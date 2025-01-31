Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию

В России в 2026 г. будут запущены четыре космических аппарата связи. Они обеспечат быстрым интернетом всю страну вместе с Арктикой, заявил российский премьер-министр. А для обеспечения ЕАЭС, состоящего из четырех государств, потребуется, по словам Мишустина, целых 300 аппаратов.



Заявление премьер-министра

Россия в 2026 г. запустит на орбиту четыре спутника, которые обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктику, цитирует ТАСС заявление Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

«В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону», — сказал премьер-министр.

Еще одно заявление главы Правительства касалось импортозамещения оборудования для коммерческих ЦОД, более половины которого, по его словам, уже отечественного производства: «Мощность коммерческих центров обработки данных за пять лет выросла почти в два раза. И это при том, что они загружены более чем на 90%. Свыше половины поставляемого тяжелого серверного оборудования и промышленных систем хранения информации для дата-центров уже произведено в России».

Сколько нужно спутников для быстрого интернета

На основе российских технологических решений будет формироваться спутниковая группировка для ЕАЭС. В состав союза кроме России входят еще Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. Закрывать их потребность в скоростном интернете планируется при помощи 300 космических аппаратов.

mos.ru Мишустин анонсировал план запуска спутниковой группировки связи

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран [Евразийского] союза в дешевом и быстром, а главное — надежном интернете», — указал Мишустин.

В апреле 2024 г. Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его февральского послания Федеральному Собранию. Среди них было «создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России». На решение этой задачи планируется выделить 116 млрд руб. в период с 2025 г. по 2030 г.

Иностранное серверное оборудование все еще пользуется спросом в госсекторе

Российский госсектор начал обращать более пристальное внимание на отечественное серверное оборудование, хотя в 2024 г., как писал CNews в январе 2025 г., продолжал активно закупать иностранную технику, по крайней мере, в сегментах серверов и систем хранения данных (СХД).

По данным источника «Коммерсанта», чаще всего госучреждения и компании с госучастием в 2024 г. приобретали китайские и американские серверы, но не российские. В лидерах рынка — Dell, HPE и Lenovo.

Причина — в слабости российского ПО по сравнению с иностранными аналогами и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений.