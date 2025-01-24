МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Компания МТС получила патент на ИТ-систему для поиска хищений на энергосетях. Решение позволяет выявлять аномалии в расходе электроэнергии, среди которых автоматически выделяются майнинговые фермы. Все это отображается на карте, поэтому специальные бригады сетевой организации могут выезжать сразу по адресам нарушителей. ИТ-система уже позволила обнаружить уже несколько сотен майнинговых ферм по всей России.

Патент для ИТ-системы

МТС получили патент на ИТ-систему для анализа энергопотребления под названием EnergyTool, об этом CNews сообщили представители МТС. Данное решение применяется для поиска потерь и хищений на энергосетях.

EnergyTool выявляет неисправные приборы учета и майнинговые фермы с 2021 г. ИТ-решение разработано на базе искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов машинного обучения (ML) позволяет в режиме реального времени обнаруживать абонентские приборы учета с заниженными показаниями, а также выявлять конкретные участки сети с майнинг-фермами. Статистическая модель ИТ-платформы анализирует данные о энергопотреблении абонентов и выделяет характерные признаки хищений. Подозрительные абоненты отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад. Так, сотрудники сетевых организаций используют это для анализа локаций и в среднем в три раза чаще выявляют инциденты на энергосетях.

«Россети Урал» МТС получила патент на ИТ-систему поиска майнинговых ферм

По словам представителей МТС, компания также помогает электросетевым и сбытовым российским организациям выполнять требование законодательства по обновлению электросчетчиков с выстраиванием централизованной системы на базе автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Повышение безопасности и точности сбора данных способствует снижению издержек предприятий.

Со слов руководителя направления интернет вещей (IoT) МТС Павла Федосова, с начала 2024 г. EnergyTool позволило обнаружить несколько сотен майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов. Лидерами среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм стали Северный Кавказ и Иркутская область. Подпольная добыча цифровой валюты представляет серьезную проблему для энергосистем регионов. Федосов добавил, что в России сотни устройств одного цифрового предприятия расходуют годовой объем электроэнергии целого городского района всего за месяц. Нередко это приводит к перегрузке сети и аварийному отключению света для обычных потребителей. Кроме того, с каждого счетчика злоумышленники получают до 100 тыс. руб. нелегальной экономии - это те средства, которые энергетики тратят на ремонт инфраструктуры и приобретение современного оборудования для линий электропередач, добавил он. ИТ-решение способствует выводу из тени майнинговых ферм, позволяя российским электросетевым компаниям адаптировать энергопотребление под нужды и бизнеса, и граждан.

МТС В поле ввода информации на EnergyTool, можно, указав дату выезда, поменять статус прибора учета

Публичное акционерное общество (ПАО) МТС начало свою историю на заре формирования российского рынка сотовой связи в стандарте GSM. На 2001 г. оператор присутствовал в 21 регионе России, а к 2004 г. – на всей территории страны, кроме Чеченской Республики и Пензенской области. На январь 2025 г. МТС вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи.

Прибыль МТС за 2023 г. выросла на 67.5% до 54.6 млрд руб. с 32.6 млрд руб. в 2022 г. Выручка увеличилась на 13.5% до 606 млрд руб. с 534.1 млрд руб., скорректированный показатель операционного дохода до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов - на 6.4% до 234.2 млрд руб в 2023 г. с 220.1 млрд руб. годом ранее.

Старт мониторинга объектов

Представители МТС в июле 2023 г. сообщили CNews о подписании меморандума о сотрудничестве с компанией «Россети Урал» (дочернее предприятие компании «Россети»).

«Неучтенное потребление электроэнергии негативно сказывается на качестве и надежности электроснабжения наших клиентов. Поэтому нам важно внедрять у себя новейшие решения, позволяющие снизить нагрузку на нашу электросетевую инфраструктуру, автоматизировать процессы обработки данных о потреблении. Пилотно мы начнем применять технологии МТС по машинному зрению для обследования электросетевых объектов в Пермском крае. При успешной реализации – масштабируем проект и на другие территории присутствия компании – в Челябинскую и Свердловскую области», - сказал генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Две компании договорились о совместном развитии цифровых продуктов на базе технологий интернета вещей, больших данных и ИИ, включая ML.

Хищение электроэнергии

Объем хищений электрической энергии в Иркутской области за 2024 г. составил 52 млн кВт⋅ч на общую сумму более 150 млн руб. Факты нарушений выявляются как среди обычных жителей, так и среди представителей бизнеса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Объем хищений энергетики каждый год выявляют более тысячи фактов вмешательства в учет электроэнергии. Такие ситуации и называются безучетным потреблением. Чаще всего причина вмешательства - умышленное искажение показаний приборов учета, чтобы не оплачивать уже потребленную электроэнергию. В 2024 г. выявлено более 1,2 тыс. таких случаев. На рассмотрении в судах находится более 50 дел по фактам безучетного потребления.

МТС Вкладка «Аномалии» на ИТ-платформе

За первые десять месяцев 2024 г. специалисты «Россети Ленэнерго» выявили и пресекли 4 тыс. случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании, отметив, что в общей сложности с нарушителей было взыскано 288,5 млн руб. В компании отметили, что энергетики выявили 1,1 тыс. случаев бездоговорного потребления электроэнергии с самовольными подключениями к сетям без заключенных договоров энергоснабжения. Сумма причиненного нарушителями ущерба составила 216 млн руб. за 28,4 млн кВт⋅ч. Кроме того, в ходе проведенных проверок энергетики зафиксировали 2,8 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу прибора учета. Объем установленных хищений электроэнергии составил 15,8 млн кВт⋅ч.

Безучетное потребление электроэнергии грозит тем, что такому потребителю будет разово предъявлен к оплате крупный объем электрической энергии. Кроме того, в российской судебной практике уже были случаи привлечения к уголовной ответственности по статье 165 уголовного кодекса (УК) России: «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

Российские энергетики предупреждают граждан страны о том, что вмешательство в работу приборов учета электроэнергии запрещено. Выявление такого факта влечет предъявление к оплате крупного счета, к отключению электроснабжения и судебным взысканиям.