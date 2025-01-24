МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN»

МТС запустил в России новый тарифный план с безлимитным мобильным интернетом. Он доступен пока только в Москве и Московской области и стоит почти 2000 руб. В список его опций входит некий «легальный VPN», который, по заверениям оператора, дает возможность «скрыть реальный IP-адрес».

Легальный или нелегальный

Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске в России нового тарифа на мобильную связь под названием Membrana. Его основная «фишка» – это безлимитный доступ к YouTube, а также большое количество предоплаченных минут.

На сайте МТС в описании к тарифу сказано, Что в тариф Membrana «включен неограниченный интернет на Rutube, YouTube». Напомним, что доступ к YouTube в России ограничивается (в плане скорости) с июля 2024 г., а провайдеров могут лишить лицензии за попытку его ускорить.

Также редакция CNews обнаружила в PDF-документе на сайте МТС с подробным описанием нового тарифа опцию под названием «Легальный VPN».

Расширенное описание тарифа Membrana с сайта МТС

В документе также сказано, что эта опция предоставляет подключившим новый тариф абонентам возможность «скрыть реальный IP-адрес».

Максимальная безопасность

Подключившие тариф Membrana абоненты МТС получат доступ к одноименному фирменному приложению, разработанному центром инноваций МТС Future Crew. Как сообщили CNews представители оператора, эта утилита позволяет «защищать цифровой след абонента».

В составе приложения есть несколько направленных на безопасность сервисов. Среди них – «Чистый интернет», который позволяет блокировать угрозы и алгоритмы слежения. Сервис «Мониторинг утечек» ищет номер телефона и адрес электронной почты абонента в открытом доступе и в случае обнаружения предлагает советы по решению сложившейся проблемы.

Обещан неограниченный интернет при посещении YouTube

Также в состав сервиса входит сервис «Дополнительные номера», предназначенный для маскировки основного номера телефона абонента. Эти номера можно использовать для регистрации на различных сайтах, в приложениях и программах лояльности.

Дополнительно в приложении Membrana есть сервисы «Управление входящими вызовами» и «ИИ-секретарь». Они нужны для обработки входящих вызовов – например, звонок можно направить виртуальному секретарю, а затем запросить текстовую расшифровку диалога.

К моменту выхода материала приложение было доступно для смартфонов на базе Android 10 и iOS 16 и новее. Более ранние версии платформ не поддерживаются.

Законно или нет

Как пишет Forbes со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, услуги тарифа Membrana в том или ином виде уже существуют и доступны в списке предложений других операторов.

Один из собеседников издания заявил, что новый приложение МТС Membrana «выглядит как попытка переупаковать то, что уже существовало ранее». Он также обратил внимание на сервис мониторинга утечки данных и напомнил, что в ноябре 2024 г. КоАП и УК РФ получили поправки, касающиеся ответственности за незаконное использование и передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Сервисы для кибербезопасности в составе приложения Membrana

«Membrana мониторит сайты с утечками данных, а значит, сервис их собирает и использует. С декабря (2024 г. – прим. CNews) это преследуется по закону», – заявил источник на рынке телекоммуникаций.

Представитель центра инноваций МТС Future Crew, создавшего приложение Membrana в ответ на это завил изданию, что «функциональные возможности Membrana полностью согласованы с регуляторами и действующим российским законодательством в части использования и передачи персональных данных». Он также добавил, что это не первый доступный в России подобный сервис. В качестве примера он привел решение Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, обладающего схожими функциями – он тоже позволяет провести проверку возможности утечек персональных данных.

Редакция CNews отправила в Роскомнадзор вопрос об условиях законного предоставления услуги VPN в России.

Пока не для всех

На момент запуска тариф Membrana с «легальным VPN» и другими опциями был доступен исключительно жителям Москвы и Московской области. Сроки его появления в других регионах МТС пока не приводит. Жители Москвы и области будут платить за него 1900 руб. в месяц.

Natanaelginting / Freepik YouTube по-прежнему нужен россиянам, раз на нем делают акцент в новых тарифных планах

В описании к тарифу отмечено, что он пока находится на стадии бета-тестирования, которое продлится до 20 апреля 2025 г. «По завершении срока beta-тестирования Membrana возможно изменение тарифа Membrana, а также его закрытие», – говорится в документе.

Комментарий МТС

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий МТС.

На вопрос CNews о сроках доступности тарифа за пределами Москвы и МО представители компании ответили: «Сейчас центр инноваций МТС Future Crew последовательно реализует текущую стратегию запуска Membrana во всех регионах присутствия цифровой экосистемы МТС. В планах компании запустить Membrana во всех регионах присутствия цифровой экосистемы до конца 2025 г.».

На вопрос редакции, чем обусловлена столь высокая стоимость тарифа, и будет ли она зависеть от региона, был дан такой ответ: «Membrana предлагает пользователю уникальный набор функций, который совмещает, как классические телеком продукты, так и инновационные сервисы, направленные на обеспечение приватной работы в сети и высокого уровня защиты от киберугроз. При этом цена, которую пользователь платит за тариф+приложение ниже, если бы он покупал набор решений со схожими функциональными возможностями у других компаний».

Вопрос редакции о наличии в описании тарифа упоминания «легального VPN» и о значении этого термина получил такой ответ: «Под легальным VPN в тарифе и приложении Membrana подразумевается сервис, который позволяет пользователю получать доступ к ресурсам, которые самостоятельно приняли решение об ограничении их использования на территории России. При этом эта функция не позволяет получить доступ к ресурсам, доступ к которым был ограничен в Решению по решению регуляторов».

Также редакция CNews отметила, что описании к тарифу указано про безлимитный доступ к Youtube и задала представителям МТС вопрос, что именно под этим подразумевается – что Youtube не будет тормозить, или что трафик не расходуется. «Membrana предоставляет пользователям безлимитный доступ к популярным российским платформам», – ответили представители оператора.