 2024 г.

«Ростелекоме» сообщил, что поврежденный кабель принадлежал ему. Причиной стало проведение земляных работ сторонней организацией. При этом в регионе есть резервные линии связи, в связи с чем связь у абонентов полностью не пропала, добавили представители компании.

Инциденты с подводными кабелями на Дальнем Востоке

Обрывы кабелей - частная проблема для телекоммуникационных операторов. Осенью 2023 г. сразу два подобных инцидента произошли с подводными ВОЛС на Дальнем Востоке. Один из кабелей был проложен от Сахалинской области до Курильских островов. Второй - от Камчатского края до Чукотского автономного округа. Оба кабеля принадлежат «Ростелекому».

Инциденты с подводными кабелями в Балтийском море

В конце 2024 г. несколько инцидентов с обрывом подводных кабелей произошли в Балтийском море. Были повреждены кабели BCS East-West Interlin (проложен между Швецией и Литвой), C-Lion1 (между Финляндией и Германией) и Estlink 2 (проложен между Финляндией и Эстонией).

В рамках расследования инцидента с Estlink 2 в Финляндии был задержан танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть. Происходящее вызвало беспокойство блока НАТО, который решил усилить своей присутствие в Балтийском море: речь идет о переброске дополнительных кораблей, погодных лодок, самолетов наблюдения и подводных беспилотников.

Игорь Королев

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