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В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ

У Минцифры появился новый статс-секретарь. Вместо ушедшей по собственному желанию Анны Руденко им стал Иван Лебедев, выходец из ФСБ и выпускник Академии ФСИН.

Новый статс-секретарь Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении и от должности заместителя министра цифрового развития - статс-секретаря ведомства Анны Руденко. Причиной отставки стала ее собственная просьба.

Одновременно Мишустин назначил новым статс-секретарем Минцифры Ивана Лебедева. Соответствующие документы опубликованы на Официальном портале опубликования правовых актов.

По данным Telegram-канала «Нецифровая экономика», Лебедев - выходец из ФСБ (Федеральная служба безопасности). Он также окончил Академию ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). С 2006 по 2013 гг. он работал в администрации Рязани и рязанской городской Думе, затем в Росакредитации, а с 2017 по 2023 гг. бы статс-секретарем Министерства сельского хозяйства.

Как в Минцифре менялись статс-секретари

Анна Руденко пришла в Минцифры в 2023 г. до этого она работала в Государственно-правовом управлении Администрации Президента России. До ее назначения статс-секретарем ведомства работал Олег Пак.

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Минсельхоз России
Новый заместитель министра - статс-секретарь Минцифры Иван Лебедев

Пак был «долгожителем» Минцифры: он пришел в ведомство в 2012 г., когда оно называлось министерство связи и массовых коммуникаций, а возглавлял его Николай Никифоров.

Пак «пережил» и преемника Николая Никифорова Константина Носкова. При нем Пак тоже занимал должность статс-секретаря министерства. В 2020 г., когда министерство возглавил Максут Шадаев, в министерстве появилась должность первого замминистра, и ее занял Пак. Статс-секретарем стала Людмила Бокова, до того момента являвшаяся членом Совета Федерации.

Но в конце 2022 г. Бокова покинула министерство, а Пак вновь стал-статс-секретарем. После ухода из Минцифры Пак перешел на работу в «Ростелеком».

Сколько заместителей у Максута Шадаева

Всего у Максута Шадаева 10 заместителей (включая статс-секретаря) Вопросы телекоммуникационной отрасли курирует Дмитрий Угнивенко, вопросы информационной безопасности Александр Шортов. За формирование спроса на микроэлектронную продукцию отвечает Андрей Каренин. За СМИ (средства массовой информации отвечает Бэлла Черкесова).

Вопросы ИТ-отрасли, цифровизации органов госуправления и электронного правительства курируют Олег Качанов, Сергей Цветков, Евгений Филатов, Сергей Кучушев и Григорий Борисенко.

Игорь Королев

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