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Стала известна пятерка лучших ИТ-работодателей России

Карьерный сервис «Хабр Карьера» опубликовал рейтинг лучших ИТ-работодателей России за 2024 год. На четвертом месте – МТС.

В пятерке лучших

Ежегодно действующие и бывшие сотрудники ИТ-компаний оценивают своих работодателей на площадке «Хабр Карьера» по различным критериям, начиная от рабочих задач и технологичности, заканчивая уровнем зарплаты и наполнением соцпакета. МТС заняла четвертое место среди крупных компаний, поднявшись на пять позиций за год и на 11 позиций с начала цифровой трансформации в 2021 году.

Выше всего сотрудники оценили интересные задачи, карьерный рост, комфортность условий труда, современные технологии, отношения с коллегами и социальный вклад экосистемы.

«Какие бы технологические возможности ни были у компании, в полной мере реализовать их можно только силами компетентной команды. Поэтому мы развиваем программы долгосрочной и краткосрочной мотивации, автоматизируем процессы, чтобы специалисты решали амбициозные и интересные задачи, выстраиваем прозрачные карьерные треки и даем возможность постоянно учиться новому. Мы стремимся улучшать корпоративную культуру и сохранять атмосферу стартапа будучи компанией с более чем 10 тыс. ИТ-специалистов. А такая высокая оценка от сотрудников мотивирует прилагать еще больше усилий», – прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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© kantver / Фотобанк Фотодженика
Выше всего сотрудники оценили интересные задачи, карьерный рост, комфортность условий труда

История рейтинга

Сервис оценок компаний запущен на «Хабр Карьере» в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей. С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

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