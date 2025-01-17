Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Группа Veon договорилась об объединении принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp-I, имеющий листинг на американской бирже Nasdaq. Если сделка завершится, то «Киевстар» станет первой украинской компанией, чьи акции будут торговаться на американских фондовых биржах.

Выход «Киевстара» на Nasdaq

Группа Veon (бывший владелец российского оператора «Вымпелком», торговая марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-1). У Cohen-1 нет активов, но она обладает листингом на американской бирже Nasdaq.

Соответственно, целью сделки является вывод «Киевстар» на биржу Nasdaq. Согласно сообщению Cohen-1, у Veon останется примерно 80% в «Киевстаре» (сейчас украинский оператор полностью принадлежит Veon).

По утверждению Veon, в случае завершения сделки «Киевстар» станет первой «чисто украинской» компанией, чья акции будут котироваться на американских фондовых площадках.

Показатели работы «Киевстара»

В 2023 г. выручка «Киевстара» составила $919 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - $541 млн. В том числе на услуги мобильной связи пришлось $859 млн, на услуги фиксированной связи - $63 млн. Компания обслуживает 23,9 млн абонентов мобильной связи и является лидером по данному показателю на Украине.

Помимо услуг фиксированной и мобильной связи, «Киевстар» владеет телемедицинским приложением Helsi, в котором зарегистрированы 28 млн пользователей, стриминговой платформой «Киевстар ТВ» и разработчиком ПО «Киевстар Тех». Для корпоративных клиентов компания предлагает услуги в сфере облачных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

В конце 2022 г. корпорация SpaceX (принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, Elon Miusk) договорилась с «Киевстаром» о том, что принадлежащая SpaceX сеть спутниковой связи Starlink станет партнером украинского оператора по запуску технологии конвергентной спутниковой и мобильной связи (Direct-to-cell). Украина станет одной из первых стран в мире, где данная технология будет запущена.

Как Veon чуть было не потеряла «Киевстар»

Основной акционер Veon - инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.

В начале 2022 г. все четверо попали под санкции Евросоюза и Великобритании, а затем и США. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, что избавило LetterOne от попадания под санкции.

Однако в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. Кроме того, Служба безопасности Украины начала отдельное расследование в отношении Михаила Фридмана. Все это создало предпосылки для национализации «Киевстара».

В 2023 г. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций «Киестара». Затем размер арестованной доли был сокращен до 47,85% - пропорционально доле LetterOne в Veon. Но в 2024 г. Veon удалось добиться полного снятия ареста с акций «Киевстара».

Как появилась Cohen Circle Acquisition Corp-I

Cohen-I зарегистрирована на Каймановых островах. Компания провела IPO (первичное размещение акций) в октябре 2024 г. Всего было продано 20 тыс. юнитов по цене $10 каждый. Каждый юнит состоит из одной акции Cohen-I и одной трети варианта на акции компании (опцион с возможностью продажи на бирже). Объем размещения составил $200 млн. За вычетом комиссии андеррайтеров компания выручила на бирже $188 млн. По правилам для SPAC-компаний, данные средства находятся на специальном счету и могут быть доступны только после слияния с другой компанией.

«Спонсором» (создателем) Coher-I является компания Cohen Circle Sponsor, владеющая 26.6% ее акций. Cohen Circle Sponsor принадлежит Бетси Кохен (Betsy Cohen) и Аманде Абрамс (Amanda Abrams). Бетси Кохен входит в управляющие структуры инвестиционных фондов Cohen Circle FinTehc Ventures и Radiate Capital Fund, инвестирующих в финтех и здравоохранение. Сам Cohen-I планировал осуществить слияние с компанией из финтех-сектора.

Реорганизация Veon

В рамках сделки Veon объявил о намерение провести реорганизацию. Головная структура группы Veon ltd зарегистрирована на Бермудских островах. До недавнего времени штаб-квартира группы находилась в Амстердаме (столица Нидерландов), в 2024 г. состоялся переезд штаб-квартиры в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты), Помимо Украины, Veon владеет сотовыми операторами в Узбекистане, Казахстане, Бангладеше и Пакистане.

Своими активами Veon ltd владеет через голландскую Veon Amsterdam, которая, в свою очередь, владеет голландской Veon Holdings. Сейчас активы Veon Holdings будут разделить между двумя голландскими «дочками» Veon Amsterdam: Veon Midco и Veon Intermediate Holdings. Между ними будут разделены оффшорный компании, владеющие операционными структурами Veon в различных юрисдикциях. После этого у Veon Holdings останется только «Киевстар».

Veon Midco станет владельцем малтийских International Wireless Communications Pakistan и Telecom Ventures, голландских Veon Central Asia, Veon Uzbekistan Holding, Veon Adtech Holdings, Veon Global Tower, Veon Microfinance Holdings, Veon Pakistan Fintech Holdings и Veon Pakistan Holdings 2, швейцарских VIP Kazakhstan Holding и VIP Kyrgyzstan Holding.

Veon Intermediate Holdings станет владельцем кипрской Bardym Enterprises, египетской Global Telecom Holding, ирландской Veon Finance Ireland Designated Activity Company, люксембургской Veon Luxembourg Holdings, голландских Veon Georgia Holdings, Veon Micro Holdings, Veon Global Services, Veon Central Procurement и Veon Bangladesh Holdings.