В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда

В 2024 году российские геймеры потратили на игры 173 млрд руб. Покупки совершали 67% российских пользователей, каждый из них приобрел в среднем более трех игр. В топе по продажам оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2.

Рост продаж

Траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры по итогам 2024 г. составили 173 млрд руб., пишут «Ведомости». Это на 7,5% больше, чем в 2023 г.

Как подсчитали аналитики онлайн-школы в сфере геймдева (процесс создания игры: от разработки и дизайна до выпуска на рынок) и компьютерной графики XYZ, в топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2. Всего за год покупки видеоигр совершили 67% российских игроков, каждый из них купил в среднем более трех игр.

В исследовании XYZ геймерами считались те, кто играет более 5 часов в неделю. По данным аналитиков, таких людей в России около 25 млн. Эксперты опросили более 1 тыс. человек и экстраполировали результаты на всю аудиторию.

Серый рынок видеоигр, по данным XYZ, на конец 2024 года составлял 36% от всех продаж - 62,3 млрд руб. По данным группы компаний «Леста игры», на официальные каналы приходится 65% выручки, а на серый рынок - 35%.

Со слов сооснователя студии Vengeance Games Константина Сахнова, реальные цифры по рынку могут быть даже немного выше. Расхождение в оценках связано с высокой долей теневого рынка и трудностями в расчете приходящейся на него выручки.

Ранее сообщалось, что российские геймеры стали реже скачивать пиратские видеоигры. Если в первом квартале доля игроков-пиратов из общего числа геймеров составляла 74%, то за апрель-июнь 2024 г. она сократилась до 38%.

Директор VK Play подтвердил данные исследования XYZ, добавив, что рынок возвращается к значениям 2021 г., когда его размер, по оценкам экспертов, составлял 177 млрд руб. Рост расходов геймеров на видеоигры в сегменте персональных компьютеров (ПК) подтверждается и внутренними данными VK. Ведь оборот по играм, которые нужно изначально покупать, вырос во втором полугодии 2024 г. более чем в два раза год к году.

Траты годом ранее

В 2023 г. российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд руб., из них большая часть потрачена на однопользовательские игры, согласно данным XYZ.

В среднем один игрок в России потратил за год 6,4 тыс. руб. В топ самых популярных игр у россиян вошли Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3. В 2023 г. данные аналитики XYZ собрали при помощи опроса 1,4 тыс. российских геймеров, которые также проводят за видеоиграми более пяти часов в неделю.

Из всей суммы трат 106 млрд руб. прошло через официальные каналы, а оставшиеся 55 млрд руб., или около четверти, через посреднические ИТ-сервисы, например Plati Market или KupiKod, где продаются ключи активации от различных игр и другие внутриигровые товары.

Топ-10 крупнейших разработчиков игр в России

По данным из отчета исследовательского агентства Smart Ranking, студия Lesta Games из Санкт-Петербурга возглавила рейтинг российских разработчиков компьютерных игр, заработав 19,1 млрд руб. в 2023 г. Выручка компании выросла на 60% после выделения из Wargaming. Lesta Games развивает три ключевых проекта: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz на территории России и Белоруссии.

Второе место заняла Astrum Entertainment с выручкой 10 млрд руб., продемонстрировав рост на 10% относительно 2022 г. Компания выступила издателем шутера Atomic Heart и запустила онлайн-игру Xtract.

Третье место досталось компании Innova, заработавшей в 2023 г. 2,8 млрд руб. на дистрибуции игр Lineage II, Blade & Soul и Ragnarok. Рост выручки составил 47%.

Волгоградская студия «Кефир», создатель игр Last Day on Earth и Frostborn, показала наибольший рост выручки - 127%, достигнув показателя 616,6 млн руб. в 2023 г.

Московский разработчик мобильных игр Gear Games занял пятое место, увеличив выручку на 98% до 375,2 млн руб. Основной проект компании - это ММО-стратегия Art Of War 3: Global Conflict.

Игровая площадка GameXP завершила год с выручкой 145,6 млн руб. в 2023 г., обеспечив рост на 80%. В портфеле компании более 50 игр, включая The Panic Room и Parkan: Iron Strategy.

Рейтинг учитывает показатели частных компаний, специализирующихся на разработке игр для различных ИТ-платформ, включая ПК, мобильные устройства и игровые консоли. Анализ Smart Ranking проведен на основе данных бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус».