В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25%

Рекордное количество новых электромобилей было продано в России в 2024 г. Показатель более чем на четверть (26,4%) превосходит уровень 2023 г. и является рекордным. Однако тенденция с ростом популярности электромобилей в 2025 г. вряд ли сохранится, ведь цены значительно возросли. С начала года утилизационный сбор на электромобили и последовательные гибриды в России увеличился сразу в 20 раз.

Рекорд по продажам

Продажи электрокаров в России в 2024 г. выросли на 26,4% в годовом выражении и достигли 17,8 тыс. реализованных единиц (ед.), что стало рекордом для российского рынка, подсчитал «Автостат».

По итогам 2024 г. в России реализовано 17 805 новых электрокаров. Этот показатель более чем на четверть (+26,4%) превосходит уровень 2023 г. (14 089 штук (шт.)) и является рекордным.

В то же время аналитики отмечают, что темпы роста российского рынка электромобилей заметно сократились. При этом темпы роста продаж замедлились: 2023 г. рынок увеличился в 4,7 раза год к году т.е. относительно 2022 г. Доля электрокаров в общем объеме реализации новых легковых машин снизилась с 1,3% в 2023 г. до 1,1% в 2024 г.

Лидером рынка новых электромобилей в России второй год подряд становится китайский Zeekr, который присутствует здесь неофициально. В 2024 г. было продано 7 623 электрокара этого бренда, это рост в два раза, что составляет около 43% от общего объема. Второе и третье места в марочном рейтинге заняли российские «Москвич» с 1 796 шт. и Evolute 1 226 шт., которые официально представлены на российском рынке. При этом их доля заметно ниже – 10% и 7% соответственно.

Эксперты отрасли отметили, что у «Москвича» реализация электромобилей выросла в 3,1 раза, а у Evolute – упала на 39%. В топ-5 среди марок также попали Volkswagen с 1 012 шт. проданных авто, -49% и Avatr с 690 шт., где рост зафиксирован в 2,3 раза.

В модельном рейтинге тоже первенствует представитель бренда Zeekr – электрокроссовер 001 с результатом 5 028 ед. и долей 28%. Вторую строчку на российском рынке занимает электрокроссовер «Москвич 3е» с 1 796 шт. Кроме них, в первой пятерке присутствуют еще модели Zeekr X - 1 407 шт., Evolute i-PRO - 781 шт. и Zeekr 009 - 713 шт.

Госплан по производству электромобилей

Правительство России утвердило план увеличения производства электромобилей и гибридов в семь раз к 2030 г., предусматривающий рост выпуска с 8 тыс. до 54,2 тыс. ед.

Производство электротранспорта будет наращиваться поэтапно: до 11 тыс. ед. в 2025 г., 17,7 тыс. в 2026 г., 23,5 тыс. в 2027 г., 28,7 тыс. в 2028 г., 40,6 тыс. в 2029 г.

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов заявил, что ключевыми факторами достижения поставленных целей станут создание унифицированной ИТ-платформы и налаживание серийного производства компонентов для электрических и гибридных автомобилей. На разработку унифицированной платформы правительство выделило 160 млрд руб. Это позволит создать базу для массового производства отечественных электромобилей различных типов и классов.

Программа развития электромобильного транспорта является частью единого плана по достижению национальных целей развития России. Особое внимание уделяется созданию компонентной базы и локализации производства ключевых узлов и агрегатов.

В Министерстве промышленности и торговли России подчеркивают важность развития собственного производства компонентов для электромобилей и гибридов. Это позволит снизить зависимость от импорта и создать полноценную производственную цепочку.

Реализация плана предполагает поэтапное наращивание производственных мощностей и расширение модельного ряда электромобилей отечественного производства.

Объем производства и количество

В 2024 г. объем производства электромобилей составил 8 тыс. ед., что соответствует 1% от общего объема выпуска автомобилей в России. При этом продажи новых электромобилей достигли 19,39 тыс. ед., увеличившись на 31% по сравнению с 2023 г.

Общее количество электромобилей на российских дорогах достигло 60 тыс. ед. Планируемое увеличение производства должно способствовать росту доли электротранспорта в автопарке страны.

Утилизационный сбор

В России резко увеличился утилизационный сбор на электромобили. Осенью 2024 г. Правительство России ввело повышенные ставки утильсбора на автомобили: они увеличились на 75−80%. Теперь же настало время электрокаров, корректировку ставок для которых отложили до 1 января 2025 г.

Утильсбор - это разовый платеж, который платят за каждый автомобиль, произведенный в России или привезенный из-за границы.

Эксперты «Автостата» предупреждают, что рост ставок неизбежно выльется в подорожание электромобилей в России. Однако, по мнению некоторых игроков авторынка, на продажах это не совсем не скажется, ведь сами покупатели электрокаров - это состоятельные люди, и дополнительные 600 тыс. руб. для них проблемой не станут.

До 1 января ставка за каждый электрокар младше трех лет для юридических лиц составляла 1,63. Итоговая сумма с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. составляла 32,6 тыс. руб. Для машин старше трех лет ставка равнялась 6,1, а сумма - 122 тыс. руб.

В 2025 г. суммы подскочили до 667,4 тыс. и 1,17 млн руб. соответственно, и это еще не предел, ведь сама ставка будет повышаться ежегодно, с 1 января 2025 г. вплоть до 2030 г. Рост в среднем составит 10−20%. То есть, за электрокары через пять лет придется платить 1,17 и 2,06 млн руб. соответственно.