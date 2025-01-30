Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

Компания Цукерберга согласилась в досудебном порядке выплатить президенту США компенсацию в размере $25 млн по делу о блокировке аккаунтов политика в социальных сетях после штурма Капитолия в январе 2021 г. По условиям сделки деньги будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки.

Сумма компенсации

Названа сумма компенсации Дональду Трампу (Donald Trump) за блокировку его аккаунтов в социальных сетях Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), пишет The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп и корпорация Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) заключили 29 января 2025 г. соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в социальных сетях Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) после штурма Капитолия 6 января 2021 г. Ранее Министерство юстиции США начало внутреннее расследование в связи с обвинениями, которые были предъявлены сотням участников штурма Капитолия. По условиям сделки компания Meta выплатит Трампу $25 млн в качестве компенсации.

По информации Wall Street Journal, соглашение о прекращении дела предполагает, что Meta направит $22 млн в фонд президентской библиотеки, а остальные средства ($3 млн) пойдут на погашение судебных издержек. Стороны условились, что корпорация не будет публично признавать свою вину.

Отмечается, что три миллиона пойдут на покрытие юридических расходов, а остальные 22 миллиона будут переданы фонду президентской библиотеки Трампа. Аккаунты главы государства были заблокированы 6 января 2021 г. на фоне атаки сторонников Трампа на Капитолий, их восстановили только через два года.

Речь идет об иске от 2021 г., который Трамп подал против Meta и ее генерального директора Марка Цукерберга за блокировку своих аккаунтов после штурма Капитолия.

29 января 2025 г. газета Financial Times писала, что владелец Meta Марк Цукерберг изучает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом. В публикации отмечается, что миллиардер хочет заполучить власть в тех областях, которые могут отразиться на ведении его бизнеса, включая сферу искусственного интеллекта (ИИ).

До этого Цукерберг в разговоре с журналистом Джо Роганом (Joe Rogan) заявил, что администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) о пандемии Covid-19.

Бан на два года

В мае 2021 г. независимый надзорный совет компании Meta поддержал блокировку Трампа в Facebook и Instagram, но призвал вновь пересмотреть это решение через 6 месяцев.

Совет раскритиковал решение заблокировать Трампа бессрочно как неопределенное и нестандартное наказание. Менеджмент соцсети заявлял, что Трамп грубо нарушил правила, поддержав на своей странице захватившую Капитолий толпу. В итоге руководство компании Meta признало, что решение о бессрочной блокировке было непрозрачным и что политика наказаний за подобные действия нуждалась в систематизации. Именно об этом говорится в сделанном 4 июня 2021 г. заявлении вице-президента по международным делам Facebook Ника Клегга (Nick Clegg), объявившего о введении новых протоколов применения таких правил.

Аккаунты Трампа заблокировали также Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и другие ИТ-платформы. После штурма Капитолия 6 января и отказа Трампа признать результаты выборов 2020 г. руководство социальных сетей решили, что присутствие президента США на их ИТ-платформах создает риск насилия.

Учитывая серьезность нарушения в соответствии с новыми правилами аккаунты бывшего президента будут заблокированы на два года, а после этого разблокированы. Если только модераторы сочтут, что аккаунты не представляют общественной опасности. Новые правила коснулись не только Трампа т.к. социальная сеть постепенно меняет правила относительно постов, размещенных политиками. Раньше в их постах не модерировались оскорбления или вводящие в заблуждения высказывания, поскольку их посты считались общественно важной информацией, на то время политики потеряли этот иммунитет.

Реакция Трампа

В своем заявлении бывший президент (т.е. на лето 2021 г.) подчеркнул, что решение руководства Meta оскорбляет рекордное количество американских избирателей (75 млн) и многих других.

Независимый совет Facebook состоит из 20 членов - ученых, журналистов, экспертов по свободе слова. Совет имеет полномочия принимать решение относительно контента социальной сети.

Трамп вновь обвинил социальную сеть в цензуре. Он говорил, что это отговорки и что самом деле ИТ-компании находятся в руках левых радикалов и его оппонентов-демократов, которые якобы хотят заткнуть рот патриотам.

Интересный факт, что в 2021 г. в независимом совете Facebook состоял и бывший премьер-министр Дании. Уже в 2025 г. американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договорится с Гренландией о ее переходе под контроль Соединенных Штатов. Трамп добавил, что не знает, какие претензии на остров есть у Дании. По его словам, если датские власти не позволят Гренландии перейти под контроль США, это будет очень недружественный акт. «Потому что это для защиты свободного мира. Это не для нас. Это для свободного мира», - сказал президент США.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).